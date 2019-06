“I TRANSILVANI TEMONO LA VISITA DEL PAPA”. UNA VISIONE UMORISTICA (INGLESE) DEL CORTEO PONTIFICIO. CONSIGLIATO.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi è capitato oggi di leggere un post su un sito che consiglio a chi pratica la lingua di Shakespeare e si interessa di Chiesa. È un sito garbatamente umoristico, come vedrete. Ho tradotto uno dei post di ieri, centrato sulla visita del Pontefice n Romania, e in particolare in Transylvania, la terra del conte Dracula.

I transilvani temono la visita del Papa

In Transilvania, i contadini onesti abbelliscono le loro case con aglio e crocifissi e si rifiutano di uscire dopo l’oscurità, mentre papa Francesco arriva nell’ultimo suo viaggio nel mondo.

No, non è il Santo Padre, “Colui che non può mai dire bugie”, che temono; piuttosto è l’entourage di giornalisti, teologi, sacerdoti, vampiri e licantropi, che lo accompagnano ovunque vada.

(Ecco come il sito rappresenta padre Spadaro)

Ha detto Bram Stoca, un umile contadino di Bran, “Probabilmente non c’è verità nelle voci secondo cui Austen Ivereigh dorme in una bara, che Robert Mickens possa trasformarsi in un pipistrello, o che padre Rosica possa essere ucciso solo con un paletto nel suo cuore ma non voglio prendere rischi”.

(Sono nomi di colleghi o twitteratori noti al pubblico anglosassone. Voi potete sostituirli con personaggi nostrani: “Non c’è verità nelle voci secondo cui Tornielli dorme in un bara, che la Falasca possa trasformarsi in un pipistrello, che padre Spadaro possa essere ucciso solo con un paletto nel cuore…”. (Di Cernuzio invece c’è anche chi sostiene, non si sa con quanto fondamento, che non esista, realmente, ma che sia una proiezione astrale di Tornielli, in grado di materializzarlo a piacere con un corpo fisico, avendo raggiunto gradi di prestidigitazione ormai altissimi e sconosciuti anche ai massimi esperti).

Il signore del maniero locale, il conte Dracula, è ugualmente turbato dalla prospettiva delle orde di invasori, non ultimo dal momento che è probabile che allontanino i “clienti” dalla sua Banca de Sange.

(“Qualche chance di un lavoro ad Avvenire?”)

Alcuni dicono che le preoccupazioni della Transilvania sono infondate, ma per centinaia di anni i contadini hanno raccontato ai loro figli in tono sommesso la leggenda del National Catholic Reporter, di Michael Sean Winters, di P. Thomas Reese SJ e persino del conte Massimo Faggioli stesso , di cui si dice in 1 Maccabei 5: 4 (e no non stiamo inventando nulla):

“E si ricordò della malizia dei figli di Bean (Bean, fagiolo in inglese…): che erano una trappola e un ostacolo per il popolo, acquattati in loro attesa sulla strada.

Non è godibilissimo? Il post è corredato da qualche foto esemplificativa. Che vi offriamo (italianizzando i giornali che nell’originale sono anglosassoni).

(Combattere contro un giornalista di Famiglia Cristiana con l’unica arma che teme veramente)

Una noticina finale: anche il Santo Padre comunque nella prestidigitazione non scherza: oggi alla messa di beatificazione di sette vescovi martiri uccisi dai comunisti in Romania è riuscito a non pronunciare MAI la parola comunismo. Tante volte si offendessero Repubblica, Castro e qualche altro caudillo sudamericano…Chapeau!

