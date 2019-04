OSSERVATORE MARZIANO: GRETA DAL PAPA. IL GLOBAL WARMING C’È, LE ANIME CHE BRUCIANO. IL PIANTO DI RATZINGER…

Marco Tosatti

Cari amici, nemici e odiatori professionali di Stilum Curiae, Osservatore Marziano non riposa neanche nella Domenica delle Palme, quel trionfo a Gerusalemme che come tutti i trionfi decretare dagli esseri umani è purtroppo effimero. Osservatore oggi ci predice che cosa accadrà nell’incontro fra il mini-personaggio ecologico creato da un’interessate regia, Graeta Thunberg, e il Pontefice regnante. E ne trae conclusioni interessanti…

ΘΘΘ

“Caro Tosatti, il grazioso “pupazzetto” sfruttato come un migrante, Greta Thunberg, la bimba ecologista, ambientalista, simbolo del futuro dell’umanità salvata dall’uomo “cancro della natura” che distrugge la sacra terra (dove si incorporò l’angelo ribelle dopo la cacciata da parte di S. Michele Arcangelo…), incontrerà prossimamente a Roma Papa Bergoglio (che non dubito, la nominerà membro d’onore della Pontificia Accademia delle Scienze, quella presieduta dal Vescovo argentino Sanchez Sorondo).

L’incontro, vedrete avrà questo tono: “Greta, che rappresenta il futuro del mondo e Bergoglio, il papa venuto dalla fine del mondo, insieme a pregare e agire per fermare la fine del mondo”. Geniale ! In tal modo si dà anche la risposta a Ratzinger ed al suo documento, spiegando che la fine del mondo non è legata alla perdita della fede ed al disconoscimento del Creatore da parte delle Sue creature, ma è dovuta al riscaldamento globale, generato dall’uomo.

In un suo libro, il cui titolo non ricordo, il prof. Gotti Tedeschi scrisse che il riscaldamento globale è vero, verissimo! E’ però dovuto, non tanto all’inquinamento, bensì al numero imprevisto ed eccessivo di anime che finiscono a bruciare all’inferno per aver perso la fede, tradite dai propri pastori.

Insomma, per combattere il riscaldamento globale si deve dar ragione a Greta e Bergoglio (riducendo il numero di esseri umani, cancro della natura) oppure a Benedetto XVI e Sarah (esaltando dunque gli esseri umani quali figli di Dio e riportandoli alle Verità di fede?).

In gioco c’è tutto, non stiamo scherzando ….

Oggi è la domenica delle Palme .Mentre Gesù discendeva dal monte degli Ulivi verso Gerusalemme, Gesù pianse (Lc,19-41) nel veder Gerusalemme sommersa nel peccato,, nell’ignoranza, nella cecità. Pochi anni dopo la città sarebbe stata rasa al suolo. Potrebbe esser stata questa la visione di Ratzinger del Vaticano che lo ha costretto a scrivere il documento ? E’ stato questo il “pianto di Ratzinger”? Forse si, leggendo che tutti questi personaggi tipo Falasca, Faggioli e compagnia bella, hanno gridato ferocemente: “Crocifiggilo, crocifiggilo!”. (…non abbiamo altro Re (o papa) che Cesare …!)”.

OM

Oggi, Domenica delle Palme, è il 230° giorno in cui il pontefice regnante non ha, ancora, risposto.

Quando ha saputo che McCarrick era un un uomo perverso, un predatore omosessuale seriale?

È vero o non è vero che mons. Viganò l’ha avvertita il 23 giugno 2013?

Joseph Fessio, sj: “Sia un uomo. Si alzi in piedi, e risponda”.

