A ROMA DA OGGI IL PIÙ GRANDE MANIFESTO PRO-VITA. CARA GRETA, SALVIAMO I CUCCIOLI D’UOMO…

Cari amici, e soprattutto nemici di Stilum Curiae, un brevissimo post per condividere una bella iniziativa apparsa questa mattina a Roma. In attesa della Marcia per la Vita di sabato prossimo, 18 maggio. Eccola:

A Roma affisso il più grande manifesto contro aborto

Brandi e Coghe (Pro Vita e famiglia/Verona): “Cara Greta se vuoi salvare il pianeta, salviamo i cuccioli d’uomo”

“Questa mattina, a Roma in via Tiburtina, è stato affisso il più grande manifesto pro life d’Italia (250 metri quadri), che ha come protagonista Michelino a 11 settimane dal concepimento e lo slogan: “Cara Greta se vuoi salvare il pianeta, salviamo i cuccioli d’uomo. #Scelgolavita”. A spiegare il cartellone choc dell’associazione Pro Vita e Famiglia sono direttamente Toni Brandi e Jacopo Coghe, presidente e vice presidente anche del Congresso Mondiale delle Famiglie, sottolineando come l’affissione arrivi poco dopo la vittoria di Pro Vita davanti al Tar in merito ai manifesti anti-aborto che il sindaco di Magione aveva fatto rimuovere con delle assurde motivazioni e in violazione dell’articolo 21 della Costituzione.

“Noi scegliamo Michelino, ci battiamo per la vita di tutti, senza discriminazioni in base all’età o alla fase di sviluppo. Non ci fermeranno”: hanno concluso Brandi e Coghe che saranno presenti all’appuntamento del mondo pro life del 18 maggio, la Marcia per la Vita, che partirà da Piazza della Repubblica alle ore 14.

