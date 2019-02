RVC: DOMANI È LA FESTA DELLA CATTEDRA DI PIETRO. TRISTEZZA E PENTIMENTO.

Marco Tosatti

Cari Stilumcuriali, Romana Vulneratus Curia (RVC in breve) ci ha mandato una riflessione sulla giornata di domani. Domani si celebra la festa della Cattedra di Pietro, il cui compito fondamentale e primario sarebbe quello di confermare i fratelli nella fede. Oggi è così? In tutta umiltà, a me non pare. E se leggete Romana Vulneratus Curia, e capite la sua tristezza, forse avrete motivo di riflessione e di tristezza anche voi. E forse, come dice, è anche colpa nostra perché non abbiamo pregato abbastanza.

“Caro dottor Tosatti, oggi 22 febbraio noi cattolici festeggiamo (ancora) la festa della Cattedra di San Pietro. Il lettore abbia pazienza, arrivi alla fine.

L’Evangelista Luca (22,32) scrive “Dice il Signore a San Pietro : Io ho pregato per te, che non venga mai meno la tua fede, e tu, una volta ravveduto, conferma i tuoi fratelli”. Sappiamo cosa è una cattedra, è lo scanno dal quale insegna il maestro. Sappiamo, dalla tradizione, che San Pietro sedeva su una cattedra di legno, ora custodita nella basilica di San Pietro nel reliquiario detto “Gloria del Bernini” per ricordare che ivi lo Spirito Santo irradia la Sua assistenza al Pontefice e sappiamo anche che nel quarto secolo la Chiesa iniziò a festeggiare il giorno dell’inizio del pontificato di Pietro (“Natale Petri de Cathedra “) per ricordarci l’obbedienza e l’amore che dobbiamo avere per il rappresentante di chi fa le veci di Cristo in terra. San Leone Magno spiega che “… San Pietro venne a Roma perché centro del mondo… perché a Roma, la luce della Verità, in funzione della salvezza universale, si sarebbe più facilmente diffusa. Ma anche perché a Roma bisognava schiacciare certe teorie filosofiche e spazzar via le frivolezze della sapienza terrena, abbattere il culto dei demoni e distruggere l’irriverenza sacrilega di tutti i sacrifici, perché proprio qui si ritrovava raccolto, ad opera delle superstizioni…tutto quanto altrove avevano elaborato gli errori più disparati…” ( san Leone Magno, Omelie). La tradizione vuol significare in modo tangibile, materiale, visibile che Simon Pietro è, per espressa volontà divina, la roccaforte sicura e salda che sostiene l’edificio della Chiesa attraverso i secoli, perché nel suo magistero e in quello di suoi successori risuoni infallibile la voce di Cristo, e perciò la nostra fede ha ferme e solide fondamenta. La missione affidata dal Signore a Pietro e ai suoi successori è quella di dirigere gli altri pastori che conducono il gregge del Signore e averne cura, confermare nella fede il popolo di Dio, vegliare sulla integrità della dottrina e dei costumi, interpretare –con l’assistenza dello Spirito Santo- le Verità contenute nel deposito della Rivelazione.

La festa di oggi ci offre l’occasione per riflettere sul perché abbiamo sofferto leggendo quello che ho scritto sopra; per riflettere su che cosa è cambiato in brevissimo tempo. Dovremmo, io per primo, riflettere anche sulla nostra responsabilità, perché è evidente che non abbiamo pregato abbastanza frequentemente “Dominus conservet eum, et vivificet eum et beatum faciat eum in terra et non tradat eum in animam inimicorum eius”.

RVC

Oggi è il 171° giorno in cui il pontefice regnante non ha, ancora, risposto.

Quando ha saputo che McCarrick era un un uomo perverso, un predatore omosessuale seriale?

È vero o non è vero che mons. Viganò l’ha avvertita il 23 giugno 2013?

Joseph Fessio, sj: “Sia un uomo. Si alzi in piedi, e risponda”.

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Libri di Marco Tosatti

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

UNO STILUM NELLA CARNE. 2017: DIARIO IMPIETOSO DI UNA CHIESA IN USCITA (E CADUTA) LIBERA

La vera storia del Mussa Dagh

Mussa Dagh. Gli eroi traditi

Padre Amorth. Memorie di un esorcista.

Inchiesta sul demonio.

I baroni di Aleppo.

Categoria: Romana Vulneratus Curia

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482