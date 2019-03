PEZZO GROSSO, PIETRO E IL QUO VADIS. “IO CREDO”; CONTRO VENTI E MAREE.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcurialisti, Pezzo Grosso ci ha mandato una sua riflessione che personalmente trovo molto bella e struggente nella sua salda, composta e incrollabile testimonianza di fede. Come l’Ani Ma’amin, Io credo, recitato dal popolo ebraico anche e forse soprattutto nei momenti più drammatici della sua storia.

“Caro Tosatti, tornato da un viaggio all’estero ho letto con avidità i suoi Stilum Curiae. Soprattutto gli ultimi due: <Bestiario Clericale, questa volta tocca a Lei Santità…> e <200giorni di silenzio dopo mons.Viganò..>. Mi permette una considerazione semi-spirituale pre – pasquale per i suoi lettori?

Quando Gesù incontrò Simone (il futuro Pietro) la prima volta, “Intuitu eum Iesus …” Gesù fissò lo sguardo su di lui e vide la sua Chiesa fino alla fine dei tempi: “Tu sei Simone, ti chiamerai Cefa (Pietro)”. In queste parole stava il destino di Pietro e la sua missione nel mondo. Quando Gesù domandò: “Voi chi dite che io sia?” Simon Pietro rispose “Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente”. E Cristo gli promise il primato su tutta la Chiesa. Ma più tardi Gesù arrivò persino a rimproverarlo di essergli “motivo di scandalo” (Mt 16-23). Più tardi ancora Pietro rinnegò il Signore. E più tardi ancora (afferma una bellissima tradizione ), mentre stava fuggendo da Roma, a causa delle persecuzioni di Nerone, Pietro incontrò Gesù carico della croce e gli chiese “Quo vadis,Domine?”. E dopo la risposta memorabile di Gesù Pietro tornò a Roma dove lo attendeva la sua croce. Pietro nonostante le sue debolezze diede la vita per fedeltà a Cristo ed insegnava ai primi cristiani una cosa prima delle altre: siate “fortes in fide” (1 Pt 5-9). E’ la fortezza nella fede che chiediamo ancora oggi al successore di Pietro. Può succedere che questa fede possa esser offuscata, per ragioni difficili da comprendere, dal Vicario di Cristo? Se questo potesse accadere che fare allora? Io ho deciso di fare come il ladrone pentito sulla croce: cerco solo di contemplare la santa Umanità del nostro Salvatore sulla croce, me ne frego di ciò che suggerisce l’altro ladrone non pentito, me ne frego di ciò che gli dicono i soldati che lo sfidano a scendere dalla croce. E pertanto me ne frego totalmente di ciò che può rischiare di confondere la mia fede, chiunque sia chi provoca questo rischio. E immagino che magari oggi il successore di Pietro, che sta fuggendo da Roma, possa questa volta incontrare San Pietro in persona, con la croce sulle spalle, e possa chiedergli : “Dove vai San Pietro?”. E magari San Pietro gli potrebbe rispondere: torno a Roma perché il mio gregge ha bisogno di un Papa. E magari allora, lui, il successore, potrebbe capire e tornare; o decidere di lasciar tornare San Pietro e lui prendere un altra strada… Che ne dice Tosatti?”.

PG

Oggi è il 201° giorno in cui il pontefice regnante non ha, ancora, risposto.

Quando ha saputo che McCarrick era un un uomo perverso, un predatore omosessuale seriale?

È vero o non è vero che mons. Viganò l’ha avvertita il 23 giugno 2013?

Joseph Fessio, sj: “Sia un uomo. Si alzi in piedi, e risponda”.

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Libri di Marco Tosatti

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Pezzo Grosso

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482