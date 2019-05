ABBIAMO LETTO LA BOZZA DI RIFORMA. FORSE È MEGLIO CHE SIA RISCRITTA. DA PROFESSIONISTI DEL MESTIERE.

Nei giorni scorsi ho avuto fra le mani la bozza di riforma della Curia, la “Praedicate Evangelium” (se il nome sarà confermato) e ne ho avuto un’impressione molto negativa.

Sono molti anni (dal 1981) che leggo documenti ecclesiastici di ogni tipo. Quello che ho avuto sotto gli occhi, e per cui vi rimando alla Bussola, mi ha colpito per la scarsa qualità, da un punto di vista formale e sostanziale.

Tanto per cominciare perché con tutto il chiacchierare di sinodalità, la bozza non è stata mandata a tutti i cardinali, che sono i primi consiglieri del Papa. Sono cardinali proprio per consigliare il Papa, non per mettersi la berretta. E se non li consulti per una riforma della Curia e della Chiesa, persone che hanno certamente una grande esperienza, su che cosa le consulti? E che sinodalità sarebbe, allora? A chiacchiere.

Mi hanno spiegato che in realtà in questo momento il Pontefice regnante è pesantemente influenzato e condizionato da due persone. La prima è il cardinale tedesco e presidente della Conferenza Episcopale di Germania Reinhard Marx. Ora la Chiesa cattolica di Germania è in uno stato di crisi permanente, con decine di migliaia di fedeli che abbandonano ogni anno, e con fughe in avanti verso il protestantesimo (e la prevedibile fine che sta toccando alle Chiese ufficiali della Riforma, cioè la graduale sparizione) all’inseguimento dei valori del politically correct.

La seconda persona è il cardinale Oscar Maradiaga, impelagato fino alle orecchie in polemiche di carattere finanziario e di carattere sessuale. Il suo braccio destro a Tegucigalpa, nonché vescovo ausiliare, mons. Pineda è stato costretto a dimettersi dopo che una cinquantina di seminaristi hanno firmato una lettera in cui lo accusavano di harassment sessuale. Pineda però, secondo quanto ci dicono, fa ancora il bello e il cattivo tempo in Honduras, forte della protezione di Maradiaga, e non ha ricevuto nessun tipo di punizione. Una situazione incredibile, che ha portato fra l’altro la moglie dell’ex ambasciatore dell’Honduras in Vaticano, Martha Alegria Reichmann, a scrivere un libro intitolato “Tradimenti sacri”, finora edito solo in spagnolo.

Né Marx né Maradiaga hanno mai ricoperto un qualche incarico nella Curia romana.

Nell’articolo della Bussola troverete i dettagli delle mie (e non solo mie, anche personaggi di Curia vicini al Pontefice le condividono) perplessità.

Ci sono davvero cose curiose, in questo centone privo persino di un indice. Mi ha colpito l’articolo 130: La Chiesa “Si adopera affinché le conferenze episcopali valorizzino e proteggano le culture indigene con il loro patrimonio di saggezza e il loro equilibrio cosmico e spirituale come ricchezza per l’intera umanità”. Cosmico? Finalmente la Chiesa cattolica rivaluta i culti pre-colombiani, o il culto della Madre Terra, la Pacha Mama, alle cui danze partecipò – vi ricordate – anche il cardinale Ravasi? O qualche cosmogonia latino-americana? Ma ne siamo proprio sicuri?

