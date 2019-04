DISPACCI DALLA CINA. ANCORA ARRESTI DI VESCOVI FEDELI A ROMA. CHE, A QUANTO SI SA, TACE.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, purtroppo i Dispacci dalla Cina del Maestro Aurelio Porfiri oggi non contengono belle notizie. Quando mai, dirette voi; e avete ragione, purtroppo, perché la situazione nel Regno di Mezzo è ben lontana dall’essere come la vorremmo. Anche per quel che riguarda la Chiesa cattolica, che vede ancora una volta manifestarsi la repressione del regime. E Roma? Boh….

La società armoniosa

Attraverso un viaggio periglioso mi è giunto questo messaggio interessante dalla Cina continentale da qualcuno che chiameremo “il signor Ping” (no, non è il presidente della Cina come pensava Luigi di Maio che non sa che il cognome viene per primo nei cinese – forse se doveva parlare di Mao lo avrebbe chiamato “signor Dong”). Il signor Ping mi dice: “Prima e durante le sua visita in Italia il Presidente Xi ha fatto riferimento ad alcuni missionari italiani del ‘600. In Cina oggi la Chiesa (vescovi, preti e fedeli) è trattata dal governo come funzionari obbedienti che devono dire solo si’. Le alte sfere vaticane non sono molto abituate ad essere trattate cosi’. Ma, in buona fede, i funzionari cinesi oggi non riescono ad immaginare un altro modo di trattare il fenomeno religioso. Allora l’unico modello a cui ispirarsi per la parte cinese è il rispetto che fu dato ai missionari del ‘600 in quanto scienziati. Questo è l’unico modo che essi conoscono per concedere a un religioso il rispetto che in Europa è considerato dovuto. Non sono piccoli passi avanti nel ricoscimento della realtà “Chiesa in Cina”, perché il rispetto fu dato loro in quanto scienziati, non in quanto cristiani. Ma al momento gli scienziati gesuiti del ‘600 sono l’unico modello per il governo cinese su come trattare i cristiani con un minimo di rispetto: se sei straniero e hai un PhD, possibilmente in materie tecniche e scientifiche. Tutti gli altri, zitti e al guinzaglio”. Mi permetto qualche riflessione su quanto il signor Ping mi ha comunicato e che in larga parte condivido. In effetti, come detto più volte, il cinese vede la religione come qualcosa che deve essere controllata dal potere imperiale, il sacerdote che intercedeva con il “cielo” (per quello che significava) era l’imperatore, che riuniva il potere civile e religioso. Ogni religione che potenzialmente può destabilizzare la “società armoniosa”, l’ordine costituito è un pericolo. Quindi è ovvio che i cinesi accettano la cultura dei missionari ma sono diffidenti della loro missione principale, quella di portare Cristo i cui insegnamenti a volte sono diversi se non opposti rispetto ad alcune cose nella tradizione cinese, come del resto lo erano nella società pagana occidentale dei primi secoli.

Ci risiamo. Ancora arresti.

Ne avevamo parlato in precedenza ma ne dobbiamo parlare ancora. Come riferisce “AsiaNews” arrestato di nuovo Mons. Cui Tai: “Mons. Agostino Cui Tai, vescovo sotterraneo di Xuanhua (Hebei) è stato portato via dalla polizia ieri. Ne danno notizia alcuni fedeli della diocesi, aggiungendo che anche il vicario episcopale, p. Zhang Jianlin è stato arrestato con lui. Al momento non si conosce il motivo ufficiale dell’arresto, né quanto esso durerà. Negli ultimi mesi mons. Cui Tai ha dovuto lottare per affermare la sua autorità di vescovo (riconosciuto dalla Santa Sede) contro un sacerdote, p. Zhang Li, che lo accusava di non seguire le indicazioni del Vaticano. Secondo p. Zhang Li l’accordo firmato fra Cina e Santa Sede stabilisce la fine della Chiesa sotterranea e d’ora in poi tutti i fedeli e i vescovi devono rifluire nella Chiesa ufficiale. Forte dell’appoggio del governo locale, p Zhang Li ha anche spinto la polizia ad arrestare il vescovo. Dopo essere ricorsi “all’autorità competente della Santa Sede”, il vicario episcopale e poi il vescovo sono intervenuti interdicendo il sacerdote. Dopo alcuni giorni mons. Cui Tai è stato trattenuto dalla polizia per 15 giorni, spingendolo a cancellare l’interdizione. Il blocco del ministero al p. Zhang Li è anche motivato dal fatto che egli è promotore di un gruppo “pentecostale” in collaborazione ambigua con un pastore protestante, in cui si esagerano effetti miracolosi [della preghiera], inventando miracoli. Secondo alcuni sacerdoti il motivo del nuovo arresto sta proprio nel fatto che mons. Cui Tai si è “esposto” rivelando pubblicamente la sua identità episcopale: un fatto considerato illegale, essendo egli riconosciuto dalla Santa Sede, ma non dal governo. I fedeli e i sacerdoti della diocesi chiedono ai cristiani di tutto il mondo di pregare per loro, sperando che “ritornino sani e salvi il prima possibile””. Naturalmente, ci uniamo alla preghiera.

Tangenti

Massimo Donda nel suo “Pillole di Cina” già molte volte citato dice: “Lungi dall’essere considerato una pratica illegale, il pagamento della tangente è una sorta di balzello da versare affinché “una cosa sia fatta” o “sia fatta più in fretta” o “sia fatta meglio”. Consegni la busta e le porte si aprono”. Ora, non che in Italia noi siamo esenti dalla pratica delle tangenti, anzi in questo penso possiamo rivaleggiare con i cinesi. Per loro è una sorta di modus vivendi, come il copiare che non ha la connotazione negativa che ha da noi. Ecco perché sempre dico che bisogna guardare alla Cina da lontano ma non da fuori.

Cina e occidente

Ho forse gia riferito del libro di un professore svedese dell’Università di Hong Kong, Perry Johansson. Il libro si chiama “The Libidinal Economy of China: Gender, Nationalism, and Consumer Culture”. Un libro interessante che mostra la relazione schizofrenica fra la Cina e l’occidente, un occidente che domina la Cina a livello consumistico e culturale ma che nello stesso tempo è visto con diffidenza. Massimo Donda, sempre nel suo “Pillole di Cina”, dice: “Sotto il “vestito” si conserva un sentimento esclusivo e indistruttibile: i cinesi amano la loro storia, la loro patria, la loro cultura. Non hanno l’Occidente nei loro geni. Lo studiano, lo apprezzano, lo copiano ma non hanno abdicato per consegnarsi a un’altra civiltà. Deng Xiaoping disse: “Quando d’estate si aprono le finestre, assieme all’aria fresca nelle nostre stanze s’intrufola sempre qualche mosca””. In realtà questo è vero e non lo è. Vero che non hanno l’occidente nei loro geni ma il loro rapporto con esso è veramente più schizofrenico che altro.

