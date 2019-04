ABATE FARIA. MESSI È COME DIO? LA RISPOSTA DEL PAPA, E LE PERPLESSITÀ DELL’ABATE.

Marco Tosatti

Cari Stilumcuriali, con ingiustificabile ritardo sull’evento pubblichiamo un commento dell’abata Faria a un’intervista apparsa in Spagna. In realtà un commento a questa intervista, che il Pontefice regnante ha concesso a un giornalista fra i più di sinistra in Spagna ha suscitato ben altre reazioni, come potete vedere, se conoscete un po’ di portoghese, o almeno intuire, sul sito Fratres in Unum.

L’abate Faria si limita un elemento di questa intervista, fra i più popolari, quello relativo al calciatore Messi…

♦

Oggi i miei parrocchiani mi hanno posto una questione: è lecito nominare il nome di Dio invano? Ora, se ricordo bene i comandamenti (e visto il mio ruolo, dovrei ricordarli bene) sarebbero ancora validi, quindi no, non è lecito. Filiberto l’esperto (soprannome datogli per la sua saccenza) mi ha citato una recente intervista del Pontefice in cui si discuteva della presunta “divinità” di tale Leo Messi, un notevole calciatore. Allarmato da questa affermazione ho chiesto lumi al buon Filiberto che ostendendomi una copia del Corriere dello Sport mi ha mostrato questa dichiarazione del Papa a La Sexta, canale televisivo spagnolo: “In teoria è un sacrilegio, non si può dire [che Messi è dio]. E io ovviamente non credo che sia un Dio. Voglio dire, la gente dice che Messi è Dio come per dire ‘ti adoro’. Sono espressioni della gente, dei tifosi. Certo, è popolare dire che è un Dio con la palla in campo e questo si può dire ma si tratta solo di espressioni popolari. È anche vero che è bello vederlo giocare, ma non è Dio”.

Già il fatto che bisogna parlare di tali cose mostra l’epoca in cui viviamo. Ma ci sono altre cose che ho voluto condividere con i miei parrocchiani su questa intervista. Una è l’imperizia dell’intervistatore che scrive “dio” con la maiuscola, come per riferirsi all’Onnipotente, quando in realtà in questi modi di dire ci si riferisce al termine “dio” in senso lato e non in senso specifico, e quindi si dovrebbe comunque scrivere con la minuscola. Ma dire che “è un dio con la palla in campo” o qualunque altra espressione del genere è dunque lecito? Pur non riferendosi all’Onnipotente, si da l’idea che esiste un certo attributo dell’essere divino al di fuori del Dio uno e vero.

Un conto dire “questo cibo è divino” (intendendo che la sua bontà deriva dall’unico e vero Dio) un conto è attribuire l’essere un “dio” a qualunque cosa. Pur se non vi ravvedo un intento offensivo in senso stretto, mi sembra che un’espressione siffatta anche applicata ad altre espressioni profumi di paganesimo e a me sembra che anche tali espressioni dovrebbero ricadere sotto il divieto della pronuncia del nome divino. Perché quel nome, se si crede, non può che essere riferito a Lui e non deve essere usato a sproposito.

Abate Faria

Oggi è il 223° giorno in cui il pontefice regnante non ha, ancora, risposto.

Quando ha saputo che McCarrick era un un uomo perverso, un predatore omosessuale seriale?

È vero o non è vero che mons. Viganò l’ha avvertita il 23 giugno 2013?

Joseph Fessio, sj: “Sia un uomo. Si alzi in piedi, e risponda”.

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Libri di Marco Tosatti

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Abate Faria

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482