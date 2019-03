NOBILE, E LA NUOVA ZELANDA. SILENZI E MENZOGNE AIUTANO LA FOLLIA SUICIDA DELL’OCCIDENTE E DEL PAPA.

Marco Tosatti

Cari Stilumcuriali, Agostino Nobile ci ha inviato un commento estremamente interessante sui fatti di Nuova Zelanda, di cui sono peni i mass media e per cui tutti a cominciare dal Pontefice regnante hanno espresso deplorazione e sdegno e così via. All’articolo di Agostino Nobile, scritto, si può dire, sul tamburo, vogliamo solo aggiungere che per i media occidentali e italiani i venti morti cristiani, massacrati ieri dagli islamici in Nigeria, ormai una consuetudine, non sembrano fare notizia. Già, ma quelli sono cristiani…

Il programma, o la cecità, dei governi occidentali sta destabilizzando l’occidente

L’abbiamo ricordato in un precedente articolo, ma dopo l’attacco alle due moschee in Nuova Zelanda ci sembra opportuno ribadirlo. Il report annuale pubblicato dalla Open Doors nel 2016 riferisce che “I cristiani di tutto il mondo continuano a rischiare la detenzione, la perdita della casa e dei beni, nonché di subire torture, decapitazioni, stupri e persino la morte a causa della loro fede”. Nella lista nera dei 50 paesi, tranne la Cina, Corea del Nord e il Vietnam, sono presenti i paesi musulmani. Nel rapporto si legge “L’islamismo rimane la causa più comune di repressione contro i cristiani ed è in forte aumento in Africa, dove più persone vengono uccise a causa della loro loro fede cristiana”.

Secondo il Rapporto 2018 di Open Doors, i cristiani sono sempre più perseguitati, oltre 215 milioni nel mondo. Stime che dovrebbero muovere tutti i governi cosiddetti democratici che, al contrario, oscurano metodicamente i crimini islamisti.

Sui disgraziati armati che in Nuova Zelanda hanno attaccato due moschee, i media, il papa e il presidente Mattarella si sono buttati come falchi per sostenere l’insostenibile: la causa è da imputare ai razzisti occidentali e ai politici che lo promuovono. Le definizione più utilizzate, oltre a razzista, sono suprematista bianco e estrema destra. Un modo per nascondere le loro responsabilità.

I fatti ci dicono che le teste calde come il norvegese Breivik e quest’ultimi in Nuova Zelanda non ammazzano i cinesi. Una comunità che si è diffusa dal dopo guerra ad oggi in tutto l’occidente e in Oceania incrementando anno dopo anno i loro affari. In non poche città anglosassoni non mancano le China Town, vere e propri pezzi di Cina edificati sul suolo occidentale. Non mancano le mafie che si scannano a vicenda, ma non ci risulta che stuprino, violentino e uccidano gente del popolo che li ha accolti. In Italia abbiamo, tra l’altro, la città di Prato, dove le aziente tessili e non solo, a volte ai limiti della legalità, lavorano e producono.

Il razzismo lo hanno creato i progressisti che nulla hanno fatto per fermare i terroristi islamici, tutelando gli immigrati irregolari più degli autoctoni. Cosa può aspettarsi un governo come quello progressista italiano che sostiene con qualche miliardo di euro gli immigrati irregolari lasciando 5milioni di italiani in povertà ? È esattamente quello che hanno fatto molti governi occidentali. Cosa ci si può aspettare dai cattolici quando il papa insiste sulle porte aperte ai musulmani, affermando che l’islam è una religione di pace, mentre nel Corano (che non deve essere interpretato, ma accolto letteralmente) si trovano versetti che non lasciano dubbi sull’ostilità genetica dell’islam?

Leggiamo alcuni versetti.

[2;88]-[48;6] Allah ha maledetto i miscredenti e preparato per loro l’inferno.

[2;121] Coloro che lo rinnegano sono quelli che si perderanno.

[2;191] Uccideteli ovunque li incontriate, e scacciateli da dove vi hanno scacciati:la persecuzione è peggiore dell’omicidio. Ma non attaccateli vicino alla Santa Moschea, fino a che essi non vi abbiano aggredito. Se vi assalgono, uccideteli.

[2;193] Combatteteli finché non ci sia più persecuzione e il culto sia [reso solo] ad Allah.

[3;151] Getteremo lo sgomento nei cuori dei miscredenti…. Il Fuoco sarà il loro rifugio. Sarà atroce l’asilo degli empi.

[5;17,51] O voi che credete! Non abbiate amici tra gli Ebrei ed i Cristiani.

[9;29] Combattete coloro che non credono in Allah…che non vietano quello che Allah e il Suo Messaggero hanno vietato, e quelli, tra la gente della Scrittura, che non scelgono la religione della verità, finché non versino umilmente il tributo, e siano soggiogati.

[16;106] Su di loro (gli apostati) è la collera di Allah e avranno un castigo terribile.

[33;64] In verità Allah ha maledetto i miscredenti ed ha preparato per loro la Fiamma.

Basterebbero questi e un altro centanaio di versetti violenti perché politici sensati si muovano bloccando le frontiere a chi considera l’occidente terra di conquista. La teoria che vuole il terrorismo islamista una reazione alla politica anglosassone e francese non è sostenibile. Non lo diciamo noi, ma la storia.

