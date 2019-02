ABUSI. SPALLONE: DALLA CINTOLA IN GIÙ. ETICA, MORALITÀ E CHIESA.

Marco Tosatti

Cari amici di Stilum Curiae, l’avvocato Giorgio Spallone ci ha inviato una riflessione legata sia al singolare mediatico evento che si sta svolgendo in Vaticano, dove si parla di protezione di minori (20 per cento dei casi) ma non dell’80 per cento – almeno, c’è chi dice 90 per cento – di abusi legati all’omosessualità) che a una recente esternazione dell’arcivescovo di Bologna, il super progressista sant’egidiano Matteo Zuppi su etica e moralità. E sempre parlando di questo summit, e di credibilità della Chiesa, vi consiglio di leggere su La Nuova Bussola Quotidiana le rivelazioni – documentate da tanto di fotografie – del caso di Gustavo Zanchetta, l’Assessore all’APSA per volontà pontificia. Vi ricordate che il povero Direttore ad interim della Sala Stampa Vaticana è stato costretto a dire che di un “caso Zanchetta” in Vaticano si è saputo solo qualche mese fa? Leggete l’articolo e chiedetevi quanta credibilità e fiducia possa ispirare questa gestione della Chiesa. Dio ci aiuti.

Dalla cintola in giù.

Il dibattito in corso ai più alti livelli gerarchici in occasione del vertice convocato da Papa Francesco su “La protezione dei minori nella Chiesa”, richiama alla mente una frase ad effetto pronunciata dal Vescovo Mons. Matteo Zuppi – fra i più stretti collaboratori del Pontefice – nel corso di un confronto – apparso nel gennaio 2018 su un noto settimanale di attualità politica – con l’intellettuale ebreo Wlodeck Goldkorn, definitosi “laico non credente”.

Alla domanda se può la Chiesa trasformarsi in un soggetto rivoluzionario, Zuppi risponde:

“La Chiesa per troppo tempo si è occupata più che altro della morale e meno dell’etica; del rapporto tra l’io e il tu, dell’idea di noi. E ne paghiamo il prezzo, soprattutto perché spesso la morale si riferiva a determinate parti del corpo, quelle dalla cintola in giù, per dirla tutta. Quindi la Chiesa deve ritrovare la sua credibilità etica; porre al centro la pienezza e la libertà della persona e la sua relazione con il prossimo e non la costrizione. Abbiamo predicato una morale che sembrava costrittiva dell’io. E così il moralismo è sembrato andare contro la persona”.

Orbene, l’opinione del Prelato bolognese è oggettivamente inaccettabile, perché in stridente conflitto con quanto è dato leggere ai capp. 95 e 96 dell’Enciclica Veritatis Splendor.

Peraltro, la storia stessa si è incaricata di smentire il nostro Arcivescovo.

Data di pochi giorni la riduzione allo stato laicale del Card. McCarrick a seguito di condanna da parte della giurisdizione canonica per abusi sessuali.

Questa, riguardante un fatto “scandaloso” in senso evangelico, prima ancora che dal profilo morale, è peraltro, accompagnata dell’emergere inarrestabile di un iceberg di notizie circa la pratica dell’omosessualità nell’ambito del clero, che parrebbe diffusa oltre ogni più ardita immaginazione del fedele medio.

Ora, senza abbandonare la speranza di una presa di posizione ufficiale ed inequivoca su di un tema tanto, lo si ripete, “scandaloso”, quanto, ormai, drammaticamente derubricato ad ordinaria amministrazione, non si può non constatare come, esattamente all’opposto di quanto assunto da Mons. Zuppi, la Chiesa, da tempo, abbia, in realtà, cessato di occuparsi della morale ed esattamente di quella morale “dalla cintola in giù”.

In così dire, mi riferisco prima ancora che alla Chiesa quale Popolo di Dio, alla Gerarchia che a quel Popolo dovrebbe fornire luminosa testimonianza di rispetto, prima ancora delle norme morali, dei dieci comandamenti, nessuno escluso.

Allargando lo sguardo – un esempio a caso: i rapporti prematrimoniali – ritenere il rispetto anche di uno solo dei comandamenti, una “costrizione” configura esattamente quel “relativismo etico” che San Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, paventano, purtroppo profeticamente, come il male oscuro e sottile che, quasi un malmostoso fiume carsico, continua a diffondersi nelle membra dell’amata “casta meretrix” (secondo l’esegesi biffiana di S. Ambrogio).

Opporre la morale all’etica, quasi costrizione a libertà, è procedimento tanto banale, quanto ideologico e strumentale ad un’idea di Chiesa liquida, incentrata su di un confuso umanitarismo storicista, che oscura, sia la verità prima di cui il cristiano è portatore in virtù del battesimo ricevuto: la filiazione divina, sia il fine ultimo di questa vita: la salvezza eterna.

I Pastori ogni tanto – in epoca di richieste di perdono planetarie, per passati errori epocali della Chiesa – nel vortice di esternazioni, urbi et social, si fermino a riflettere sul rischio concreto di produrne altri dei quali i nostri discendenti dovranno nuovamente pentirsi, magari fra qualche secolo.

Se Dio vorrà.

Giorgio Spallone

Oggi è il 171° giorno in cui il pontefice regnante non ha, ancora, risposto.

Quando ha saputo che McCarrick era un un uomo perverso, un predatore omosessuale seriale?

È vero o non è vero che mons. Viganò l’ha avvertita il 23 giugno 2013?

Joseph Fessio, sj: “Sia un uomo. Si alzi in piedi, e risponda”.

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Libri di Marco Tosatti

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

UNO STILUM NELLA CARNE. 2017: DIARIO IMPIETOSO DI UNA CHIESA IN USCITA (E CADUTA) LIBERA

La vera storia del Mussa Dagh

Mussa Dagh. Gli eroi traditi

Padre Amorth. Memorie di un esorcista.

Inchiesta sul demonio.

I baroni di Aleppo.

Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482