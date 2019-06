IL BAVAGLIO DELL’AGCOM SULLA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE E OPINIONE. MA RVC HA UN’IDEA PARADOSSALMENTE BUONA.

Marco Tosatti

Il 15 maggio scorso l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ha varato un regolamento che vorrebbe impedire l’hate speech sui social network ma anche nei media tradizionali. Il titolo è: “Regolamento recante disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all’hate speech”.

Questa nuova regolamentazione vuole combattere l’utilizzo di “espressioni, immagini, suoni, elementi grafici – quali i titoli e i sottopancia utilizzati per la sintesi di contenuti delle trasmissioni e tutti gli altri contenuti, anche quelli tratti dai social networks o dai messaggi SMS inviati dagli utenti e mandati in onda in sovrimpressione – che possano, in maniera indiretta o diretta, diffondere, incitare, promuovere o giustificare l’odio o forme di discriminazione e intolleranza, offendere la dignità umana o, in casi estremi, che possano portare alla violenza, al disordine e al crimine nei confronti di una persona o di gruppi di persone per motivi di genere, età, orientamento sessuale, classe, etnia, lingua, nazionalità, colore della pelle, origine sociale, credenze religiose, istruzione, affiliazione politica, status personale e familiare, disabilità fisiche e mentali, condizioni di salute e per ogni altro motivo che possa costituire una lesione dei diritti della persona”.

Personalmente, credo che siamo di fronte a un attacco diretto e pericoloso alla libertà di espressione e di opinione; anche perché si tratta di un oggetto criminale – l’hate speech – che sfugge a qualsiasi definizione precisa. E per punire incitamento a violenza o altro mi sembra che già esista il Codice Penale. Nelle dittature le accuse e i reati sono vaghi e imprecisi (“attività antipatriottica, antipopolare”), per consentire l’arbitrarietà. Nelle democrazie tale vaghezza non dovrebbe esistere. Ma forse non siamo più una democrazia. Romana Vulneratus Curia ha un’opinione paradossale su questo argomento, pur vedendo e condividendo tutti i pericoli di questo “Regolamento” stile Minculpop. Leggiamolo.

Ψ

Caro Tosatti, l’editoriale di qualche giorno fa su La Verità di Maurizio Belpietro (“ Tappano la bocca a chi critica islamici, rom, trans e migranti”) è inquietante , ma anche (in un certo senso), paradossale, incoraggiante. Belpietro spiega che l’Autorità Garante per la Comunicazione (AGCOM) ha approvato un regolamento destinato a editori, TV e “social” per porre fine ad espressioni di odio, che incoraggino violenza o intolleranza (e ciò mi piace; anch’io come Belpietro mi associo, sono d’accordo).

Belpietro però insinua che il provvedimento tende a non permettere più giudizi non conformisti su immigrati, rom, gender, musulmani, ecc.; e ciò potrebbe avvenire attraverso la denuncia di associazioni che rappresentano detti gruppi.

Secondo Belpietro ciò rappresenta una censura sulla libertà di stampa e di opinione garantita dalla Costituzione. Sono d’accordo con Belpietro. Ma vorrei leggere questo provvedimento in senso favorevole ai cattolici. Personalmente lo vedo indirizzabile anche a testate come Civiltà Cattolica, Avvenire, Vatican Insider, e ai tweet di Padre Spadaro , ecc. che continuano a infangare, offendere, denigrare i cattolici, e in particolare quelli che definiscono tradizionalisti, ottusi farisei , cattofascisti , ecc. solo perché difendono la Verità e la fede evangelica.

Bene , esorto pertanto la creazione immediata di associazioni di cattolici che provvedano a denunciare le continue offese che riceviamo. Amen”.

RVC

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Romana Vulneratus Curia

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482