DUECENTO GIORNI DI SILENZIO DEL PAPA SU MCCARRICK & C. – CARLO MARIA VIGANÒ: CHI ERA COSTUI?

Marco Tosatti

Un silenzio che dura ormai da duecento giorni. (Secondo il conteggio di Stilum Curiae…). È il pesante silenzio del Pontefice sulla denuncia fatta il 26 agosto 2018 dall’arcivescovo Carlo Maria Viganò sulla lunga e fortunata carriera di Theodore McCarrick, seduttore seriale di seminaristi e giovani preti, e interrotta solamente dalla denuncia di qualcuno che molti anni fa all’epoca dei fatti era minore. Come se una questione morale per la Chiesa e il Papa, potesse essere decisa da una data: 17 anni e 366 giorni va bene, 17 anni e 364 ah no!

Il Pontefice e la Curia su questo contavano, e contano: che avendo risposto con un’ampia campagna di diffamazione e accuse contro il denunciante, avendo mostrato sulla scena Il Grande Accusatore e il Silenzio di Cristo, con il passare dei giorni, delle settimane e dei mesi le nuove rutilanti diapositive dell’azione pontificia fatte passare dall’Ufficio Propaganda della Santa Sede avrebbero cancellato dal ricordo il vuoto di una manata risposta, e di una più che probabile complicità.

Vi ricordate il viaggio di ritorno dal Meeting delle Famiglie a Dublino? La coraggiosa collega Anna Matranga chiese della denuncia di Viganò. Rispose il Pontefice: “Ho letto la dichiarazione stamattina e devo dirvi sinceramente che, devo dirlo, lo dico a voi e a tutti coloro che sono interessati. Leggete attentamente la dichiarazione e formulate il vostro giudizio. Non dirò una singola parola al riguardo. Credo che la dichiarazione parli da sola. E voi avete la capacità giornalistica di trarre le vostre conclusioni. È un atto di fede. Quando passerà un po’ di tempo e voi avrete tratto le vostre conclusioni, io forse parlerò. Ma vorrei che la vostra maturità professionale facesse il suo lavoro per voi. Sarà un bene per voi. Questo è un bene”.

Anna Matranga riuscì a continuare: “Marie Collins ha detto che dopo l’incontro con le vittime Le ha parlato precisamente dell’ex cardinale McCarrick. Ha detto che Lei è stato molto duro nel condannare McCarrick. Voglio chiederLe: quando è stata la prima volta che ha sentito parlare degli abusi commessi dall’ex cardinale?”.

E il Pontefice ha risposto: “Questo fa parte della dichiarazione su McCarrick. Studiatela e poi io dirò”.

“Poi, io dirò”: invece non ha detto, e continua a non dire. Come non dice il Vaticano,

Lunedì 10 settembre 2018 il quotidiano della CEI, Avvenire pubblicava: “In arrivo la risposta alla accuse dell’ex nunzio. A rendere nota la presenza di Bergoglio all’avvio del nuovo incontro del Consiglio è una nota della Sala Stampa vaticana che sottolinea la piena solidarietà dei nove porporati a «Papa Francesco a fronte di quanto accaduto nelle ultime settimane», Si tratta del caso Carlo Maria Viganò, cioè della accuse formulate dall’ex nunzio negli Stati Uniti che arriva a chiedere le dimissioni di papa Francesco, responsabile a suo dire, di aver coperto Theodore Edgar McCarrick, l’arcivescovo emerito di Washington riconosciuto colpevole di abusi e di cui lo stesso Bergoglio ha accettato la rinuncia alla porpora. Ma la nota vaticana non si ferma alla solidarietà. Si sottolinea infatti. o meglio si anticipa che «la Santa Sede sta per formulare gli eventuali e necessari chiarimenti», anche alla lice delle verifica della documentazione disponibile. Come noto infatti Viganò chiama in causa anche Benedetto XVI, Giovanni Paolo II e i loro più stretti collaboratori”.

