PIO XII “DEFENSOR CIVITATIS”. UN CONVEGNO DOMANI ALLA CURIA GENERALIZIA DEI GESUITI A ROMA.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, domani, 4 giugno alle 18 nella Curia Generalizia dei Gesuiti, nella Sala Conferenze, in Borgo Santo Spirito 4, si terrà un evento he ci sembra molto interessante, e di cui perciò vi diamo notizia.

Sarò un omaggio al Venerabile Pio XII, “Defensor Civitatis”; un pontefice di grandissimo livello umano, culturale e politico, vittima per decenni di un’opera di diffamazione tanto più rivoltante perché vi hanno partecipato purtroppo anche persone che avrebbero avuto invece ragione di continuare a essergli grati. Ma l’operazione di character assassination cominciata dai comunisti con “Il Vicario” di Hochuth è continuata fino al crollo del Muro di Berlino, a dispetto del grande lavoro di controllo e ritorno alle fonti sviluppato da molte organizzazioni e studiosi, fra cui il rabbino David Dalin, autore di un libro in cui si tratta del problema in questi termini: “Pio XII debole o addirittura compiacente nei confronti di Hitler? La leggenda è assolutamente falsa. Pio XII andrebbe anzi collocato tra i «giusti» nel sacrario dedicato alla memoria della Shoah. A pensarla così non è un devoto cattolico, ma il rabbino David Dalin che racconta tutta la verità su Pio XII, smontando a una a una le accuse comunemente rivolte a quello che è stato considerato a lungo «il papa di Hitler».

Documenti e testimonianze mostrano come papa Pacelli sia stato fiero avversario dell’antisemitismo nazista fin dagli esordi, al punto che, prima di esser papa, gli stessi nazisti lo chiamavano «il cardinale che ama gli Ebrei». E numerose sono le testimonianze di parte ebraica che dimostrano il ruolo decisivo giocato da Pio XII nel sottrarre molti Ebrei alla persecuzione nazista. Tanto che al termine della guerra lo stesso rabbino capo di Israele, Isaac Herzog, ringraziò Pacelli per il suo operato.

Quella di Pio XII nemico degli Ebrei si rivela dunque una leggenda nera, costruita ad arte da Hitler in combutta con frange estremiste islamiche per screditare il papa e con lui la Chiesa Cattolica tutta. Un complotto legato al terrorismo islamico che ancora oggi minaccia la Chiesa e il mondo”.

Al prof. Emilio Artiglieri abbiamo chiesto qualche parola esplicativa sull’evento di domani, e con la consueta cortesia ci ha risposto:

Gentile Dottore,

il Comitato Papa Pacelli – Associazione Pio XII da dieci anni opera, in stretta collaborazione con la Postulazione della causa di beatificazione, affidata ai Padri Gesuiti, per favorire una migliore conoscenza della vera figura del Pastor Angelicus, negli scorsi decenni deformata dalla cd. “leggenda nera”, che ebbe il suo più triste momento nella rappresentazione dell’opera teatrale di Hochhuth, Il Vicario, incentrata sulla presunta acquiescenza di Pio XII nei confronti del nazismo.

Questa “leggenda”, favorita, come oggi si sa, dalle potenze comuniste, si sta sempre più sgretolando, alla luce delle evidenze storiche e dottrinali circa l’assoluta inconciliabilità tra il neopaganesimo nazista e il cristianesimo. L’apertura degli archivi, come annunciata da Papa Francesco, rappresenterà un ulteriore, definitivo, chiarimento.

Rimangono però ancora sula figura di Papa Pacelli tanti pregiudizi da superare, come quello di un Papa freddo, aristocratico, distaccato dal popolo. Nulla potrebbe essere più falso.

Eugenio Pacelli, nato da una famiglia di nobiltà “di toga” della Roma papalina, fu educato in un Liceo statale, il Visconti, in cui non mancavano espressioni dell’anticlericalismo dell’epoca, e nei lunghi periodi trascorsi da adolescente nelle campagne di Onano non temeva di confrontarsi con giovani di diverse idee ed estrazione sociale.

Fu sempre legatissimo alla sua Roma, dove nacque, condusse i suoi studi e venne ordinato sacerdote. Questi vincoli si rafforzarono naturalmente con la sua elezione al Pontificato il 2 marzo 1939, diventandone il Vescovo. Oltre alla responsabilità per la Chiesa universale, Pio XII avvertì molto quella verso la sua diocesi, soprattutto nel tragico periodo bellico.

Tutti ricordano le sue uscite dal Vaticano in occasione del bombardamento di San Lorenzo il 19 luglio 1943, quando ancora l’allarme non era cessato, e poi il 13 agosto, con la famosa immagine che lo vede, circondato dalla folla, con le braccia spalancate in un grande, amorevole abbraccio.

La cura di Pio XII per Roma non era però limitata ad alcuni momenti. Si può dire che fosse continua, in particolare per il problema dell’approvvigionamento dei viveri e dei generi di prima necessità, per il quale predispose le autocolonne degli “Arditi della carità”, così come le “Cucine economiche”, grazie alle quali migliaia di romani poterono sfamarsi.

Un discorso a parte meriterebbe l’impegno di Pio XII per la protezione e il rifugio di ebrei e di perseguitati politici nelle strutture extraterritoriali del Vaticano.

Il valore speciale di Roma, dei suoi monumenti, delle sue chiese, delle innumerevoli opere d’arte ineguagliabili, per il cattolicesimo, ma anche per tutta la civiltà umana, spinse Papa Pacelli ad adoperare tutta la sua forza diplomatica e morale per allontanare, o almeno, contenere, lo spettro dei bombardamenti e delle distruzioni.

Nel discorso del 2 giugno 1944 giunse a dire che chi osasse levare la mano contro Roma, sarebbe reo di matricidio.

Affidò le sorti della città alla Madonna del Divino Amore, la cui immagine era stata trasportata alla chiesa di Sant’Ignazio, invitando i romani alla preghiera e alla penitenza.

I suoi sforzi furono premiati, allorquando il 4 giugno 1944 le forze tedesche si allontanavano dalla città senza mettere in atto i propositi di distruzione che avevano manifestato.

Nei giorni seguenti, il popolo romano, senza alcuna distinzione di ceto e di idea politica, si riversò, più volte, in massa in Piazza San Pietro per esprimere tutta la sua gratitudine per colui che acclamava come Padre e Defensor civitatis, Difensore della città.

Il convegno del 4 giugno presso la Curia generalizia dei Padri Gesuiti, vorrà ricordare questi avvenimenti, ma anche un altro aspetto sotto il quale Pio XII può essere considerato Defensor civitatis: per aver delineato nei suoi fondamentali radiomessaggi natalizi del 1942 e del 1944 le basi della ricostruzione civile e sociale dell’Italia e degli altri Paesi, che sarebbero usciti dalla tragedia della II guerra mondiale, ma si sarebbero trovati a fronteggiare un altro mostro totalitario.

Pio XII sarebbe stato Defensor civitatis il 18 aprile 1948, non meno che il 4 giugno 1944.

Emilio Artiglieri

