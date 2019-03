PEZZO GROSSO COMMENTA LA CONDANNA DI PELL ALLA LUCE DEI SOLDI IN VATICANO.

Marco Tosatti

Cari Stilumcurialisti, dopo molto tempo si è rifatto vivo Pezzo Grosso, per commentare le vicende giudiziarie del cardinale Pell, e per disegnare uno scenario della permanenza del porporato australiano in Vaticano. Molto interessante e suggestivo…

“Da Pezzo Grosso a Tosatti. Mi scusi l’intrusione, credo solo che possa esser utile alla formazione di una opinione, anche se evidentemente, mancando di prove, si limita a considerazioni fatte su informazioni “sussurrate”.

1°- Quando il card. Pell approdò a Roma, essendogli stata proposta la funzione, di fatto, di “segreteria di stato per gli affari finanziari”, faticò a comprendere la delicatezza della funzione. Anzitutto perché questa era, in precedenza, esercitata dal Segretario di Stato (card. Parolin), che con questa decisione organizzativa si vide sottratta una funzione chiave, e non ne fu affatto felice… Infatti le sue valutazioni sul collega australiano furono considerate piuttosto rigorose..

2°- Alcuni eminenti colleghi del card. Pell gli spiegarono che detta funzione pretendeva conoscenze di carattere amministrativo-finanziario, oppure la piena ed assoluta fiducia negli organi di governo della funzione. E lui, molto più esperto di teologia che non di finanze, pur riconoscendo la sua debolezza in materia, ritenette di potersene occupare ugualmente, nonostante neppure conoscesse gli organi di governo della funzione.

3°- quando si evidenziarono quei problemi che son definiti “il caso Libero Milone” (il Revisore dei conti, responsabile del Controllo amministrativo e finanziario che venne espulso, e persino denunciato, per aver avviato una indagine, senza autorizzazione, su curiose e sospettabili operazioni finanziarie e su un paio di conti altrettanto curiosi), il card. Pell, invece di occuparsi di rugby, chiese di far luce sui problemi evidenziati da Milone.

E così arrivò la “letterina” dall’Australia, la cui conclusione è sui giornali di oggi e su Stilum Curiae. Ripeto caro Tosatti, questa ipotesi è solo una analisi logica fondata su info e sequenza di fatti, di cui solo propongo di tener conto. Ma vedrà che il “misericordioso” interverrà per fargli ottenere la grazia e il silenzio”.

Oggi è il 189° giorno in cui il pontefice regnante non ha, ancora, risposto.

Quando ha saputo che McCarrick era un un uomo perverso, un predatore omosessuale seriale?

È vero o non è vero che mons. Viganò l’ha avvertita il 23 giugno 2013?

Joseph Fessio, sj: “Sia un uomo. Si alzi in piedi, e risponda”.

