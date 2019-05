NOBILE: SCONFITTI SOROS E BERGOGLIO ALLE ELEZIONI, MA NON ILLUDIAMOCI. LA GUERRA È LUNGA.

Carissimi Stilumcuriali, Agostino Nobile ci ha inviato una sua riflessione sulle votazioni del 26 maggio, che ci sembra molto stimolante e interessante. E ci sembra interessante anche l’intervista che il cardinale Gerhard Müller, già Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, ha rilasciato al Corriere della Sera, e in cui parla della Lega e del suo leader, Matteo Salvini, con una saggezza che purtroppo sembra manchi ampiamente nei circoli al potere attualmente nella Chiesa cattolica, dentro e fuori le Mura. Che ha detto, fra l’altro: «Un’autorità ecclesiastica non può parlare in modo dilettantesco di questioni teologiche. E soprattutto non deve immischiarsi nella politica, quando ci sono un Parlamento e un governo legittimati democraticamente, come in Italia. Meglio parlare con Salvini, discutere, o correggerlo quando è necessario». Così il cardinale tedesco Gerhard Muller in un’intervista al Corriere della Sera, nella quale sottolinea come non «mi abbia fatto piacere l’uso elettorale dei simboli religiosi ma comunque preferisco chi parla di tradizione cristiana in Europa a quanti la rimuovono. Non difendo Salvini, ma il suo essere e definirsi cattolico – prosegue il cardinale Muller – cattolici ci sono anche nel Movimento 5 Stelle, in ogni partito. Difendo la loro fede, non la loro politica. Non si può negare la fede religiosa a chi milita in un partito e non in un altro».

Elezioni europee. I primi sconfitti sono Bergoglio e Soros

Vaticano e sodali pur rendendosi conto della sconfitta subita in queste elezioni europee continueranno la loro marcia di distruzione. Altrimenti Bergoglio non avrebbe scommesso tutto il suo pontificato sulla politica delle porte aperte. Uno dei suoi primi viaggi, infatti, è stato quello sull’isola di Lesbo nel 2016 da dove ha portato in Italia tre famiglie musulmane, infischiandosi dei bambini e delle famiglie cristiane sfuggite dagli islamisti dell’Isis. Per l’immigrazione il vescovo di Roma sostiene partiti politici che da oltre mezzo secolo promuovono l’aborto, sostengono il matrimonio gay, la liberazione delle droghe, l’eutanasia, la fecondazione eterologa, l’utero in affitto, e che auspicano l’abrogazione dell’obiezione di coscienza. L’immigrazione irregolare di musulmani, dunque, per Bergoglio ha la priorità sui fondamenti della dottrina cattolica.

I bergogliani sono sordi a tutte le critiche costruttive, anzi, definiscono fascisti e razzisti chi si oppone all’immigrazione irregolare. Il papa è arrivato a dire: “Chi non accoglie non è cristiano e non sarà accolto nel regno dei cieli”. Paradosso affermato nel giugno 2016 durante la visita a Villa Nazareth nella capitale.

In Vaticano hanno condiviso apertamente la politica sociale delle massonerie e delle sinistre mondialiste. Ci sono dentro fino al collo. Come abbiamo visto, i Dubia, il dossier di mons. Carlo Maria Viganò ed altri casi imbarazzanti, in Vaticano li hanno trattati col silenzio o con la sufficenza di chi la sa lunga. Consapevoli di avere dalla loro parte i media, Bruxelles e personaggi come George Soros, vanno dritto verso il loro scopo.

Come ho scritto pochi anni fa, in seguito alla pubblicazione di 2.576 file riconducibili alle attività della “Open Society” di George Soros, veniamo a sapere che il magnate ungherese di nazionalità americana, ha sostenuto con milioni di dollari le presidenziali della pro-abortista Hillary Clinton, versa milioni di dollari alle organizzazioni LGBT e alla Planned Parenthood, la clinica abortista più potente del mondo. Soros, come Bergoglio, è amico dell’abortista Emma Bonino e sostiene l’immigrazione musulmana in Europa. Durante la visita del pontefice negli USA per l’incontro mondiale della famiglia a Philadelphia, Soros, attraverso il consigliere del papa cardinale Óscar Rodríguez Maradiaga, ha donato 650mila dollari alla Chiesa per promuovere i temi della giustizia economica e razziale. Il magnate è il più grande proprietario terriero privato in Argentina, con oltre 1.2 milioni di acri e oltre 150mila capi di bestiame, nonché proprietario di enormi partecipazioni finanziarie. Chissà che il sodalizio con Soros non sia iniziato prima che Bergoglio venisse eletto vescovo di Roma.

Non illudiamoci. Hanno perso questa battaglia ma non la guerra. Giocheranno tutte le carte, dallo spread agli anatemi papali, dalle calunnie gestite dalle toghe rosse fino alle minacce economiche e alle manipolazioni più oscure. Ma non facciamoci intimidire o ingannare. Non cadiamo nei loro trabocchetti. Dobbiamo continuare a sostenere chi difende l’Europa che rispetta i valori cristiani e la sovranità dei singoli paesi.

Agostino Nobile

