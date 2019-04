PEZZO GROSSO SVELA COME VATICANUNESCO SPERA DI GESTIRE IL PROBLEMA DELL’ISLAM. E CAMUFFA LA REALTÀ DELLE STRAGI.

Marco Tosatti

Cari Stilumcuriali, Pezzo Grosso ci ha mandato una riflessione molto complessa, una reazione a un post di Ocone, su Antidoti. Quello che scrive Pezzo Grosso è particolarmente interessante, perché da un lato fa comprendere, o almeno intuire la drammatica complessità di meccanismi giganteschi all’opera nel mondo, e di cui Pezzo Grosso sicuramente ha un visione di cui noi non disponiamo. Dall’altro ci aiuta a cercare di capire il senso di alcune reazioni, in particolare di responsabili di Chiesa, o di persone vicinissime ai responsabili, che hanno provocato non poco stupore in molte persone ancora cattoliche. E anche – e questo lo possiamo testimoniare – anche in persone di altre fedi, sbalordite da alcuni comportamenti e silenzi. Prima pubblichiamo il post che ha provocato il commento, e poi Pezzo Grosso.

δ δ δ

OCONE

«A quanto mi consta è un neologismo: i cristiani mai erano stati definiti da un ex presidente degli Stati Uniti, e da una ancora aspirante tale, cioè da coloro che sono ancora oggi i maggiori esponenti dei democratici americani, come “easter worshippers”. Lo hanno fatto, a poche ore di distanza l’uno dall’altro, Barack Obama e Hillary Clinton con due tweet a commento dell’atroce strage compiuta in Sri Lanka. “Adoratori della Pasqua” suona un po’ come “adoratori” di un culto primitivo, esotico, eccentrico, minoritario: come un insieme di persone da guardare con distacco misto a curiosità. Che la doppia uscita sia avvenuta quasi all’unisono non può essere un caso, e neppure un lapsus freudiano. Essa è il risultato di un progetto culturale-politico ben preciso di cui Obama e Hilary sono stati e sono, all’un tempo, espressione e autori eminenti». (Corrado Ocone, Formiche.net 22.4.19).

δ δ δ

“Caro Tosatti, allego un Antidoto di Rino Cammilleri sulle interessanti considerazioni (del giornalista Ocone su Formiche ) di Obama-Clinton sulla strage in Sri Lanka (compiuta contro “adoratori della Pasqua”. Sic.). A queste andrebbero aggregate le considerazioni di Spadaro che in un tweet ha definito la strage un atto contro lo Stato (sottintendendo: certamente condannato dall’Islam moderato che ha incontrato Papa Francesco). O ancora quelle di Bianchi rag. Enzo (fondatore di Bose) che definisce gli attentatori “fanatici anticristiani”.. Vabbè. La mia interpretazione su queste dichiarazioni è che Vaticano e Unesco ormai sembrano la stessa cosa in tutto e usano ormai persino lo stesso linguaggio (gnostico-massonico) per negare le stesse verità, o affermare le stesse storielle.

Ma quello che è più interessante, e quello su cui propongo di riflettere, è:

1° – perché avvengono queste stragi di una minuta minoranza, quasi irrilevante in un paese a maggioranza buddista?

2°- perché viene camuffato dai potenti del mondo chi ne è responsabile?

Risposta proposta, quale riflessione: perché potrebbe esser un messaggio di minaccia rivolto a tutti i cristiani e si camuffa per poter continuare gli accordi tra VaticanUnesco, per far finta di non averlo capito.

Complesso e contorto? Si, molto complesso. Ma forse contorta non è la interpretazione, bensì la strategia che ci ha portato a questo.. L’interpretazione proposta necessita la conoscenza di molti documenti dell’Onu e satelliti, alcuni direttamente scritti dai Segretari stessi.

Si direbbe, interpretando detti documenti, che il pericolo Islam, conosciuto e osservato da almeno da 40 anni, si è deciso di affrontarlo e risolverlo interiorizzando più musulmani possibile in Occidente, contando sul fatto (sperando, ma con quanta fortuna? Non pare molta…) che questa immigrazione permetta di relativizzare la loro visione religioso-politica, “civilizzandoli” (in senso secolare-occidentale), “corrompendo“ la loro fede dogmatica coranica.

Dopo però l’11 settembre 2001 coloro che definiscono i cristiani “adoratori della Pasqua” hanno cambiato strategia. Si direbbe che abbiano deciso di accelerare detto processo facendo crescere l’ odio anticristiano. Questa potrebbe esser la causa di queste stragi molto simboliche che rappresentano un messaggio di avvertimento ai cristiani di tutto il mondo.

Ultima ora: ISIS rivendica la strage. Spadaro domani titolerà così il suo tweet: l‘Isis, Istituto Sovranista, anti Immigrazionista e Sfascista, rivendica l’attentato contro i reazionari tradizionalisti provocatori cristiani”.

