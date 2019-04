CONCILIO VATICANO II, NOVUS ORDO, VETUS ORDO. GIOVANNI FORMICOLA RISPONDE A LUCA DEL POZZO.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mai avrei pensato che l’articolo di Luca Del Pozzo avrebbe destato tanto interesse e dibattito. Ma invece è così. Ho ricevuto una lettera dell’avvocato Giovanni Formicola, che i lettori del blog già conoscono, che commenta l’articolo di Del Pozzo. E mi sembra interessante pubblicarlo, come abbiamo fatto in passato su altri argomenti che hanno provocato reazioni e opinioni contrastanti. Approfitto dell’occasione per dire ancora una volta che Stilum Curiae rispetta opinioni e posizioni dei suoi collaboratori. In altre parole: non tutto quello che scrivono i collaboratori del blog rispecchia in tutto, o in parte (e talvolta magari in parte anche assai piccola) quello che pensa il vostro titolare e moderatore. Ma ci mancherebbe che facendo questo lavoro proprio per garantire libertà di espressione in un regime di informazione sempre più omologata permettessi solo espressioni allineate…Non vi sembra? Buona lettura e discussione.

so di disturbarla di sabato santo, ma non posso fare a meno di scrivere due righe di replica al valoroso Luca Del Pozzo, e solo perché è persona stimabile e intelligente, per cui sono rimasto assai perplesso, per non dire deluso, dalle sue considerazioni che ho letto stamattina, intendendole – spero di sbagliarmi – come una sorta di “colpo al cerchio e alla botte” nel quadro di una teoria degli “opposti estremismi”, “novatori” e “tradizionalisti”, ecclesial-teologica.

“Opposti estremismi” che in realtà non esistono. Infatti, mai mi sono detto “tradizionalista”, perché in realtà la linea di divisione (sì divisione, cristicamente e cristianamente non solo lecita, ma necessaria) è tra cattolici ed eretici di vario tipo – consapevoli o meno, intenzionali o meno -, la cui pluralità è unificata dal modernismo (oggi si dice progressismo). Esso altro non è che attribuire storicisticamente al tempo (anche quello passato, non solo quello a venire), e quindi alle mentalità/sensibilità e ai costumi dominanti, in ultima analisi all’uomo che le interpreti, la funzione di fonte della fede, che prevale sulla Scrittura e sulla Tradizione, in quanto se ne fa criterio interpretativo e modificativo esclusivo. Ed anche perché il cattolicesimo è per essenza Tradizione e tradizioni (nulla ovviamente a che vedere con il “fissismo” idolatra delle forme storiche), nel duplice senso di “ciò ch’è trasmesso” e di “trasmissione” viventi, perché è dalla parte dell’essere e dell’immutabilità, immortalia et semper manentia che dominano il tempo e non “innescano processi”, ma li controllano e li giudicano. E quindi non c’è bisogno di farsi parte ipostatizzando in una posizione teologica quello ch’è già essenziale, con il solo risultato di dialettizzarlo e perciò relativizzarlo nel gioco delle parti “tradizione”-“progresso, novazione” per sua natura storicista.

Osservo anche che sarebbe non ingenuo, ma proprio stupido pensare che il 10 ottobre 1962 le cose stessero “a posto”. Se fossero state a posto, donde gli uomini e le tendenze che hanno “fatto” il Concilio, nel senso della narrativa dossettiana, della “Scuola di Bologna” e della “mafia di San Gallo”? Ma altrettanto deve dirsi, per le stesse ragioni, che non si può ritenere una cesura netta tra il Concilio e il “post-concilio” o “l’anti-spirito del Concilio”, nel senso della narrativa di “Rapporto sulla Fede”. Nessun protestantizzante, giansenista, modernista, ha mai potuto strumentalizzare Trento o il Vaticano I. Evidentemente il Vaticano II qualche crepa, spiraglio e persino fenditura deve averli aperti. No?

Ho scritto anche troppo, e troppo potrei e forse dovrei scrivere ancora, ma mi limito ad una brevissima chiosa per interpolazione delle considerazioni che più mi sembrano riflettere i luoghi comuni e i presupposti piuttosto psicologici che teorici dell’attuale status Ecclesiae e soprattutto del franceschismo militante.

L’ottimo Del Pozzo censura quelli che sono “convinti che sia sufficiente riportare le lancette dell’orologio alla Chiesa pre-conciliare affinché l’uomo contemporaneo, sazio e disperato (copyright card. Biffi), possa innamorarsi di Cristo con la messa tridentina (in latino, che la gente non capisce

[Nessuno però ha mai spiegato come e perché quelli che “non capivano”, in tempi di analfabetismo diffuso, anche correndo seri rischi quando e dove la Rivoluzione anti-cristiana cruenta si scatenava (due esempi per tutti, Messico e Spagna nella prima metà del XX secolo), riempissero le chiese, che invece sono svuotate e dismesse con progressione geometrica da quando “si capisce”. Ma sul punto, ed anche sul concetto di participatio actuosa temo che la produzione teologica e magisteriale di Ratzinger e di Benedetto XVI sia stata più e più volte dirimente, sgretolando questi luoghi comuni]),

il catechismo di S. Pio X (intellettualistico e nozionistico, per nulla biblico ed esistenziale),

[Questa mi pare enorme, ma proprio enorme, tanto che il “modello catechistico” di san Pio X è stato adottato per rendere fruibile il CCC. In ogni caso, “biblicismo” e “esistenzialismo”, anche al di là delle censure ecclesiali, sono evidentemente prospettive dannose, tanto ch’è proprio difficile sostenere che l’abbandono del “San Pio X” abbia anche solo in minima misura giovato alla catechesi e alla formazione cristiana e spirituale dei catecumeni]

la pastorale sacramentale (che presuppone una fede che spesso non c’è più)

[C’era forse la fede ai tempi apostolici? Eppure fu proprio la “pastorale sacramentale” – espressa con severità che oggi appare indigesta quasi a tutti -, insieme ovviamente con il sangue dei martiri e la santità manifesta di molti (non tutti, ovvio), a convertire il mondo]

e tutto l’armamentario delle pratiche di pietà e di una morale casuistica lontana anni luce dalla sensibilità contemporanea”.

[Ma la “sensibilità contemporanea” è criterio di giudizio o ciò che va giudicato? Ancora una volta, sul punto che cosa fecero i primi cristiani?, che proprio per questo venivano avversati come saevi solones, perseguitati come “nemici del genere umano” in quanto non vivevano secondo la visione orgiastica della “sensibilità contemporanea” e condannavano divorzio, adulterio, aborto, selezione eugenetica, sodomia, crapule varie, etc, tanto in voga ai loro tempi. E quanto alla “morale casuistica”, questa è tipica dei “novatori” modernisti – dice niente il “caso per caso”? – “gesuitica”, ma non autenticamente cattolica, e forse troppo poco contrastata nei manuali di morale in uso nei seminari e nella facoltà teologiche, quando i gesuiti comunque difendevano la fede e la sana dottrina e godevano d’un prestigio meritato, ma in nuce covavano questa degenerazione dell’insegnamento morale, che ha soppiantato il realismo alfonsiano.

Chiedo scusa per la prolissità e le auguro ancora una santa Pasqua di Risurrezione.

