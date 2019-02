DISPACCI DALLA CINA. UN PRETE AL PAPA: NON VENGA, DICA CHE COSA FA IL PARTITO COMUNISTA…

Marco Tosatti

Cari amici, il M° Aurelio Porfiri nei suoi Dispacci ci parla dell’eventualità di un viaggio in Cina da parte del Pontefice regnante. A cui si consiglia piuttosto di dire chiaro e forte come il Partito Comunista stia ciurlando nel manico dell’accordo…

Benvenuto in Cina?

In un interessante articolo firmato da un prete cinese, John Lo, c’è un’importante critica ai recenti sviluppi della situazione fra Cina e Vaticano. Ecco una traduzione di un passaggio: “Francamente parlando, invece di venire in Cina, Papa Francesco dovrebbe condannare le cattive azioni del Partito Comunista Cinese. Mentre il disprezzo del Partito Comunista Cinese per i diritti umani e la persecuzione della religione diventa più serio, molti paesi hanno il coraggio di alzarsi in piedi e condannare le sue atrocità. Proprio di recente, dopo che è stato riferito che un musicista uiguro nello Xinjiang era morto, la Turchia ha chiesto al Partito Comunista Cinese di chiudere tutti i campi di rieducazione della regione. Tuttavia, il Papa non solo non condanna la soppressione della Chiesa in Cina da parte del Partito Comunista Cinese, ma sceglie di cooperare con il Partito Comunista Cinese usando l’accordo provvisorio sino-vaticano per spingere i credenti ad accettare la guida dell’Associazione patriottica. Questo non è altro che gettare il gregge ai feroci lupi”. Ora, l’articolo è molto duro e certamente il Papa non ha intenzione di spingere i fedeli ad aderire all’Associazione patriottica. Certamente lasituazione creata con l’accordo provvisorio permette una capacità impositiva molto più ampia al governo, come da più parti si paventava.

Musica sacra

Cito un passaggio di una mia intervista concessa recentemente ad “UcaNews”: “In Cina, di solito vengono istruiti a partire dalla musica barocca, ma non ha senso perché il barocco era già molto tardi. Prima di questo, c’era anche l’era patristica, il periodo medievale e rinascimentale”. Senza parlare della musica delle culture arcaiche e via dicendo. Questo dice molto sulla selezione fatta in Cina e la loro conoscenza della musica occidentale, che taglia naturalmente i periodi più “cristiani”. E poi le nostre istituzioni che sono alla canna del gas accolgono acriticamente studenti da questo paese dandogli una credibilità (senza la possibilità di un’adeguata formazione) che poi li trasformerà in coloro che (de)formeranno studenti nel loro paese.

Abusi

“AsiaNews” riporta in un articolo parte di una testimonianza data su abusi che avvengono nelle chiese in Asia. Ecco una parte: “Chiederò ai vescovi di prendere iniziative molto chiare, perché questa è una delle bombe a orologeria nella Chiesa che è in Asia. Se voi volete salvare la Chiesa, dobbiamo darci una mossa e indicare gli autori con nome e cognome. Non dobbiamo permettere che le amicizie abbiano la meglio, perché questo distruggerà un’intera generazione di bambini. Come diceva Gesù, dobbiamo diventare simili ai bambini, non molestatori di bambini”. In effetti il tema degli abusi nella Chiesa in Asia non fa così rumore, forse per il timore di sfidare l’autorità che è più grande che in Europa e negli Stati Uniti. Eppure anche io penso sia una bomba ad orologeria e quando esplode la sentiranno dovunque.

La scoperta dell’acqua calda

In Cina ci si sorprende se al ristorante, pure con un caldo torrido, viene servita acqua calda e non fredda come da noi. Massimo Donda nel suo “Pillole di Cina” offre questa spiegazione: “Nell’antichità l’unico modo per dissetarsi, senza beccarsi il tifo o altre malattie devastanti, era bollire l’acqua. Quest’usanza si è tramandata fino ai giorni nostri. E spesso si rimane interdetti a vedersi offire invece, magari, di un te, un bel bicchiere di acqua calda d’estate!”. E sembra che faccia pure bene.

Aggiungo di mio: fa benissimo. Specialmente se bevuta a digiuno, al mattino, prima di ogni altra cosa. Provare per credere…

Oggi è il 174° giorno in cui il pontefice regnante non ha, ancora, risposto.

Quando ha saputo che McCarrick era un un uomo perverso, un predatore omosessuale seriale?

È vero o non è vero che mons. Viganò l’ha avvertita il 23 giugno 2013?

Joseph Fessio, sj: “Sia un uomo. Si alzi in piedi, e risponda”.

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Libri di Marco Tosatti

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Viganò e il Papa

UNO STILUM NELLA CARNE. 2017: DIARIO IMPIETOSO DI UNA CHIESA IN USCITA (E CADUTA) LIBERA

La vera storia del Mussa Dagh

Mussa Dagh. Gli eroi traditi

Padre Amorth. Memorie di un esorcista.

Inchiesta sul demonio.

Categoria: Dispacci dalla Cina

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482