PENSIERI E VOCE, UN COMMENTO DI MARCO TOSATTI IN PODCAST SU RADIO ROMA LIBERA.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, avrei dovuto fare questo post già da qualche settimana, ma la pigrizia colpevole da una parte, e il fluire continuo di notizie e commenti dall’altro hanno fatto sì che tutto scivolasse più avanti.

Giusto per dirvi che Radio Roma Libera mi ha chiesto se avessi voglia, ogni due settimane più o meno, di registrare un commento su un fatto, o una situazione di Chiesa che meritasse un’attenzione particolare. Mi è sembrata un’idea interessante e carina, e ho risposto affermativamente.

Così, se qualcuno ha voglia di sentirmi, può semplicemente andare su Radio Roma Libera, cliccare sul menù e poi scegliere “Pensieri e voce” – così si chiama quello spazio – per sentire in podcast la riflessione, di cui si trova in calce anche il testo.

Grazie se avete letto fino a qui! E buon ascolto….

