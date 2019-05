ELEZIONI EUROPEE. MANIFESTO PER VITA E FAMIGLIA. QUALI CANDIDATI SI DIONO D’ACCORDO.

Marco Tosatti

Cari Stilumcuriali, riceviamo da Pro Vita e volentieri rilanciamo questo manifesto stilato in occasione delle imminenti elezioni europee. Buona lettura.

«Abbiamo chiesto un impegno solenne e concreto ai candidati delle prossime Europee 2019 sottoponendo alla loro attenzione il nostro Manifesto per la Vita e la Famiglia. E diversi candidati al Parlamento Europeo hanno promesso di rispettare quattro punti fermi nella loro azione politica per cambiare rotta, per cambiare il vento in Europa». A parlare Toni Brandi e Jacopo Coghe, presidente e vice presidente di Pro Vita e Famiglia (che ha appena scatenato una bufera di polemiche dopo il maxi manifesto pro-life affisso a Roma) e del Congresso Mondiale delle Famiglie di Verona che hanno scelto la Giornata internazionale della Famiglia, che si celebra il 15 maggio, per l’annuncio. Ma quali sono i punti principali del Manifesto? «Abbiamo proposto», hanno spiegato Brandi e Coghe, «di contrastare in ogni modo la legalizzazione, la diffusione e l’agevolazione della pratica dell’utero in affitto, di far rispettare a ogni livello l’art 26/3 della Dudu (Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, ndr) perché i genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli, di impedire la sessualizzazione precoce dei bambini e degli adolescenti e di promuovere a livello comunitario l’istituzione di uno specifico fondo ‘salva-famiglia’ per la natalità e i nuclei familiari numerosi e/o in difficoltà con modalità e procedure comuni negli Stati membri». Tra i firmatari compaiono, tra gli altri, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, Elisabetta Gardini sempre di Fdi, Olimpia Tarzia di Forza Italia, Sivia Sardone della Lega, Antonio Maria Rinaldi per la Lega. Nessun candidato di sinistra.

Oggi è il 264° giorno in cui il pontefice regnante non ha, ancora, risposto.

Quando ha saputo che McCarrick era un un uomo perverso, un predatore omosessuale seriale?

È vero o non è vero che mons. Viganò l’ha avvertita il 23 giugno 2013?

Joseph Fessio, sj: “Sia un uomo. Si alzi in piedi, e risponda”.

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482