OSSERVATORE MARZIANO GUARDA VERONA E OSCAR WILDE. PAROLIN E LA FORZATURA DI AVVENIRE.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, e frequentatori occasionali, l’Osservatore Marziano oggi ci ha mandato un articolo di grande esortazione alla riflessione sulla battaglia che si sta svolgendo in politica e sui mezzi di comunicazione intorno al Congresso di Verona sulla Famiglia. Torneremo sicuramente sull’argomento, intorno a cui la mistificazione e le menzogne dei mass media (quella di alcuni politici sono scontate, vedi Zingaretti, Di Maio, Bonino Cirinnà e compagnia ragliante) sono scontate. La Chiesa? Nei giorni scorsi il Segretario di Stato, il card. Pietro Parolin, si è espresso con poche parole, come riportate da Il messaggero: “Credo che siamo d’accordo sulla sostanza» ha risposto ai giornalisti ma con «qualche differenza sulle modalità”. Però queste parole (fra l’altro le modalità di qualcosa che ancora non c’è saranno opinabili durante o dopo, non prima…) il quotidiano dei vescovi. Le trasforma. «Siamo d’accordo sul fondo, sulla sostanza, può darsi che qualche differenza ci sia sulle modalità», hanno riportato vari giornali. Luciano Moia su Avvenire le fa diventare: “D’accordo nella sostanza NON sulle modalità”. Moia come sappiamo è quello stesso che in cinque giorni ha cambiato posizione radicalmente sulla medicina blocca pubertà. Però mettere un “non” non detto a un Segretario di Stato è uno sport estremo che solo un quotidiano orami totalmente allineato – come la CEI, che lo finanzia – al PD e ai partiti radicaleggianti può praticare. Ma certo, sulle famiglie non ci sono mica business da fare come con i migranti…

Caro Tosatti, sono mesi che leggo con preoccupazione crescente le posizioni della Chiesa verso i temi di carattere sessuale. Con indignazione e stizza ho letto i commenti di intellettuali sul Congresso di fine marzo a Verona ed ho notato il silenzio della Chiesa. Ma questa non è la chiesa che assicura continuità con quella di Benedetto XVI?. Vorrei, se me lo consente, ricordare che il Papa Emerito si oppose alla sessualità contro le leggi naturali e contrastò il matrimonio omosessuale, contro natura, sostenendo che se fosse diventato un diritto avversato dalla Chiesa, si sarebbe convertito in un mezzo per mettere la Chiesa contro lo stato, essendo lo stato obbligato a incorporarlo nelle sue leggi. Il Papa Emerito era preoccupato dal fatto che se un desiderio individuale fosse diventato un diritto positivo, concesso dalla legge, detto diritto sarebbe stato sacralizzato, prendendo il posto dei diritti “naturali” (secondo Creazione ).

Il Papa Emerito era anche preoccupato dal fatto che se si fosse spiegata la natura umana su basi scientiste ed in prospettiva evoluzionistica, il concetto di normalità sarebbe cambiato. Son convinto che questa sua posizione possa aver pesato non poco sulla sua rinuncia inspiegata. Ma vorrei anche riferire alcune considerazioni che dovrebbero far riflettere, riguardando nientepopò di meno che una famosa icona (di straordinario valore ) del mondo gay: Oscar Wilde (1854-1900) .

Oscar lasciò spesso intendere nei suoi scritti la sua sofferta ricerca di soluzione ai suoi problemi, che lo portò alla conversione finale, con confessione e viatico (di cui nessuno parla naturalmente). Oscar Wilde mori a 46 anni. Poco prima della morte dichiarò: “Buona parte della mia perversione morale è dovuta al fatto che mio padre non mi permise di diventare cattolico. L’aspetto artistico della chiesa e la fragranza dei suoi insegnamenti mi avrebbe guarito dalle mie degenerazioni..”. Dichiarò che: “la Chiesa cattolica è per i santi e i peccatori, mentre per le persone rispettabili va benissimo quella anglicana…” Nel suo “De Profundis” scrisse: “Il credo di Cristo non ammette dubbi e che sia il vero credo io non ho dubbi. Naturalmente il peccatore deve pentirsi. Perché altrimenti sarebbe incapace di capire quanto ha fatto”; e ancora: “il cattolicesimo è la sola religione per cui vale la pena di morire”.

Oscar aveva predilezione per Papa Pio IX che aveva incontrato segretamente a 23 anni, ma probabilmente fu la figura di Papa Leone XIII ( 810-903) che sentì più vicino nei suoi ultimi tempi, tanto, da sentirsi persino, da lui quasi miracolato.

