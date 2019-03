SCOOP DI AVVENIRE. GESÙ E LA MADONNA LITIGAVANO. GRAZIE OSSERVATORE MARZIANO.

Marco Tosatti

Cari Stilumcuriali, devo ammettere che per essere su Marte il nostro Osservatore ha una vista proprio buona. Vedete un po’ che chicca è andato a scovare ieri sul quotidiano dei vescovi, Avvenire, che piccola perla per arricchire la corona di…chiamiamole particolarità con cui da qualche tempo a questa parte il ceto clericale, a cominciare dal suo vertice, ci allieta relativamente a Gesù Cristo e la Vergine. Sempre con le migliori intenzioni, ovviamente. Anche se sappiamo a che cosa servono spesso a lastricare, le buone intenzioni…

“Caro Tosatti in attesa della venuta di Papa Francesco a LORETO il 25 marzo p.v., ho l’impressione che qualcuno cerchi di anticiparlo nelle sue considerazioni spiritose e provocatorie. Ma questa che allego è veramente esilarante. Senza dubbio si intuisce lo stile Bergoglio utilizzato dall’adulatore del momento al fine di dargli il là…. Per assicurare ai lettori di Stilum Curiae quattro risate, allego perciò l’articolo di AVVENIRE di oggi firmato Stefania Careddu, dove la collega giornalista riporta le dichiarazioni di tal don Paolo Sabatini, responsabile della Pastorale Giovanile delle Marche. Questo don Sabatini afferma che nella Santa Casa, Maria “ …ha litigato con Gesù “. Detta così. magari con un sorrisetto sulla bocca potrebbe anche sembrare una battuta sul Papa-Gesù alla Padre Cantalamessa, o alla Bergoglio su Maria che non è nata santa, o quella irripetibile su Gesù che facevo lo ….Io però, essendomi stancato di queste “umanizzazioni” del nostro Salvatore, da buon “fariseo” ho interpretato la battuta quasi come una definizione di fatto di Maria “Immacolata peccatrice”. Ciò perché è dogma di fede che Maria non commise mai neppure un solo peccato veniale! Certo litigare non è peccare mi dirà qualcuno, ma litigare significa <avere un contrasto in modo iroso, violento e con ingiurie>. Ce li vedete Maria e Gesù litigare? Magari, perciò esagerando, ho persino pensato che possa aver additato come peccatore anche Gesù, visto che litigavano. Chissà poi su cosa avranno mai aver potuto litigare Maria e Gesù …Lei che pensa Tosatti ?”.

Osservatore Marziano

