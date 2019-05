MARCIA PER LA VITA A ROMA. MOLTI PRETI, DUE CARDINALI. STRANIERI. VESCOVI E PORPORATI ITALIANI NON PERVENUTI…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, speriamo di farvi una cosa gradita pubblicando una piccola galleria di fotografie della Marcia per la Vita 2019 che si è svolta oggi pomeriggio a Roma. Molti i sacerdoti e le religiose; presenti anche due cardinali, il card. Raymond Leo Burke e il cardinale arcivescovo di Utrecht, Eijk. Entrambi stranieri. Assenti totalmente i presuli italiani, (salvo mons. Negri, mi dice un lettore) a cui evidentemente il fatto che ogni sei minuti circa secondo gli ultimi dati disponibili nel nostro Paese venga soppresso un bambino non è sufficiente a farli scendere per strada magari guidando il loro gregge per dimostrare il loro dolore. Tante volte i loro partiti di riferimento – PD e Cinque Stelle, se il Fatto Quotidiano ha ragione – si offendessero…

Oggi è il 259° giorno in cui il pontefice regnante non ha, ancora, risposto.

Quando ha saputo che McCarrick era un un uomo perverso, un predatore omosessuale seriale?

È vero o non è vero che mons. Viganò l’ha avvertita il 23 giugno 2013?

Joseph Fessio, sj: “Sia un uomo. Si alzi in piedi, e risponda”.

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482