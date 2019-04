VIA CRUCIS PAPALE: OTTOCENTOMILA SPETTATORI IN MENO RISPETTO ALLA VIA CRUCIS DEL 2018.

Marco Tosatti

Affari Italiani ha pubblicato ieri i dati auditel relativi a venerdì scorso. Interessanti anche alla luce delle polemiche legate al taglio estremamente politico – quasi oserei dire partitico – voluto per le meditazioni di quest’anno. Un taglio rilevato da molti giornali, in particolare da quelli in quota PD e sinistra in generale. Vedi Qui e Qui

3.696.000 spettatori alla Via Crucis quest’anno. 4.473.000 l’edizione dell’anno scorso. Quasi ottocentomila spettatori in meno.

“Gli ascolti Tv e i dati Auditel di venerdì 19 aprile 2019 vedono su Rai1 il Rito della Via Crucis raccogliere 3.696.000 spettatori pari al 16.7% di share mentre Il Viaggio nella Chiesa di Francesco ne attira 1.968.000 (9.5%). Su Canale 5 stravittoria di Ciao Darwin 8 condotto da Paolo Bonolis, che nella serata del Venerdì Santo, conquista la bellezza di 4.289.000 spettatori pari al 25.1% di share, percentuale superiore rispetto a quella di sette giorni fa.

Su Rai2 il film 90 Minuti in Paradiso ha raccolto invece 1.277.000 spettatori pari al 6.2% di share, superando su Italia 1 il film Red 2 e i suoi 1.124.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 la pellicola Ti Sposo ma non Troppo ha convinto 1.048.000 spettatori pari a uno share del 4.9%. Mentre su Rete4 il consueto kolossal pasquale Il Re dei Re ha totalizzato 935.000 spettatori con il 5.5% di share. Su La7 Propaganda Live ha segnato 958.000 spettatori con uno share del 5.6%, mentre sul Nove Maurizio Crozza in replica con I Migliori Fratelli di Crozza ha conquistato 694.000 spettatori (3.2%).

L’anno scorso, La Via Crucis aveva raccolto 4.473.000 spettatori e il 19,13% di share, mentre sette giorni fa Ciao Darwin 8 aveva radunato 4.624.000 spettatori pari al 24% di share mentre su La7 Propaganda Live raccoglieva 956.000 spettatori con uno share del 5%”.

Oggi è il 235° giorno in cui il pontefice regnante non ha, ancora, risposto.

Quando ha saputo che McCarrick era un un uomo perverso, un predatore omosessuale seriale?

È vero o non è vero che mons. Viganò l’ha avvertita il 23 giugno 2013?

Joseph Fessio, sj: “Sia un uomo. Si alzi in piedi, e risponda”.

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482