SUPER EX: DI VERONA IL PONTEFICE ERA STATO INFORMATO DA TEMPO. NON È VERO CHE “SEGUIVA POCO”.

Cari amici di Stilum Curiae, Super Ex ci ha inviato un’indiscrezione molto interessante. Riguarda il Pontefice regnante, e la sua frase sul Congresso Mondiale delle Famiglie a Verona. In risposta a una collega, il Pontefice ha detto: “A dire il vero non è che lo stia seguendo tanto. Ho letto la posizione della Cei e quello che un po’ di tempo fa ha affermato il segretario di Stato. Parole che ho trovato equilibrate e giuste”. A margine possiamo dare una nostra impressione: e cioè che la distanza della Chiesa dal Congresso di Verona sia stata influenzata anche dall’operazione in atto, di cui ci sono diversi segnali, della formazione per le Europee di un partito dei cattolici (con non pochi ex UDC dentro…). In questo quadro rientra anche l’incredibile tentativo di collocarsi al centro – fra il Congresso e le organizzazioni LGBT, abortiste, pro utero in affitto e via dirittando, del Forum delle Famiglie, il braccio esecutivo della CEI in questo settore. Come se un cattolico potesse esprimere equidistanza fra chi sostiene l’aborto chi lo combatte. Ma evidentemente nella CEI di Bassetti e nell’Avvenire di Tarquinio si può, si può.

Ma leggete che cosa dice Super Ex.

◊

Qualche tempo fa, dalla Santa Sede, mi venne una confidenza :”Mister x (uno dei capi del Congresso Mondiale delle famiglie) verrà ricevuto da Bergoglio. Sembra vogliano chiedergli un messaggio, o ancora meglio la presenza di Parolin, già partecipe al passato Congresso”. PERCHÉ rivelo questa confidenza? Perché non è pensabile che gli organizzatori, molti dei quali fedeli devoti a Beroglio, non gli abbiano mai detto nulla. E infatti gli avevano raccontato e chiesto! Ma allora quando Beroglio dice di non sapere, mente? Sì, ed è evidente. Perché non puoi dire che non sai nulla ma condividi sostanza e non metodo. Se condividi la sostanza è perché la conosci. Se non condividi il metodo è perché ti sono chiari anche i dettagli, le modalità appunto. Non puoi fare dei distinguo se non conosci! Resta da capire se davvero sostanza e metodo possano essere così divaricati, se davvero il metodo sia più importante della sostanza, se è vero che cambiando metodo si ottengono davvero grandi risultati (l’effetto Beroglio tendente al disastro sembra negarlo), se non accade che a forza di distinguo sul metodo non rimanga poi nulla della sostanza.

Super ex

