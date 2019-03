EMILIA, PADOVA, ROMA: APPUNTAMENTI DI PREGHIERA STUDIO E PROTESTA DEI PROSSIMI GIORNI.

Marco Tosatti

Cari amici di Stilum Curiae, ci sembra utile darvi conto di alcuni appuntamenti che avranno luogo nei prossimi giorni, e che certamente possono essere interessanti. Cominciamo dal corteo di Padova di sabato 9 marzo, per sostenere un’iniziativa referendaria di abrogazione della legge 194. E a questo proposito pubblichiamo il comunicato che in ha inviato l’avvocato Pietro Guerini, organizzatore della manifestazione.

CORTEO DI PADOVA NO194 DI SABATO 9-3-19 (CHE PARTIRA’ DA PIAZZALE STAZIONE) : QUALI SONO LE CONDIZIONI DELLA NOSTRA DEMOCRAZIA SE NON INTERVIENE IL MINISTRO DELL’INTERNO SALVINI?

Per sabato 9 marzo, alle ore 15, è fissato da mesi il nostro corteo per l’abrogazione referendaria della 194, già contestato da forze locali della sinistra radicale, in merito al quale è bene precisare che :

a) per la scelta del percorso, onde evitare il compimento di discriminazioni o favorire la loro individuazione e denuncia, ho optato per il medesimo tragitto, anche se in direzione opposta, rispetto a quello concesso per il Gay Pride del 30-6-2018;

b) i preavvisi previsti per legge sono stati dal sottoscritto inoltrati sin dal mese di novembre 2018;

c) la piazza prevista per la conclusione del corteo, Prato della Valle, risulta essere la seconda più grande d’Europa, il che implica che non possa essere esclusa la sua praticabilità ;

d) il nostro Comitato non si è mai reso protagonista di episodi contrari all’ordine pubblico e quindi mai nessuno potrà documentare diversamente;

e) ad abundantiam, non ci sono pretesti restrittivi di carattere politico, comunque assolutamente antidemocratici, quale potrebbe essere la presenza di Fn, impegnata a Roma in un memorial.

Ebbene, ieri pomeriggio (martedì 26 febbraio, pomeriggio n.d.r.) mi è stata notificata l’allegata ordinanza da parte del Questore di Padova con la quale tale percorso mi è stato negato con una copiosa serie di impedimenti e problematiche prospettate da questura e comune, ritenuti viceversa del tutto inesistenti per il Gay Pride di soli 8 mesi or sono.

E’ evidente il carattere discriminatorio del provvedimento in questione, come sono evidenti i due pesi e le due misure utilizzati nella circostanza.

L’evento si svolgerà ugualmente, stante il mutamento delle “caratteristiche indicate in premessa” come sono state definite, riportate nel mio preavviso inoltrato ieri sera alle 19,47, con partenza sempre alle 15 ma da piazzale Stazionecon percorso modificato in linea con le indicazioni della questura, che implicano tra l’altro a nostro discapito il mancato accesso nella piazza principale della città veneta e un percorso decisamente più breve e meno centrale.

Se non interviene il Ministro dell’Interno Salvini la situazione democratica nel nostro paese rimarrà molto delicata.

Ricordiamo che il questore di Milano lo scorso 13-10-18 ha addirittura negato il nostro corteo, giunto alla decima edizione senza incidenti, a motivo della presenza, in realtà costante anche in passato, tra i partecipanti degli esponenti di Forza Nuova, partito del tutto legittimo e regolarmente ammesso alle consultazioni elettorali.

Una situazione del genere può essere risolta solo a livello politico, gli strumenti a nostra disposizione come cittadini sono al riguardo sul piano sostanziale del tutto inadeguati ed inefficaci.

Avv. Pietro Guerini-Presidente nazionale Comitato NO194 ed omonima associazione (no194.org, no194@hotmail.it)

C’è evidentemente una sorta di pregiudizio da parte delle autorità, non solo locali ma anche di Pubblica Sicurezza nei confronti di certe tematiche e manifestazioni. E ha ragione l’avvocato Guerini a sottolinearlo, e a elevare la sua protesta contro queste limitazioni pretestuose e illegittime della libertà di espressione e manifestazione.

Oggi invece, sabato 2 marzo, gli amici del Family Day e di Fatti Sentire di Carpi sono chiamati a un Santo Rosario perché sia respinta la “Scalfarotto” emiliano-romagnola.

“Proponiamo a tutti i nostri 2.700 lettori di unirsi spiritualmente in preghiera per chiedere a Maria Santissima di far fallire i propositi dei nemici della vita e della famiglia.

Per i bolognesi alle 21:15, adorazione e corona intera per la vita e la famiglia nella Basilica di San Domenico:

«… offriremo al Signore e a Maria la nostra preghiera di riparazione per le ferite inferte alla creazione di Dio, alla vita, al matrimonio e alla famiglia»”.

Qui troverete la notizia relativa alla legge.

Lunedì 4 marzo invece il Comitato Papa Pacelli e l’Associazione Pio XII promuovono un convegno dedicato a Eugenio Pacelli, papa Pio XII, intitolato “Un uomo nella tempesta”. Il convegno sarà presieduto dal cardinale Dominique Mamberti, Prefetto della Segnatura apostolica, e ne saranno relatori il dott. Alessandro Bellino e il prof. Matteo Luigi Napolitano.

L’evento avrà luogo all’Istituto Maria Santissima Bambina, via Paolo VI 21, Roma.

Il 13 marzo inoltre alla Casa Bonus Pastor, via Aurelia 208, sotto l’egida di Fede, Scienza Coscienza avrà luogo un convegno, organizzato da Fede, Scienza e Coscienza, sull’utilizzo di feti abortiti per la preparazione farmaceutica. L’evento, che vedrà la partecipazione straordinaria del card. Raymond Leo Burke, s svolgerà alla Casa Bonus Pastor, Via Aurelia 208, non lontano dalle mura vaticane. Parleranno diversi esperti, fra cui la dott.ssa Debi Vinnegde, il prof. Stefano Montanari, Cristiano Lugli, il dott. Roberto Dal Bosco e la dott.ssa Martina Collotta.







Oggi è il 179° giorno in cui il pontefice regnante non ha, ancora, risposto.

Quando ha saputo che McCarrick era un un uomo perverso, un predatore omosessuale seriale?

È vero o non è vero che mons. Viganò l’ha avvertita il 23 giugno 2013?

Joseph Fessio, sj: “Sia un uomo. Si alzi in piedi, e risponda”.

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Libri di Marco Tosatti

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Viganò e il Papa

UNO STILUM NELLA CARNE. 2017: DIARIO IMPIETOSO DI UNA CHIESA IN USCITA (E CADUTA) LIBERA

La vera storia del Mussa Dagh

Mussa Dagh. Gli eroi traditi

Padre Amorth. Memorie di un esorcista.

Inchiesta sul demonio.

Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482