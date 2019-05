OSSERVATORE MARZIANO LANCIA UN APPELLO A SALVINI. TANTO PAPA VESCOVI E CARDINALI GLI APPELLI NON LI ASCOLTANO.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, cresce lo sconcerto nel mondo cattolico e non solo per le esternazioni del Pontefice regnante. Che continua a battere incessantemente sul tasto dell’immigrazionismo, autorizzando il comune cittadino, e in particolare quello cattolico, come si era cattolici fino al marzo 2013 (compresi non pochi di quei colleghi che adesso…ma lasciamo perdere, non roviniamoci la giornata con la contemplazione delle umane incostanze, fragilità, debolezze e giri di tornello) a porsi delle domande. Che si tratti di un’ossessione senile, legata all’ideologia di sinistra di base che sembra formare il tessuto del regno? Che si tratti di una risposta alle sollecitazioni che gli provengono dai suoi referenti privilegiati e quasi unici nella Chiesa cattolica, intorno a cui si sta rarefacendo l’acqua del business legato all’immigrazione incontrollata? O che si tratti di aderenza a uno dei temi privilegiati dal Nuovo Ordine Mondiale e dai suoi cosmopoliti gestori, a cui la predicazione aderisce per ragioni a noi ignote, ma certamente inquietanti? Resta il fatto dello sconcerto. Due giorni fa un mio amico, ebreo osservante, mi ha detto: “Ho capito perché avete due papi. Uno per i cattolici, l’altro per i musulmani…”. E lo sconcerto è giunto fino a Marte, come potete vedere d quanto ci scrive l’Osservatore Marziano….

♠ ♠ ♠

Caro Tosatti, basta con gli appelli al Papa e Vescovi, che neppure li leggono, oppure li ignorano e li disprezzano.

Le suggerisco io quale appello formulare, preceduto da una credibile minaccia di raccolta di firme e magari di referendum.

Facciamo un appello a Salvini perché riveda l’8 per mille alla Confereza Episcopale Italiana (CEI).

Come idee di base, basterebbe che Salvini andasse a leggersi il ricorso dell’amica del papa Bergoglio (la secondo il Pontefice “Grande Italiana”, Emma Bonino) presentato a Bruxelles nel 2005, contro lo Stato italiano per aiuti ad uno stato straniero (Vaticano) in materia fiscale ( Imu, Tasi…) e ripartizione proporzionale dell’8 per mille.

Nell’8 per mille la parte non attribuita direttamente ad un beneficiario (Chiesa, Stato, e tutti gli altri) viene riallocata in proporzione fra gli altri beneficiari, ma nessuno ha capito come avviene! Provateci voi.

Purtroppo i singoli contribuenti, per pigrizia o per timore di far mancare risorse ai veri buoni preti, o per mancanza di alternative convincenti, continuano a dare l’8 per mille alla CEI di Bassetti. In realtà ai buoni preti non va quello che loro spetterebbe; e spesso questi vengono sostenuti in modo diverso, si chieda loro se è vero o no.

Gran parte del ricavato va invece a sostenere le opere di immigrazione, e a finanziare l’Avvenire e gli altri media.

Certo è che se Salvini proponesse una misura del genere offrirebbe su un piatto d’argento l’alleanza di Di Maio con la CEI.

Ma l’alleanza potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio però perché ho l’impressione che in tal caso i Cinque Stelle, e il mondo cattolico pensante se lo dimenticherebbero alle prossime elezioni.

A questo punto però mi viene un ulteriore dubbio: quanto conta nel mondo cattolico quello pensante? Lei Tosatti che ne pensa?

Oggi è il 249° giorno in cui il pontefice regnante non ha, ancora, risposto.

Quando ha saputo che McCarrick era un un uomo perverso, un predatore omosessuale seriale?

È vero o non è vero che mons. Viganò l’ha avvertita il 23 giugno 2013?

Joseph Fessio, sj: “Sia un uomo. Si alzi in piedi, e risponda”.

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: osservatore marziano

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482