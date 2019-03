DISPACCI DALLA CINA. CHE FA PAURA SOLO A CHI NON LA CONOSCE.

Marco Tosatti

Cari Stilumcuriali, il M° Aurelio Porfiri nei suoi Dispacci dalla Cina oggi tocca anche il problema dei rapporti commerciali che si stanno instaurando con vigore maggiore fra il nostro Paese e il Regno di Mezzo. Esortando, soprattutto, a un lavoro di di ricerca e conoscenza di quell’universo umano e culturale. Buona lettura.

La Cina fa paura a chi non la conosce…

Si parla molto di Cina in questi giorni per via di accordi commerciali con il nostro paese, opportunità, intimidazioni e via dicendo. Come ho voluto dire molte volte, la Cina può far paura a chi non la conosce. Se la conosci ti rendi conto che fanno solo quello che ci si potrebbe aspettare da loro, molto coerentemente con la loro visione del mondo. Il problema, lo ripeto, non sono loro, ma siamo noi, noi Chiesa, noi Italia. Io non credo che nessun osservatore attento della Cina si sorprenda anche degli aspetti che ad alcuni sembrano un poco più preoccupanti. Quello che dovrebbe preoccuparci non è come sono loro, ma come siamo diventati noi.

Calo delle nascite

Un articolo su “AsiaNews” ci informa del calo delle nascite in Cina: “Nonostante gli sforzi del governo per incoraggiare le coppie a dare alla luce più bambini, il tasso di natalità in molte regioni della Cina e a Pechino continua a calare anche nel 2018. È quanto riporta la Reuters, citando il China Daily, organo di stampa ufficiale del Partito comunista cinese. Nella capitale il tasso di nascita è di 8.24 ogni 1.000 persone, in calo rispetto al 9.06 dell’anno precedente. A Shanghai, capitale finanziaria, i neonati scendono a 7.2 rispetto agli 8.1 del 2017. Secondo l’Ufficio nazionale di statistica (Nbs, National Bureau of Statistics), nel 2018 i nuovi nati sono stati 15,23 milioni, cioè due milioni in meno rispetto all’anno precedente. In tutto il Paese sono diminuite anche le celebrazioni dei matrimoni, lo 0,72% rispetto allo 0,99% di quelli registrati nel 2013. I dati confermano quindi il cronico invecchiamento della popolazione, cui Pechino vorrebbe porre rimedio eliminando ogni barriera al concepimento. Intanto nel Paese continuano a essere poche le famiglie con più di un bambino, segno di una mentalità che fatica ad affrancarsi da 30 anni di freni alle gravidanze. La situazione grava in maniera pesante anche sul sistema pensionistico, dato che sempre meno è la forza lavoro (e quindi i contribuenti). Nel 2029 ci saranno 200 milioni di lavoratori in meno. Nel 2050 gli occupati dovranno pagare le pensioni a 400 milioni di persone oltre i 60 anni”. C’è anche da considerare che la legge del figlio unico ha portato ad una sproporzione nel numero delle donne disponibili per ogni uomo, creando difficoltà per gli uomini nel trovare un partner con cui mettere su famiglia.

Non è tempo per un incontro Papa-Xi Jinping

Come previsto il presidente Xi non ha visto il Papa. Sarebbe stato un incontro molto strano, visto che l’accordo fra governo cinese e santa sede non è mal visto soltanto da alcuni dal lato cattolico, ma anche da altri dal lato cinese. I cinesi giocano sui tempi lunghi. La famosa storiella su Zhu Enlai che richiesto come giudicava gli effetti della Rivoluzione Francese avrebbe risposto “è ancora troppo presto per dirlo”, dice molto sul modo di ragionare cinese, che per certi versi non è diverso da quello vaticano. Forse non si prendono non perché troppo diversi ma perché, in modo paradossale, troppo simili.

Allungare le scale

Mi sembra che un proverbio cinese ci possa dare una buona idea sulla Cina moderna: “Non sono le stelle troppo lontane, sono le scale per raggiungerle troppo corte”. Ecco, la Cina moderna sta cercando di allungare queste scale per divenire una superpotenza in grado di ottenere la supremazia mondiale sugli Stati Uniti che, grazie anche allo strategico controllo dei mari, sono ancora saldamente al comando. Eppure la determinazione cinese è proverbiale, il che paradossalmente non ci fa pensare ad una decadenza americana, ma ad un suo maggiore rafforzamento proprio per rispondere alle nuove sfide.

