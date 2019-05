PRETI SPOSATI GUARDANO ALL’AMAZZONIA E SPERANO. UN PRETE ROMANO: LA CHIESA PROVOCA LA CRISI DELLE VOCAZIONI.

Cari Stilumcuriali, un sacerdote romano ha visto la notizia pubblicata da Il Messaggero su un summit a Roma delle organizzazioni di preti sposati. Che vedono nel prossimo Sinodo sull’Amazzonia, e il probabile decollo “ad experimentum” dell’ordinazione di uomini maturi sposati per amministrare i sacramenti nelle località in cui un sacerdote riesce a essere presente solo una-due volte all’anno a causa delle distanze un’opportunità unica per rilanciare la loro richiesta di essere utilizzati nella Chiesa. Questo presbitero romano ci ha voluto inviare le sue osservazioni “dall’interno”, che volentieri condividiamo con voi. Buona lettura.

Leggendo questo articolo riguardante la chiesa, sono venuto a conoscenza che sta’ iniziando in tutto silenzio in vaticano un “summit” dei preti sposati, cioè tutti quei preti che ora non sono più preti perché hanno “tradito il loro giuramento fatto il giorno della loro ordinazione” e hanno compiuto atti impuri e fornicazione mentre erano ancora sacerdoti e quindi di conseguenza c’è anche da porsi la domanda se le messe che hanno celebrato fossero veramente sacre oppure se erano profane.

L’obiettivo di questo summit ovviamente è di sdoganare l’abolizione del celibato per i sacerdoti, specialmente perché sarà uno dei punti principali del sinodo dell’Amazzonia in ottobre.

Ora, io non voglio entrate in merito nel discorso se sia giusto oppure no abolire il celibato per i sacerdoti; io vorrei entrare in merito piuttosto sulla strumentalizzazione e sulle mezze verità, con le quali da anni cercano di far credere che siamo quasi obbligati ad abolire il celibato e a far rientrare nella chiesa quei 100.000 fra preti e religiosi (se ho letto bene le cifre nell’articolo); oppure incominciare ad ordinare anche le donne a causa del calo di vocazioni.

E qui si nasconde un grande inganno. L’inganno è che esistono precisi motivi che giustificano il calo delle vocazioni dei quali nessuno parla, che non c’entrano assolutamente niente con la fede dei ragazzi o degli uomini che chiedono di incominciare il percorso per diventare sacerdoti perché hanno sentito la chiamata del signore.

Prima di tutto il calo delle vocazioni è un fenomeno occidentale, perché in Asia e Africa invece c’è un boom di vocazioni dalle informazioni che ho sentito da alte gerarchie di alcuni ordini religiosi (E chi meglio di loro sa da dove vengono i ragazzi che chiedono di entrare?).

Ma il vero inganno sta nel non dire che il calo di vocazione specialmente in occidente è la naturale conseguenza della politica che è stata portata avanti dalla Chiesa. Non dico che è stata voluta e cercata in tutti i modi questa crisi di vocazioni, perché sarebbe diabolico veramente se fosse stata voluta di proposito… Ma non si può negare che la causa principale è stata la politica che ha accompagnato il discernimento delle ammissioni. Hanno prima creato la crisi e dopo averla creata dicono che c’è crisi di vocazioni, certo che c’è! Ovvio! L’avete creata voi! È come un tipo che il giorno non va a fare la spesa al mercato e poi lo notte apre il frigo e si lamenta perché è vuoto; ovvio! Non hai fatta la spesa oggi!

Alcuni dei motivi principali per il quale c’è un grande calo di vocazioni in occidente sono anche i motivi che ora elencherò e del quale in pochi parlano perché queste cose si conoscono solo se si entra in profondità in certi meccanismi:

1 – per entrare in seminario o nella formazione di un ordine religioso serve una cosa che loro chiamano “presentazione”. In realtà il suo nome più appropriato è “raccomandazione”; avete capito bene, se non vieni raccomandato/presentato da un sacerdote o da una persona che conta non ti fanno entrare. Se tu hai la vocazione e vai in diocesi o in un ordine per dire che tu vuoi diventare sacerdote la prima cosa che ti chiedono è “chi ti presenta?” “chi ti raccomanda?”. E se tu non hai una persona già interna alla chiesa che ti raccomanda TI RIMANDANO A CASA invece di valutarti e darti la tua possibilità. (Io ho visto un tanto decantato responsabile delle vocazioni della diocesi di Roma, mandare a casa persone senza nemmeno parlarci 5 minuti perché non avevano la raccomandazione/presentazione.) Ma almeno parlaci, no?

