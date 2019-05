RVC > CAZZULLO. MA IN VATICANO, DIETRO LE MURA, I DIECI COMANDAMENTI SONO ANCORA VALIDI?

Marco Tosatti

Romana Vulneratus Curia ci ha mandato ieri un piccolo capolavoro, secondo noi, godibilissimo. Oltre a prendersela con quel navigato marpione di Aldo Cazzullo, pensando di svelarne i giochi astutissimi, ci offre un quadro ironico e realistico di come vengano osservati i Dieci Comandamenti dietro le Mura.

“Caro Tosatti, mi permetterebbe un breve intervento a supporto del commento di suor Gertrude di cui ho letto ed apprezzato il suo intervento su Stilum Curiae di oggi?

Proprio oggi (ieri per chi legge, N.d.R.) sul Corriere della Sera, a pag. 37 (< Salvini e l’errore di baciare il crocefisso in conferenza stampa >) il bravissimo Aldo Cazzullo pubblica una lettera di una tale di Bergamo che scrive: <Caro Aldo, ora che è finalmente finita la campagna elettorale vorrei che si dicessero alcune cose come stanno. La prima di tutte: CHI SVENTOLA VANGELO E ROSARIO AI COMIZI E’ BLASFEMO, DATO CHE TRA I SUOI PROGRAMMI DI GOVERNO AI PRIMI PUNTI CI SONO LE CHIUSURE DI PORTI E CENTRI DI ACCOGLIENZA E I RIMPATRI. Diversi uomini di chiesa e di fede l’hanno detto, ma vorrei si scrivesse forte e chiaro: non è cristiano chi dice di esserlo, ma chi mette in pratica i comandamenti del Vangelo. I credenti che vedono Salvini baciare il crocefisso dovrebbero sentirsi sdegnati>.

In pratica il messaggio della letterina è il contrario di quello di suor Gertrude e merita una considerazione. Cazzullo non è giornalista talmente a corto di idee che per svilire la vittoria di Salvini usi una letterina (improbabile) come questa, che si presta ad essere ridicolizzata. In più l’ipotetica gentildonna che scrive a Cazzullo, appare troppo essere una lettrice “da Avvenire” per scrivere al Corriere, appare troppo essere una seguace della setta di Spadaro o di Enzo Bianchi per esser pubblicata, appare troppo identificata con il pensiero dell’attuale pontificato per esser minimamente interessante.

Cosa ipotizzo pertanto? Che la letterina si presti anche (grazie a quel bravo furbacchione di Cazzullo) a mettere in dubbio il modello bergogliano di cristianesimo in vigore attualmente. La gentildonna dichiara che è cristiano chi mette in pratica i Diec Comandamenti del Vangelo. Mamma mia ! Non mi direte che Cazzullo non si sia reso conto della buccia di banana messa sotto le scarpe con questa dichiarazione!

Qualsiasi lettore che coordina i cinque sensi si domanderà ora quanti dei dieci comandamenti si possono considerare ancora vigenti (e osservati) oggi, secondo l’attuale magistero. Quindi chi è oggi cristiano o no ? Si legga per esempio uno degli ultimi Stilum Curiae usciti: “Il papa mente ?” Già questa domanda potrebbe lasciar immaginare che l’ottavo comandamento (non dire falsa testimonianza) non è rispettato addirittura dalla massima Autorità morale.

Anche sul sesto comandamento (non commettere adulterio), leggendo Amoris Laetitia, sorgono dubbi. Ma siccome il sesto è anche “non commettere atti impuri” si dovrebbe chiedere a Mons. Viganò se è tollerato o no commetterli e coprirli, e la risposta l’ha già data nel suo memoriale. l’Enciclica Laudato Si, potrebbe lasciar perplessi coloro che non vogliono disobbedire al primo comandamento (non avrai altro Dio all’infuori di me), ma Il primo comandamento vien messo “sottilmente“ in discussione anche dalla dichiarazione che Dio ha permesso tante religioni.

La persecuzione liturgica al vetus ordo ed al Summorum Pontificum apre perplessità sul terzo comandamento (ricordati di santificare le feste).

Qualche sconsiderata osservazione del tipo “( …) fa un po’ lo scemo” e anche sul fatto che la Madonna non è nata santa, potrebbero turbare chi osserva il secondo comandamento (non nominare il nome di Dio invano). Circa il settimo (non rubare), il sospetto che qualcuno, lì dentro, lo contraddica, non si può negare che ci sia. Sul decimo (non desiderare la roba d’altri) potremmo fare argomentazioni infinite, incluse considerazioni critiche alla accoglienza obbligatoria e alla “INEQUITÀ (della ripartizione delle risorse) MAGGIORE DEI MALI sociali…” letta in Evangelii Gaudium. Ma nessun Comandamento dice che Dio vuole che possano entrare in un Paese indifeso, non tanto poveri perseguitati veri, ma “potenzialmente pericolosi individui” camuffati da profughi. Magari trasportati da ONG sospette. E’ cristiano solo aprire le frontiere e i porti a chiunque? Perché dunque non si aprono le porte vaticane, i palazzi della Santa Sede extraterritoriali? Non sono dunque cristiani in Vaticano? Poiché, come ho detto sopra, ogni lettore arguto si è domandato, chi, là dentro, osserva o no i dieci comandamenti ed è pertanto cristiano, ho la sensazione che oltre a dare un colpo al cerchio (Salvini), Cazzullo abbia voluto darlo anche alla botte (i vertici della Chiesa). I quali, considerata la loro età media, si può concedere che osservino solo il quarto comandamento (onora il padre e la madre)?”.

RVC

