UN DON CAMILLO A CERVIA. UN LIBRO (QUASI) AUTOBIOGRAFICO DI PIERRE LAURENT CABANTOUS.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, è con grande piacere che vi diamo notizia dell’uscita di un libro di un sacerdote romagnolo, che conosciamo praticamente solo in maniera virtuale, ma che ci sta estremamente simpatico. E con cui ci troviamo, almeno da quello che conosciamo, leggiamo, condividiamo con lui sui social, in frequente grande sintonia Il libro si intitola “Un don Camillo a Cervia”, e sulla falsariga di Giovannino Guareschi narra i dialoghi di un sacerdote con il Cristo. Vi offriamo un brano dell’introduzione scritta da Costanza Miriano (più sotto) e un breve dialogo di don Pierre Laurent con il suo Interolocutore…Buona lettura.

Ξ Ξ Ξ

Don Pierre Laurent: Signore, durante l’estate non si contano le telefonate che ricevo, da turisti e villeggianti, per sapere gli orari delle Sante Messe, nonostante le locandine esposte, i volantini, i pie- ghevoli, internet…

Gesù: Che bello! Tante anime che non vogliono trascurare il mio invito a partecipare alla mia mensa!

Don Pierre Laurent: D’accordo, Signore. Ma l’ultima telefonata, però, mi ha fatto imbufalire!

Gesù: Perché?

Dopo aver dato conferma, alla persona all’altro capo del telefono, della Santa Messa alle ore 18, questa aggiunge: “E quanto dura?”. Le ho sbattuto il telefono in faccia!

Tu, nella Santa Messa, ci doni non solo la Tua Parola, ma tutto te stesso: il Tuo Corpo, il Tuo Sangue. Più amore di così!

Fatti i debiti distinguo, è come se, in una coppia che si trovi in intimità, uno chiedesse: “Quanto dura?”. Relazione terminata in un secondo!

Gesù: Sei proprio un guascone romagnolo! Abbi pazienza con anime così: hanno una fede piccola. La tua amica santa Teresina di Lisieux sosteneva, giustamente, che se la gente conoscesse il valore dell’Eucaristia, l’accesso alle chiese dovrebbe essere regolato con la forza pubblica. Voi sacerdoti dovete sempre preoccuparvi di curare bene la Liturgia e di chiedere sempre la Grazia di celebrare bene. In questo modo tante anime ne avranno un grande beneficio. Al resto penserà la mia Grazia.

Don Pierre Laurent: Perdonatemi, Signore. A volte sono proprio impulsivo.

Ξ Ξ Ξ

Ed ecco due stralci della prefazione scritti da Costanza Miriano:

Perché don Pierre Laurent è uno di quei sacerdoti a cui penso quando osservo la perdita della fede che affligge la nostra amata Chiesa, e pur- troppo anche tanti consacrati. Nel dolore che sempre mi prende al vedere come ce la mettiamo tutta a distruggerla, questa amata madre a cui dobbiamo tutto, mi consola il pensiero di tanti santi sacerdoti che ho avuto il regalo di incontrare. E don Pierre Laurent è uno di quelli. Lo so, anche se non ci frequentiamo, lo so per quello che ho potuto conoscere di persona, per quello che mi hanno detto di lui, e adesso ne ho conferma da quello che ho letto….

C’è un’altra cosa da dire: se le sue parole fossero solo un reperto di un’epoca lontana, non sarebbero in rete, sui social, e non sarebbero lette e così apprezzate in un ambito dove tanto contano la velocità di informazione e la comunicazione brillante e accattivante. Uno dei meriti di questi scritti, infatti, e non l’ultimo, è quello di aver saputo trovare una chiave di intrattenimento – e insieme narrativa – per passare contenuti seri, serissimi, fondamentali. Non c’è bisogno di essere seri e noiosi, se si è capaci di essere così brillanti nel trasmettere la fede; non c’è bisogno di dimostrare le cose, se si riesce a farle vedere con un racconto o un’immagine che ti si scolpisce nella mente e ci rimane per sempre.

Oggi è il 238° giorno in cui il pontefice regnante non ha, ancora, risposto.

Quando ha saputo che McCarrick era un un uomo perverso, un predatore omosessuale seriale?

È vero o non è vero che mons. Viganò l’ha avvertita il 23 giugno 2013?

Joseph Fessio, sj: “Sia un uomo. Si alzi in piedi, e risponda”.

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482