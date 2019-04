RVC: VEDIAMO CIÒ CHE ACCADE E SIAMO SGOMENTI. MA A PASQUA DOBBIAMO SPERARE. IL PARACLITO SA COME AGIRE.

Carissimi Stilumcuriali, nemici e amici di StIlum Curiae, troll fissi, viandanti occasionali, Buona Pasqua. Romana Vulneratus Curia ci ha voluto inviare un messaggio di speranza; e venendo da lui, di cui conosciamo la lucida capacità di osservare le cose del mondo e della Chiesa, non è poco…

Θ Θ Θ

“Caro dottor Tosatti, santa Pasqua anzitutto. Leggendo Stilum Curiae di stamattina, riferito alla via Crucis, ho letto nei commenti dei suoi lettori tanto smarrimento e pessimismo (per esempio PG, Ubimajor…). Mi permette di tentare una riflessione di ottimismo cristiano?

Ieri sera chi ha partecipato alla liturgia della Veglia pasquale ha notato che all’inizio la chiesa era immersa nella oscurità totale.

Questo buio è l’immagine delle tenebre in cui si troverebbe l’umanità senza Cristo, senza la sua Resurrezione.

Dopo, il celebrante accende il cero pasquale (che simboleggia Cristo) e proclama la luce del Cristo risorto che disperde le tenebre che agitano lo spirito. E questa luce è la Chiesa che la diffonde su tutta la terra, perché la Resurrezione di Cristo ci invita ad essere noi luce e portarla agli altri, restando uniti al Signore e mettendolo nelle viscere di ogni realtà umana. Perché la nostra missione di cristiani è quella di proclamare la regalità di Cristo annunciandola con le parole e le opere.

Vediamo però che ciò non sta avvenendo e siamo sgomenti.. Noi non capiamo appieno perché in questo pontificato succedano queste cose, c’è chi ha capito tutto e chi niente. Non mi sogno di paragonare i responsabili di questo pontificato a chi non riconobbe subito il Risorto, come la stessa Maria Maddalena o i discepoli di Emmaus , so che tra poco verrà lo Spirito Santo nel giorno di Pentecoste, fuoco che purifica ed illumina facendo comprendere la vera dottrina di Cristo, – lavando ciò che è sordido, bagnando ciò che è arido, scaldando ciò che è gelido, raddrizzando ciò che sviato –…

Confidiamo oggi nello Spirito Santo , il Paraclito sa come agire. Santa Pasqua.

RVC “.