E poi il 6 ottobre 2018 c’era un comunicato della Santa Sede.

“Dopo la pubblicazione delle accuse riguardanti la condotta dell’Arcivescovo Theodore Edgar McCarrick, il Santo Padre Francesco, consapevole e preoccupato per lo smarrimento che esse stanno causando nella coscienza dei fedeli, ha disposto che venga comunicato quanto segue:

Nel settembre 2017, l’Arcidiocesi di New York ha segnalato alla Santa Sede che un uomo accusava l’allora Cardinale McCarrick di aver abusato di lui negli anni Settanta. Il Santo Padre ha disposto in merito un’indagine previa approfondita, che è stata svolta dall’Arcidiocesi di New York e alla conclusione della quale la relativa documentazione è stata trasmessa alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Nel frattempo, poiché nel corso dell’indagine sono emersi gravi indizi, il Santo Padre ha accettato le dimissioni dell’’Arcivescovo McCarrick dal Collegio cardinalizio, ordinandogli la proibizione dell’esercizio del ministero pubblico e l’obbligo di condurre una vita di preghiera e di penitenza.

La Santa Sede non mancherà, a tempo debito, di rendere note le conclusioni del caso che coinvolge l’Arcivescovo McCarrick. Anche in riferimento ad altre accuse portate contro l’ecclesiastico, il Santo Padre ha disposto di integrare le informazioni raccolte tramite l’investigazione previa con un ulteriore accurato studio dell’intera documentazione presente negli Archivi dei Dicasteri e Uffici della Santa Sede riguardanti l’allora Cardinale McCarrick, allo scopo di appurare tutti i fatti rilevanti, situandoli nel loro contesto storico e valutandoli con obiettività.

La Santa Sede è consapevole che dall’esame dei fatti e delle circostanze potrebbero emergere delle scelte che non sarebbero coerenti con l’approccio odierno a tali questioni. Tuttavia, come ha detto Papa Francesco, «seguiremo la strada della verità, ovunque possa portarci» (Filadelfia, 27 settembre 2015). Sia gli abusi sia la loro copertura non possono essere più tollerati e un diverso trattamento per i Vescovi che li hanno commessi o li hanno coperti rappresenta infatti una forma di clericalismo mai più accettabile.

Il Santo Padre Francesco rinnova il pressante invito ad unire le forze per combattere la grave piaga degli abusi dentro e fuori la Chiesa e per prevenire che tali crimini vengano ulteriormente perpetrati ai danni dei più innocenti e dei più vulnerabili della società. Egli, come annunciato, ha convocato i Presidenti delle Conferenze Episcopali di tutto il mondo per il prossimo mese di febbraio, mentre risuonano ancora le parole della Sua recente Lettera al Popolo di Dio: «L’unico modo che abbiamo per rispondere a questo male che si è preso tante vite è viverlo come un compito che ci coinvolge e ci riguarda tutti come Popolo di Dio. Questa consapevolezza di sentirci parte di un popolo e di una storia comune ci consentirà di riconoscere i nostri peccati e gli errori del passato con un’apertura penitenziale capace di lasciarsi rinnovare da dentro» (20 agosto 2018)”.

Di tutto quanto promesso non c’è traccia. C’è stata un’inchiesta interna amministrativa che ha portato alla laicizzazione dell’ex cardinale, già uomo di fiducia di papa Bergoglio negli USA e in diverse missioni estere.

Ma nessun chiarimento su amicizie, complicità, legami, anche finanziari, e carriera. Il silenzio, pesante e drammatico soprattutto per la credibilità dei vertici della Chiesa, continua.

Oggi è il 200° giorno in cui il pontefice regnante non ha, ancora, risposto.

Quando ha saputo che McCarrick era un un uomo perverso, un predatore omosessuale seriale?

È vero o non è vero che mons. Viganò l’ha avvertita il 23 giugno 2013?

Joseph Fessio, sj: “Sia un uomo. Si alzi in piedi, e risponda”.