2 – se hai 33-34 anni non vieni più accettato, ti dicono che sei troppo vecchio.

Forse a queste persone bisognerebbe ricordare che “tutti i più grandi santi hanno avuto la vocazione in età adulta; San Francesco- San Agostino- San Damiano- San Pietro, e bisogna anche ricordargli che tutti i pedofili che invece hanno fatto scandalo nella chiesa e anche quelli che poi hanno tradito il giuramento, invece, sono proprio quelli entrati in seminario o in formazione da molto giovani. A Roma ho visto ragazzi di 33 anni rimandati a casa perché secondo loro erano troppo vecchi.

3 – bisogna essere benestanti, avete capito bene, se sei povero difficilmente ti prendono. Vogliono conoscere personalmente la tua famiglia , e devi essere in grado di finanziari da solo tutto il seminario oppure tutta la formazione. Ti vietano di lavorare, o di procurarti i soldi per pagarti gli studi, quindi di conseguenza deve essere la tua famiglia a pagare tutto quanto, e ovviamente se la famiglia è povera non può permettersi di pagare tutto quanto, e spesso vieni mandato via. E questo vale anche per gli ordini religiosi. Ti proibiscono di lavorare e non ti pagano niente, ti pagano gli studi solo dopo 3-4 anni, ma i primi 3-4 anni te li deve pagare la tua famiglia. Quindi la tua famiglia deve essere benestante, altrimenti sei fuori.

4 – indagano sopra di te e sopra la tua famiglia (tramite la Polizia senza nemmeno chiederti il consenso); vedono se hai debiti, se sei cattivo pagatore, sei hai avuto denunce o hai precedenti, magari anche solo se hai litigato con il vicino di casa da piccolo 20 anni prima. Ti contano anche quanti capelli hai in testa, se hai un fratello o un padre con precedenti penali difficilmente ti faranno entrare, e anche se risulta che hai debiti non ti fanno entrare (ma che colpa ha il ragazzo se un famigliare ha sbagliato in passato?). Se hanno anche il più piccolo sentore che tu sei povero e che potresti usare la chiesa come rifugio per mangiare ti mandano via subito (perché 30-40 anni fa succedeva questo nella chiesa; orde di africani e di disperati entravano nella chiesa per salvarsi la vita della fame, ma un italiano non viene dall’Africa, loro invece usano lo stesso metro di misura).

5 – con tutti gli scandali che ci sono stati nella chiesa, di tutte le famiglie che mandavano i figli nei seminari minori e venivano abusati sessualmente è ovvio che le famiglie non te li mandino più i figli in seminario.

Ovviamente su 100 ragazzi con la vocazione solo in 5-10 riescono a superare questa cernita, il calo delle vocazioni é una conseguenza della politica che la chiesa occidentale sta portando avanti da anni.

Ora la vera domanda è questa: sarebbe meglio innalzare l’età delle vocazioni e magari portarla da 30 a 40-45 e togliere le raccomandazioni/presentazioni che sono inutili perché tanto una persona puoi garantirla solo se ci vivi h24 insieme; e in certi casi hai brutte sorprese anche da quelli con cui vivi insieme h24 da 20 anni; oppure è meglio far rientrare nella chiesa quei 100.000 preti e religiosi sposati che già u a volta hanno tradito e non mantenuto il giuramento fatto alla chiesa e a Dio?

Chi rompe un giuramento a Dio una volta, è molto probabile che lo romperà anche una seconda.

Ma il vero punto è la cattivissima informazione che divulgano per cercare di far credere che l’unica soluzione per uscire da questa crisi (indotta) è l’abolizione del celibato. Prima di abolire il celibato c’è molto altro da ritoccare.

