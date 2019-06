NOBILE SU SOROS E IL VATICANO. QUEL REGALO DI 650MILA DOLLARI CHE GRONDANO SANGUE.

Carissimi Stilumcuriali, Agostino Nobile ci ha inviato una riflessione estremamente interessante sui rapporti fra George Soros e il Vaticano, anche alla luce dell’endorsement che il finanziere ha compiuto nei confronti del Pontefice regnante dopo la frase di quest’ultimo sulle discriminazioni verso i rom. Buona lettura.

Fatti e antefatti vaticani e sorosiani

Durante il recente viaggio in Romania papa Bergoglio ha chiesto perdono ai Rom: “Nel cuore porto un peso. È il peso delle discriminazioni, delle segregazioni e dei maltrattamenti subiti dalle vostre comunità. La Storia ci dice che anche i cristiani, anche i cattolici non sono estranei a tanto male”.Già che c’era il papa poteva chiedere scusa anche per le violenze dei cristiani nazisti e comunisti, dei negrieri degli ultimi secoli, fino ai criminali comuni. Sembra che la dottrina della Chiesa cattolica ingiunga l’oppressione delle minoranze. L’essere umano di tutte le razze e religioni nasce col peccato originale, ma tra le dottrine, religiose o meno, la cattolica è una delle pochissime, se non l’unica che, tranne che per legittima difesa, non ammette la violenza. Non ha dunque senso chiedere perdono per i criminali battezzati che hanno massacrato la dottrina cattolica. Al contrario, i capi delle altre religioni e ideologie, dove la violenza è elevata a principio, non hanno mai chiesto perdono per l’infinità di vittime causate durante i secoli. Anzi, tutt’oggi praticano lo sport più in voga continuando a eliminare cristiani di tutte le età in tutti i lati del pianeta.

In tempi in cui la razionalità è un lusso per pochi, le affermazioni del papa hanno un effetto devastante sulla coscienza fragile e masochista di milioni di anime belle. Il mea culpa predicato in chiesa, riferito al peccato intrinseco della natura umana, per il Vaticano è diventata un’arma bellica per umiliare la cattolicità. Iniziato con papa Giovanni Paolo II, che chiese perdono per le crociate e per gli errori della Chiesa (storicamente da verificare), il mea culpa è diventato il cavallo di battaglia bergogliano. Le continue strigliate contro la Chiesa fanno gongolare i cattolici poco adulti, e ancora meno cattolici. Non è un caso se il fiero ateo e magnate George Soros, sostenitore dell’immigrazione irregolare e fondatore della Open Society Foundations, sul suo profilo ufficiale twitter si è congratulato con il papa che ha chiesto perdono per i “maltrattamenti, le discriminazioni e le segregazioni” subite dai rom e operate pure dalla Chiesa cattolica. Come vecchi amici, tu la suoni e io la canto.

Il magnate è noto per essere un attivista politico che gestisce più di 50 tra fondazioni e programmi in tutto il mondo per sostenere le sue decisioni di investimento. I documenti pubblicati nel 2016 che riguardano Soros – 2.576 file trafugati da hacker – attribuiscono al finanziere la responsabilità “di tutti i colpi di Stato che si sono verificati negli ultimi 25 anni”. Fatto, questo, confermato dai maggiori siti che si occupano di finanza internazionale. È possibile che in Vaticano ne siano all’oscuro e accettino 650mila dollari da Soros, mentre ostracizzano Salvini perché considerato, ingiustamente, razzista?

George Soros ha migliaia di scheletri nell’armadio. Suo padre Tivadar Schwartz, ebreo ungherese, dopo aver comprato falsi documenti in cui risultavano cristiani, ha cambiando il cognome in Soros. Per fare un po’ di soldarelli aveva pensato di servire insieme a suo figlio di 14anni György, “ribattezzato” George, il Führer aiutandolo nella confisca delle proprietà degli ebrei, i quali venivano poi mandati nei campi di concentramento. Certo, George aveva solo 14 anni e faceva quello che gli diceva il suo genitore. Ma c’è un piccolo particolare. Nell’intervista del 1998 nel programma 60 Minutes Interview il magnate ammette candidamente di non nutrire sensi di colpa. È come nel business, commenta, se non l’avessi fatto io l’avrebbe fatto un altro. Davvero in Vaticano, dove sbattezzano i cattolici contrari all’immigrazione irregolare, non conoscono nemmeno questi antefatti? Bergoglio ignora altresì che la svalutazione del 30% della lira nel 1992, che mise in ginocchio milioni di italiani, fu opera del cinico magnate? Tra l’altro, tutti sanno che il tycoon sostiene politicamente e a suon di milioni l’aborto e l’eutanasia. È lecito, dunque, dire che i 650mila dollari regalati al Vaticano grondano di sangue?

Agostino Nobile

