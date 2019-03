OSSERVATORE MARZIANO SBALORDITO SU MONDA, IL PAPA, E SATANA.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, e cari troll infestanti: Osservatore Marziano ci ha mandato un altro dei suoi dispacci, questa volta dedicato a un articolo in realtà un po’ criptico che il novello direttore dell’Osservatore Romano ha scritto su papa Bergoglio e satana. Leggete un po’ che cosa scrive Osservatore Marziano.

“Caro Tosatti, allego un articolo del nuovo direttore dell’Osservatore Romano (Andrea Monda), “imposto“ a Papa Francesco dall’altro grande Andrea. Leggendolo ho capito perché Andrea Tornielli non sopportava il precedente Direttore Giovanni Maria Vian. Perché Vian è intelligente, colto e onesto intellettualmente, in modo esemplare. Ma torniamo all’articolo (allegato) del nuovo direttore apparso il 5 marzo sull’OR, il cui titolo già è enigmatico: “Guida diabolica al pontificato di Papa Francesco”. Titolo che lascia aperte tutte le interpretazioni possibili; ma proseguiamo nella lettura riportando una frase, riferita al diavolo, ripresa dall’articolo che basta a illustrare di chi è discepolo Monda: “Per gli uomini della società contemporanea è abbastanza spiazzante l’insistenza con cui Papa Francesco parla di una realtà che appare antiquata e folkloristica, ma Bergoglio non si lascia turbare e va avanti per la sua strada e chiede ai bambini e quindi a tutti noi < ci credete al diavolo?>. La prima reazione alla lettura è stata: ma di quale “insistenza” parla costui? Mai osservata. La seconda reazione è stata all’espressione, riferita all’agire di Bergoglio, fin troppo utilizzata quando non si ha più argomenti: <…non si lascia turbare e va avanti per la sua strada…>. Ma no! Non riesco a crederci che il direttore dell’OR possa scrivere ‘ste cose. Ma la terza reazione, la più consistente, è sulla domanda: <ci credete al diavolo?>. E la risposta dove è? Quello che conta è infatti la risposta dei bambini, visto che la domanda avrebbe potuto esser posta per tranquillizzarli proprio sul fatto che il diavolo non è il “diavolo”. La risposta dei bambini non viene riferita, ma il nostro Monda fa uno sforzo in più chiedendosi come mai il Papa parla così spesso di Satana. E questa volta il direttore dell’OR scrive Satana con la S maiuscola. Ma è vero che il Papa ne parla spesso? Boh?. Poi cerca persino di spiegare chi è il diavolo, e per riuscirci il nostro direttore non cita più Bergoglio, quale esperto di satana, ma cita addirittura Umberto Eco e il nuovo serial sulla TV (preso dal romanzo -Il nome della rosa-). Non sapendo più dove andare a sbattere (prego leggere l’articolo) coglie l’occasione di parlare del diavolo e dell’inferno per ricordarci che uno dei cardini del pensiero di Francesco è <la realtà è superiore all’idea>, ma non spiega affatto perché la cita. Ma si affretta anche a spiegarci che il diavolo è <la verità senza il dubbio>; poi ci aggiunge, gratis, un motto bergogliano <avviare processi, non occupare spazi>, ecc. So che non ci credete, a quello che ho scritto, vi prego allora leggete l’originale. All’inizio dell’articolo mi son chiesto almeno tre volte come avesse potuto esser nominato direttore dell’OR, ma alla fine, con molta pazienza e sofferenza, l’ho capito”.

OM

Oggi è il 185° giorno in cui il pontefice regnante non ha, ancora, risposto.

Quando ha saputo che McCarrick era un un uomo perverso, un predatore omosessuale seriale?

È vero o non è vero che mons. Viganò l’ha avvertita il 23 giugno 2013?

Joseph Fessio, sj: “Sia un uomo. Si alzi in piedi, e risponda”.

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Libri di Marco Tosatti

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Viganò e il Papa

UNO STILUM NELLA CARNE. 2017: DIARIO IMPIETOSO DI UNA CHIESA IN USCITA (E CADUTA) LIBERA

La vera storia del Mussa Dagh

Mussa Dagh. Gli eroi traditi

Padre Amorth. Memorie di un esorcista.

Inchiesta sul demonio.





Categoria: osservatore marziano

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482