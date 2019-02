NOBILE: L’ISLAM È CONTRO LA COSTITUZIONE ITALIANA. NON RASSEGNIAMOCI.

Marco Tosatti

Cari amici di Stilum Curiae, Agostino Nobile ci ha inviato una riflessione assolutamente scorretta dal punto di vista del politically correct, ma altrettanto realistica e lungimirante. E se osserviamo quello che sta accadendo in Paesi come Svezia, Francia, Belgio e Germania, per non citarne che alcuni non si può che essere obbligati a riflettere seriamente su quanto scrive Nobile, e trarne le conseguenze logiche e necessarie.

Vade retro rassegnazione. Agiamo.

Tra i commenti ricevuti nel mio precedente articolo sull’islam che sta cambiando il tessuto sociale europeo, alcuni lettori hanno manifestano una certa rassegnazione, certamente causata dall’arrendevolezza della Chiesa e dei nostri governanti. È vero, comunque, che per un breve periodo, quando ancora Oriana Fallaci e Magdi Cristiano Allam erano da venire, anch’io sentivo la mia totale inadeguatezza nel diffondere l’allarme sul pericolo islam. Ingenuamente, nel 1991 inviai quattro pagine A4 ai maggiori quotidiani nazionali riportando alcuni versetti del Corano e passi degli Hadith, riassumendo la vita di Maometto e il trattamento che ricevono i cristiani nel mondo musulmano. Risultato? Avrei avuto più fortuna se avessi spedito una lettera a Babbo Natale.

Apro una parentesi. La psicologia distingue due principali tipi di rassegnazione. Per farla molto breve possiamo dire che la rassegnazione negativa rappresenta una zavorra che può annullare un progetto di vita, mentre quella positiva permette di rimettere a posto i cocci attraverso una profonda riflessione per poi ripartire a passi lenti o razzo. Due aspetti già presenti nel cristianesimo, il quale va oltre proponendo la serenità interiore e la speranza: la rassegnazione a Dio davanti alla morte. Chiusa parentesi.

I numerosi attacchi terroristici, il terribile massacro alle due torri del World Trade Center nel 2001 e le nefandezze compiute dall’Isis hanno svegliato buona parte degli occidentali. Ma milioni di ingenui credono ancora alle favole che raccontano i governi filo islamici e il Vaticano. Se a questo sommiamo i libri di testo e i mezzi di comunicazione che diffondono una storia della Chiesa e dell’islam falsificata, la rassegnazione diventa patologica. Basta un’affermazione di qualche famoso intellettuale per affossare il buon senso. Umberto Eco, uno dei tanti intellettuali infarciti di cultura marxista e odiatore professionista della Chiesa, nel 2015 affermò che “i fanatici musulmani esistono per colpa degli occidentali che li confinano nelle bidonville”. Si sentiva così intelligente che se qualche temerario gli avesse fatto notare che i cinesi, gli indiani o i giapponesi emarginati non mettono le bombe, il Tronfio avrebbe fatto spallucce. Tanto, lui sapeva bene che con quella frase avrebbe inchiodato nel meaculpismo milioni di ammiratori sprovveduti, i quali si saranno detti: se lo dice un intellettuale della sua caratura, significa che le cose stanno proprio così.

Uno dei pochi, se non l’unico, tra i giornalisti/scrittori ad occuparsi in tempi non sospetti dell’islam in modo oggettivo e documentato è stato Vittorio Messori, già bistrattato dai preti e giornalisti saturi di ideologia sessantottina.

Chiedo venia se descrivo alcune esperienze personali, ma penso che per il lettore i fatti vissuti in prima persona siano più convincenti del sentito dire.

Durante il mio primo viaggio nella laica Turchia, nel 1991, lavorando ad Ankara, visitai alcuni piccoli villaggi dell’Anatolia. Le prime cose che mi saltarono agli occhi furono gli uomini seduti ai bar a sorseggiare çay (tè), mentre a lavorare nei campi vedevo solo donne, anziane o meno, con le gonne lunghe e un largo fazzoletto legato in testa. Ma la cosa che più mi colpì fu senz’altro la festa della circoncisione. In una piazza della capitale trovai lunghe file di lettini per i ragazzini che dopo poche ore sarebbero stati circoncisi. Per allietare l’attesa gli altoparlanti diffondevano marcette intonate da fanciulli che, mi tradusse un’amica, inneggiavano alla conquista islamica del mondo. Cosa che mi fece alzare le antenne. All’epoca ero un cattolico per modo di dire, mi ricordavo della Chiesa solo quando accadevano fatti eclatanti, come il tentato assassinio di Giovanni Paolo II, guarda caso, per mano di un musulmano. Questi fatti e molto altro mi spinsero a leggere il Corano, la vita di Maometto e, in seguito, il Bhagavadgītā e i testi delle quattro principali scuole buddiste. Non scrivo questo perché il lettore mi consideri un petulante saputello, ma affermare che queste letture mi hanno aiutato a tornare nella casa cattolica. Sono convinto, infatti, che non si potrà mai apprezzare abbastanza il Vangelo senza confrontarlo con i frutti che hanno dato il paganesimo, le religioni viventi e l’ateismo.

Tornando al mio precedente articolo, condivido solo in parte il commento del lettore, che scrive :”i musulmani apprezzano i nostri missionari solo perchè portano un miglioramento materiale”. In realtà, i musulmani non si convertono per due semplici motivi: ignorano la propria e le altre religioni, e perché la sharia, oltre a seminare odio verso i miscredenti, condanna l’apostata alla pena capitale.

In Europa, almeno per ora, non abbiamo la sharia, ma dobbiamo avere un progetto e impegnarci per la sua attuazione.

In Italia e nel resto dell’occidente non dovrebbe esserci spazio per

1) chi perseguita i musulmani convertiti.

2) chi infibula le proprie bambine.

3) chi offende la religione cristiana.

4) chi costringe a seguire l’islam per conformarsi a una sharia che predica la violenza e la sottomissione dei non musulmani.

5) Dato che la sharia, considerata la Costituzione imprescindibile dell’islam, è incompatibile con i diritti umani stabiliti dalle costituzioni occidentali, dovrebbe essere vietata come sono vietate le ideologie che mettono a repentaglio la democrazia.

Utopia? No, realismo. Come abbiamo visto, in questi cinque punti non c’è niente di nuovo. Sono già presenti nella nostra Costituzione, e se non viene fatta rispettare non resta che la volontà popolare. La stessa che deve porre in cima alla scala dei valori la dignità umana. Quando i governi azzerano metodicamente i valori cristiani, i laici, credenti o meno, sono chiamati a reagire. Non è per niente salutare lottare unicamente per il lavoro e i diritti salariali quando nel frattempo cancellano la famiglia, la figura del padre e della madre, uccidono bambini prima di nascere e gli anziani attraverso l’eutanasia. Tutti valori intrinsecamente cristiani che rappresentano la dignità umana e il bene comune. Ovvero il futuro. A meno che – perdonate la boutade – non si vuole fare la fine dei maiali che dopo averli ingrassati vengono macellati.

Attraverso il voto dobbiamo sostenere quei partiti che s’impegnano a rispettare la Costituzione e l’unica fede in grado di opporsi all’imbarbarimento sociale. Se si continuerà a vedere la politica colorata di nero, di rosso, blu, verde, giallo, arcobaleno o, peggio, si cede alla rassegnazione, la spada dell’islam e le nuove ideologie occidentali ci seppelliranno.

Agostino Nobile

Foto di Lorenzo Paruccini







