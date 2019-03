BESTIARIO CLERICALE. PAPA FRANCESCO È GESÙ. PAROLA DI PADRE CANTALAMESSA.

Marco Tosatti

Cari amici di Stilum Curiae, Carnevale si avvia alla fine, e ci sembra giusto, in attesa del mercoledì delle ceneri, mercoledì prossimo, regalarci qualche sorriso, più o meno condito di amarezza.

Cominciamo con un’intervista di padre Raniero Cantalamessa, il predicatore pontificio, condotta per TV 2000 da Monica Mondo. Cappuccino, teologo, docente universitario, 58 anni di messa, nominato predicatore della Casa pontificia da Giovanni Paolo II e confermato dai suoi successori. Dal minuto 29 circa descrive i tre papi con cui ha vissuto: Giovanni Paolo II, l’uomo che aveva una visione globale, perché Giovanni Paolo II oltre a essere un uomo spirituale era un artista, che aveva presenti tanti aspetti della realtà. Benedetto era un teologo e ha arricchito la Chiesa con un richiamo alle basi dottrinali della Chiesa. E papa Francesco è un pastore, anzi glielo dico chiaro e tondo, è Gesù per me.

Monica Mondo: “Beh, non si può commentare, lasciamo lì questa affermazione sua, anche un po’ commossa”.

E anche Stilum Curiae non commenta. Sipario.

Che si apre su una parrocchia in Germania, dove il parroco entra nello spirito del Carnevale. È mascherato da cuoca, – per questo il cappellone – e ha in mano un cucchiaio di legno…E va bè…

Infine, posto che siamo partiti da un predicatore, finiamo con un predicatore. Il monaco olivetano, abate di San Miniato, che predicherà gli esercizi spirituali al Pontefice e alla Curia romana, dal 10 al 15 marzo ad Ariccia. Padre Bernardo Gianni, che nelle foto vediamo in situazioni festose, certamente non quaresimali.

E infine, in giornata di Primarie del PD, non potevamo negarci una bella foto – da Ferrara – di suore ai banchetti del Partito che sponsorizza aborto, matrimoni fra persone dello stesso sesso, utero in affitto e adozioni a chiunque…

Oggi è il 181° giorno in cui il pontefice regnante non ha, ancora, risposto.

Quando ha saputo che McCarrick era un un uomo perverso, un predatore omosessuale seriale?

È vero o non è vero che mons. Viganò l’ha avvertita il 23 giugno 2013?

Joseph Fessio, sj: “Sia un uomo. Si alzi in piedi, e risponda”.

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Libri di Marco Tosatti

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Viganò e il Papa

UNO STILUM NELLA CARNE. 2017: DIARIO IMPIETOSO DI UNA CHIESA IN USCITA (E CADUTA) LIBERA





La vera storia del Mussa Dagh

Mussa Dagh. Gli eroi traditi

Padre Amorth. Memorie di un esorcista.

Inchiesta sul demonio.

Categoria: Bestiario Clericale

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482