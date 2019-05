ELEZIONI EUROPEE, NOBILE. SUN TZU CI DICE DI VOTARE, E NON PER IL NEMICO. E ANCHE RATZINGER…

Marco Tosatti

Cari Stilumcuriali, l’amico Agostino Nobile ci ha inviato un riflessione della vigilia in merito alle elezioni europee, alle strategie e alla necessità – che come sapete Stilum Curiae condivide appieno – di andare a votare, e di votare per partiti che abbiano come obiettivo il ritorno dei popoli alle decisioni politiche, non influenzati ed eterodiretti da persone, organizzazioni e poteri sovranazionali e “irresponsabili”, cioè che non abbiano l’obbligo di rispondere ai cittadini votanti delle loro scelte e decisioni. Buona lettura.

♠ ♣ ♥ ♦

Perché votare?

Prima di iniziare la lettura di questo articolo, suggerisco la visione del filmato dove il card. Joseph Ratzinger parla dell’occidente.

Se il Vangelo non ammette compromessi, il “date a cesare…” ci dice che la gestione della società, la politica, non vivrebbe senza compromessi. Votare è un dovere e chi non lo fa sostiene, pur involontariamente, il lato peggiore della politica. Consapevole che le promesse potrebbero essere smentite, il mio voto andrà al partito che propone il programma socio-politico meno lontano dal Vangelo. Non mi interessa la vita privata del politico né, tanto meno, se alcuni punti del programma contraddicono il Vangelo. Questo è il compromesso che fa sopravvivere le democrazie. Al contrario avremmo una guerra permanente, come nel mondo tribale e in quei paesi dove adottano l’islam radicale.

Parlando di guerra, riporto alcuni aforismi di Sun Tzu, generale e filosofo cinese vissuto tra il VI e V secolo a.C. Considerato il fondatore del taoismo, a lui è attribuito L’arte della guerrauno dei più importanti trattati di strategia militare ancora oggi studiato nelle scuole militari. Mi limito a sottolineare alcuni aspetti che dovrebbero far riflettere sulla nostra società e, dato che la politica ha preso il posto dell’evangelizzazione, sull’operato del papa.

Sun Tzu:

«Perciò, all’inizio sii timido come una fanciulla, e ti si apriranno le porte. Poi agisci rapido come la lepre, e nessuno ti terrà dietro.»

In Italia aprono le porte ai “poveri” immigrati irregolari. Per impietosire gli autoctoni, non vengono in aereo, anche se spenderebbero molto meno, ma come vittime su barche gestite da mafie schiaviste. Protetti dalle leggi, non pochi si muovono come lepri, soprattutto nello spaccio di droga, violenze e stupri. Crescendo di numero organizzano partiti di matrice islamica, come già accade nel nord Europa, per vincere democraticamente.

«Se conosci il nemico e te stesso, la tua vittoria è sicura. Se conosci te stesso ma non il nemico, le tue probabilità di vincere e perdere sono uguali. Se non conosci il nemico e nemmeno te stesso, soccomberai in ogni battaglia.»

Papa Ratzinger, come abbiamo visto nel video proposto all’inizio dell’articolo, afferma che l’occidente si odia. Ma perché si odia? È casuale? Gran parte degli occidentali, credenti o meno, preti inclusi, conoscono solo una falsa storia programmata subdolamente dalle massonerie e dai neo-marxisti che hanno stabilito l’avvento di un Governo Mondiale. Quindi l’europeo che odia la propria storia è una vittima di questi poteri.

«La miglior vittoria è quando l’avversario si arrende di sua propria iniziativa prima che vi siano davvero delle ostilità. È meglio vincere senza combattere.»

Vedi l’invasione musulmana.

«[…] Affrontare il clamore attraverso il silenzio: è questo il metodo per controllare la prontezza mentale. […]”

Bergoglio docet.

«Scredita tutto ciò che c’è di buono nel paese dell’avversario, semina la discordia fra i capi eccitandone la gelosia e la diffidenza. Provoca l’indisciplina, suscita motivi di scontento […].»

I governi di Sinistra l’adottano sui propri cittadini per provocare risentimenti e sensi di colpa. Si è adeguato anche Bergoglio che, con i suoi anatemi, ha diviso la Chiesa più di quanto abbiano fatto l’islam, il comunismo e il nazismo.

«Disturba il nemico con falsi allarmi e false informazioni; guadagna alla tua causa gli amministratori e i governanti delle province nemiche. Ecco quel che bisogna fare con destrezza e astuzia per creare difficoltà.»

Il copia e incolla attuato da Bruxelles con i cittadini europei.

«Se mi chiedesse: Come devo comportarmi contro un esercito nemico ben ordinato che è sul punto di attaccare ? Risponderei: Impossessati di qualche cosa che sia caro al tuo nemico, ed egli gli si piegherà ai tuoi desideri.»

I tuoi soldi depositati nelle banche del nemico.

Agostino Nobile

