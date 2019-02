LETTERE AL DIRETTORE. SE IL VERTICE SUGLI ABUSI IGNORA L’OMOERESIA…

Marco Tosatti

Cari Stilumcuriali, un lettore assiduo del blog ci ha mandato un commento sul vertice che si sta svolgendo in Vaticano in tema di protezione dei minori. Ci sembra interessante condividerlo, come elemento di discussione sul problema.

Al direttore – Se il buongiorno si vede dal mattino, il Vertice per la protezione dei minori che inizia oggi in Vaticano non sembra partire sotto i migliori auspici. Un assaggio dell’aria che tira si è avuto nella conferenza stampa di presentazione dell’evento. Dove il card. Cupich di Chiacago se n’è uscito con un paio di strabilianti affermazioni dicendo a) che l’omosessualità non c’entra niente con gli abusi, e b) che questi non hanno a che fare con un “particolare orientamento sessuale”, espressione a dir poco ambigua dal momento che lascia supporre che di orientamenti sessuali ve ne siano di diversi, quando per la Chiesa o si nasce maschio o si nasce femmina. A supporto del fatto che l’omosessualità non c’entrerebbe con gli abusi il porporato ha citato poi una ricerca condotta in Australia. Stiamo parlando del rapporto finale della Royal Commission, l’organo creato ad hoc per indagare sui casi di pedofilia e più in generale su tutti gli ambiti in cui un minore può interagire con un adulto (sia esso insegnante, medico, allenatore, psicologo, ecc.). Ora, anche a voler trascurare il non banale dettaglio che a prescindere dallo studio in questione i numeri dicono che almeno l’80% degli abusi sono di natura omosessuale, motivo per cui se è vero che non tutti i preti omosessuali sono pedofili è altrettanto vero che la stragrande maggioranza dei casi di pedofilia riguardano preti omosessuali, un minimo di prudenza avrebbe suggerito di maneggiare il citato Rapporto con estrema cura, laddove certe affermazioni sembrano fatte apposta per supportare tesi pre-costituite. Intanto, qualche numero. Per quanto riguarda gli abusi compiuti nella Chiesa cattolica, a pagina 60 dell’Executive Summary si legge: “As at 31 May 2017, of the 4,029 survivors who told us during private sessions about child sexual abuse in religious institutions, 2,489 survivors (61.8 per cent) told us about abuse in Catholic institutions. The majority (73.9 per cent) were male and 25.9 per cent were female… Of the 1,334 survivors who told us about abuse by an adult, 96.2 per cent said they were abused by a male adult….” (p. 60 Executive Summary). (Al 31 maggio 2017, dei 4.029 sopravvissuti che ci hanno raccontato durante le sessioni private sugli abusi sessuali su minori nelle istituzioni religiose, 2.489 sopravvissuti (61,8 per cento) ci hanno parlato di abusi nelle istituzioni cattoliche. La maggioranza (73,9%) era di sesso maschile e il 25,9% era di sesso femminile. Dei 1.334 sopravvissuti che ci hanno riferito di abusi da parte di un adulto, il 96,2% ha affermato di essere stato abusato da un adulto maschio …). Chiaro no? Il 73,9% (cioè 1840 su 2489) dei sopravvissuti sono maschi, e dei 1.334 abusati da un adulto ben il 96,2% ha detto che l’abusatore era un maschio. Domanda: c’è o non c’è un problema di omosessualità? Secondo la Commissione non c’è, che infatti a pagina 68 spiega così il fenomeno: “Although most of the perpetrators of child sexual abuse we heard about in Catholic institutions were male adults, and most victims were boys or adolescents, it is a misconception that all perpetrators who sexually abuse children of the same gender as them are same-sex attracted. Research suggests that child sexual abuse is not related to sexual orientation. Perpetrators can be straight, gay, lesbian or bisexual. Research indicates that men who identify as heterosexual are no more or less likely than men who identify as homosexual to perpetrate child sexual abuse. Vatican documents that link homosexuality to child sexual abuse are not in keeping with current understandings about healthy human sexuality”. (Sebbene la maggior parte degli autori di abusi sessuali su minori di cui abbiamo sentito parlare nelle istituzioni cattoliche fossero adulti maschi e la maggior parte delle vittime erano ragazzi o adolescenti, è un equivoco che tutti gli autori che abusano sessualmente dei bambini dello stesso sesso siano attratti dallo stesso sesso. La ricerca suggerisce che l’abuso sessuale su minori non è legato all’orientamento sessuale. Gli autori possono essere etero, gay, lesbico o bisessuale. La ricerca indica che gli uomini che si identificano come eterosessuali non sono più o meno probabili degli uomini che si identificano come omosessuali per commettere abusi sessuali su minori. I documenti del Vaticano che collegano l’omosessualità agli abusi sessuali su minori non sono in linea con le attuali conoscenze sulla sana sessualità umana”).

Ora, sul fatto che un eterosessuale possa essere pedofilo tanto quanto un omosessuale non ci piove (a riprova, è arcinoto che la stragrande maggioranza degli abusi avviene nelle famiglie, il che peraltro è la miglior dimostrazione che il celibato non c’entra nulla con la pedofilia); ma se il 96,2% dei maschi abusati dice che gli abusatori erano a loro volta maschi, non c’è politicamente corretto che tenga e le chiacchere stanno a zero. Il punto vero, in Australia come altrove, è la sempre maggiore diffusione dell’omosessualità tra le fila del clero, fenomeno a sua volta conseguente al tentativo, portato avanti da precise lobby intra ed extra ecclesiali, di sdoganare l’omosessualità nella chiesa (ultimo arrivato, l’annunciato “Sodoma”, libraccio giustamente bollato dal Foglio “ciarpame senza pudore”, che in tempi migliori sarebbe stato affidato alle cure di frate foco). Se le cose stanno così, è di sesquipedale evidenza che l’abolizione del celibato servirebbe a ben poco visto e considerato che un omosessuale non saprebbe che farsene di potersi accoppiare con una femmina. Bisognerebbe piuttosto prendere il toro per le corna una volta per tutte, ma la domanda è: c’è la volontà di farlo? O si continuerà a guardare al dito del clericalismo per non vedere la luna dell’omoeresia che sta dilagando nella chiesa?

Oggi è il 172° giorno in cui il pontefice regnante non ha, ancora, risposto.

Quando ha saputo che McCarrick era un un uomo perverso, un predatore omosessuale seriale?

È vero o non è vero che mons. Viganò l’ha avvertita il 23 giugno 2013?

Joseph Fessio, sj: “Sia un uomo. Si alzi in piedi, e risponda”.

