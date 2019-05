PEZZO GROSSO: OGGI ALLA MARCIA PER LA VITA NON SAREMO SOLI! A DISPETTO DI ALCUNE ASSENZE, AGGIUNGIAMO NOI.

Marco Tosatti

Cari Stilumcuriali, Pezzo Grosso ci ha mandato una riflessione che ci sembra bellissima sulla Chiesa, sui tempi di tempesta che stiamo vivendo, e sulla Marcia per la Vita che si svolge oggi a Roma e a cui vorremmo fossero presenti anche quelli che di condanne a morte considerano, sembra. solo quelle verso chi si è macchiato di crimini, e non dei milioni condannati a morte innocenti ogni anno. Come potete vedere da questo link. Buona lettura.

⊕ ⊕ ⊕

Caro Tosatti vorrei proporre una riflessione sulla Chiesa, in vista della marcia per la vita.

<La Chiesa di Cristo fin dai primi tempi è stata “squassata da tempeste” e ha patito persecuzioni. La grande differenza con le persecuzioni di oggi è che oggi non vengono solamente da nemici esterni; oggi sono interne alla Chiesa.

Ciononostante sono convinto che la protezione divina, che è fondamento della nostra fede, la manterrà fedele a Cristo, anche in questa prova surreale che stiamo vivendo.

Un grande predicatore francese del secolo passato G. Chevrot ricorda (nel libro su San Pietro) che già all’epoca di sant’Agostino i nemici della Chiesa dichiaravano che “La Chiesa sta per morire, i cristiani hanno fatto il loro tempo”. S. Agostino rispondeva loro: “Ogni giorno vedo morire qualcuno di voi, mentre la Chiesa sta sempre in piedi perché manifesta la potenza di Dio…”.

Questo è il punto. L’indefettibilità della Chiesa significa che durerà fino alla fine del mondo SENZA subire alcun cambiamento sostanziale nelle dottrina, nella costituzione e nel culto. (Vaticano I). Scriveva un grande santo del passato secolo “…Oggi, come ieri si continua a combattere la Chiesa… Quando ascoltiamo parole di eresia… quando osserviamo che si attacca impunemente la santità del matrimonio e quella del sacerdozio; la concezione immacolata di nostra Madre, la Madonna, e la sua verginità perpetua, con tutti gli altri privilegi e doni con cui Dio volle adornarla; il perenne miracolo della presenza reale di Cristo nella Santa Eucarestia, il primato di Pietro e perfino la Resurrezione di nostro Signore, come non sentire l’anima colma di tristezza? Ma abbiate fiducia la santa Chiesa è incorruttibile”. ( San Josemaria Escrivà- Il fine soprannaturale della Chiesa- 29 maggio 1972).

La tempesta di oggi sulla Chiesa di Cristo si deve trasformare in occasione per accrescere la nostra fede, speranza, carità e soprattutto fortezza. Preghiamo “Ut inimicus Sanctae Ecclesiae humiliare digneris, te rogamus audi nos!”.

Oggi alla Marcia per la Vita non saremo soli, amici miei. Nostra Madre dal cielo sarà con noi>. Pezzo Grosso.

Oggi è il 259° giorno in cui il pontefice regnante non ha, ancora, risposto.

Quando ha saputo che McCarrick era un un uomo perverso, un predatore omosessuale seriale?

È vero o non è vero che mons. Viganò l’ha avvertita il 23 giugno 2013?

Joseph Fessio, sj: “Sia un uomo. Si alzi in piedi, e risponda”.