Dopo Maometto, ricordiamo cronologicamente alcune invasioni che hanno martorizzato l’Italia, e che non ha risparmiato gran parte dell’Europa.

622-632 d. C. Maometto organizza politicamente il suo movimento, compie le prime stragi di ebrei (ne fa decapitare 900 e vende come schiavi donne e bambini). Con una serie di battaglie conquista La Mecca e poi tutta la penisola araba.

652 Prima spedizione contro la Sicilia. 704 L’emiro Musa proclama la “guerra santa” nel Mediterraneo occidentale; infesta il Tirreno e assale la Sicilia.

710 Attacco arabo a Cagliari. 830 I saraceni invadono la campagna romana e saccheggiano le basiliche di San Paolo e di San Pietro. 831 A settembre, Palermo si arrende agli arabi. 870 Gli arabi occupano Malta e saccheggiano Ravenna. 925 Incursioni saracene in tutta la Calabria, fino in terra d’Otranto; assedio e massacro di Oria.

929 Saccheggio delle coste calabresi.

930 Paestum viene saccheggiata.

934 Assalto alla costa ligure.

935 Saccheggio di Genova. 1009 Il califfo Al-Hakim tenta di distruggere il Santo Sepolcro e distrugge i monasteri della Giudea massacrando i monaci.

1029 Saccheggio delle coste pugliesi. 1096 Inizio della Prima crociata (come vediamo avviene dopo secoli di violenze musulmane).

1754 Saccheggio arabo di Montalto di Castro.

1780 I musulmani saccheggiano Castro, in Puglia.

1799 Dopo la partenza di Napoleone, i turchi riprendono l’Egitto.

1915-1916 Genocidio degli armeni cristiani da parte dei turchi.

1920-1922 I turchi respingono il Trattato di Sèvres e cacciano i greci dall’Anatolia.

1923 Con la Pace di Losanna, la Turchia si riprende la costa dell’Anatolia. È una vera pulizia etnica con la deportazione di intere popolazioni.

1928 Hassan al-Banna fonda l’Associazione dei “Fratelli musulmani”.

1975 Inizio dello sterminio dei cristiani maroniti del Libano.

1981 Un terrorista turco attenta alla vita di papa Giovanni Paolo II (13 maggio).

2004 Numerosi attentati nei paesi islamici più caldi. Stragi a Madrid (11 marzo) con 190 morti, e a Beslan (3 settembre): oltre 300 le vittime, per lo più bambini, assassinati in Ossezia del Nord. Strage di Taba, in Egitto (8 ottobre). Numerosi altri attentati in tutto il mondo.

2005 Numerosi Attentati in Iraq. Strage nella metropolitana e negli autobus londinesi (7 luglio): oltre cinquanta morti e centinaia di feriti. L’attentato avviene in contemporanea con l’assemblea del G8 in Scozia. Il 23 luglio seguono gli attentati di Sharm El-Sheik con oltre 60 morti e decine di feriti. Attentato a Bali (Indonesia) il 1° ottobre (23 morti e 150 feriti). Dal 27 ottobre al 16 novembre: violenze e rivolte delle comunità immigrate nelle periferie di Parigi e di altre città. L’8 novembre il governo impone misure d’emergenza, tra cui il coprifuoco. Due le vittime, circa 4.500 arrestati, oltre 10.000 le auto incendiate, distrutti 200 edifici pubblici. Il 9 novembre ad Amman (Giordania) tre attentati suicidi in tre alberghi frequentati da turisti provocano 60 morti e oltre 90 feriti. Il 10 novembre Al Qaeda rivendica la paternità degli attentati. Oggi in Medio Oriente i cristiani sono in via d’estinzione.

I media non hanno mai ricordato i versetti del Corano e la storia delle invasioni islamiche. Non hanno mai definito i terroristi razzisti, suprematisti musulmani o estremisti di destra (i musulmani erano alleati di Hitler). Le menzogne e la misericordia non vanno d’accordo con chi, per mandato divino, ha deciso di sottometterti. È una follia suicida.

Dopo aver letto questi pochi fatti ripresi da due liste che riportano un numero che coprono sei pagine, dobbiamo farci due domande: chi sono i razzisti? I nostri governi difendono l’Italia e Bergoglio i cattolici o vogliono islamizzarli?

Ai politici e ai media non basterà nascondere, come hanno fatto fino ad ora, il 99% dei crimini islamisti. Nemmeno stracciarsi le vesti per i terribili attacchi di svitati contro i musulmani. Se veramente hanno a cuore la pace, facciano rispettare il proprio popolo e i cristiani perseguitati nel mondo, altrimenti, temo, i Breivik nasceranno come funghi, e saranno sempre più organizzati. Bergoglio e i progressisti, consapevolmente o meno, stanno alimentando un terrorismo di matrice occidentale che imita gli islamisti, mai verificatosi nella storia.

Agostino Nobile

Oggi è il 191° giorno in cui il pontefice regnante non ha, ancora, risposto.

Quando ha saputo che McCarrick era un un uomo perverso, un predatore omosessuale seriale?

È vero o non è vero che mons. Viganò l’ha avvertita il 23 giugno 2013?

Joseph Fessio, sj: “Sia un uomo. Si alzi in piedi, e risponda”.

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Libri di Marco Tosatti

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482