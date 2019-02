DISPACCI DALLA CINA. DEMOCRAZIA SÌ, MA QUALE? IL RISCHIO HUAWEI…

Marco Tosatti

Cari amici di Stilum Curiae, una pausa orientale nella tempesta su Sodoma, McCarrick e tutto il resto. Il M° Aurelio Porfiri ci ha inviato i suoi dispacci dalla Cina.

Cina e democrazia

Un interessante articolo di Chi Wang sul “South China Morning Post” si chiede se la Cina sia adatta al tipo di democrazia a cui è abituato l’occidente. Non è una domanda peregrina: “Potrebbe la Cina eleggere i suoi leader democraticamente come facciamo noi negli Stati Uniti, dove anche chi si oppone a Trump ammette ampiamente che egli è stato eletto dalla volontà popolare? Mettendo da parte la questione se la Cina abbia persino la capacità istituzionale di sostenere una democrazia, o qualsiasi indicazione di una mentalità riformista democratica, a livello sia di base che di governo, non sembra che la nazione possa sostenere una democrazia. Alla Cina manca la struttura ideologica in base alla quale la democrazia potrebbe svilupparsi spontaneamente o essere incoraggiata. Il confucianesimo è intrinsecamente antidemocratico; incoraggia l’obbedienza, non la libertà o la libertà personale”. Questo è un dibattito che è molto vivo in Cina e che certamente va fatto, senza preoccuparsi poi del giudizio, pure importante, sul tipo di alternativa alla democrazia che ora la Cina utilizza. Il problema è: la Cina è adatta per essere una democrazia di tipo occidentale? Se non lo è, non ci sono alternative al modello autoritario presente?

Ancora su Huawei

Un articolo di Milena Gabanelli e Andrea Marinelli sul “Corriere della Sera” informa sui pericoli connessi alla rete 5G in mano al colosso cinese Huawei: “Quello che è chiaro è che la guerra per la gestione dell’infrastruttura strategica del futuro è partita. Trump sta scatenando una campagna contro Huawei e, mentre negli Stati Uniti da sempre è vietato l’uso della tecnologia cinese per le infrastrutture strategiche, altri Paesi ne stanno mettendo in dubbio la sicurezza: Australia e Nuova Zelanda hanno bloccato l’accesso alla tecnologia 5G cinese; il Regno Unito ha trovato falle nel sistema, ha chiesto garanzie tecniche anti-spionaggio e anti-blocco che però tardano ad arrivare e ormai sono ai ferri corti; il Giappone ha sospeso ogni acquisto da Huawei per le sue aziende pubbliche; la Germania ha chiesto all’azienda cinese garanzie per permetterle di partecipare all’asta 5G di marzo, mentre Angela Merkel ha espresso il timore che la società possa passare dati sensibili al governo cinese. Nel frattempo, a novembre l’Unione europea ha votato una legge che prevede uno screening degli investimenti diretti stranieri che possano mettere in pericolo la sicurezza, e il 7 gennaio l’università inglese di Oxford ha sospeso l’accettazione di fondi per la ricerca e donazioni filantropiche dal gruppo cinese”. Eppure, malgrado questa diffidenza, l’Italia ha consegnato a questa tecnologia alcune delle sue istituzioni strategiche: “L’Italia, nonostante gli avvertimenti ricevuti dal Copasir negli ultimi dieci anni, ha invece messo le sue reti in mano all’azienda cinese, che offriva prodotti a costi estremamente bassi. «Già nel 2009 le agenzie di cybersicurezza mondiali avevano bandito Huawei dagli appalti per le infrastrutture critiche, mentre in Italia stava stringendo accordi con Telecom per sostituire Cisco», spiega al Corriere della Sera Giuseppe Esposito, ex vicepresidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. «Mentre il prodotto di Cisco si sapeva com’era fatto, con la quantità di produzione messa in piedi da Hauwei nessuno ha mai potuto controllare l’effettiva sicurezza». Persino la Panic Room di Palazzo Chigi, la stanza di massima sicurezza della presidenza del Consiglio, «passa attraverso due grandi nodi: il primo con i router di Tim, e quindi è fatto da Huawei», afferma Esposito. «Se ci fosse un microchip, loro potrebbero ascoltare o addirittura vedere in video il presidente del Consiglio: è possibile, ma non è mai stato provato»”. Malgrado le assicurazioni del capo della Huawei, non sono pochi a sollevare dubbi sulla effettiva sicurezza di questa rete.

Rivoluzione culturale

Il regista cinese Zhang Yimou è uno dei grandi maestri della cinematografia mondiale. Un suo film sulla rivoluzione culturale, come ci informa un articolo di Wang Zhicheng su “AsiaNews” è stato ritirato dal Festival di Berlino: “Il nuovo film del regista Zhang Yimou, ambientato nel periodo della Rivoluzione culturale (1966-1976), è stato ritirato dal Festival di Berlino. I produttori del film hanno annunciato due giorni fa che la pellicola non sarebbe stata proiettata durante il Festival che comincia domani. I motivi ufficiali sembrano essere “ragioni tecniche incontrate dopo la produzione”, ma milioni di cinesi sospettano che dietro il ritiro vi sia il veto della censura del governo. Il periodo della Rivoluzione Culturale è stato un decennio di applicazione dell’ideologia comunista più radicale, sfociata in una guerra civile fra le Guardie rosse – giovani manipolati da Mao Zedong e la “banda dei Quattro” – e l’esercito, terminata solo con la morte del “Grande Timoniere”. Oltre a persecuzioni delle persone religiose e dei critici di Mao, durante quel periodo gli universitari, professori e intellettuali sono stati trasferiti a forza nelle campagne a “imparare dal proletariato contadino” e molti anche ai lavori forzati”. Ci sono varie opere che parlano di questo decennio con cui la Cina odierna non riesce ancora a fare i conti.

Da lontano

Ho detto più volte, sulla scorta di alcune osservazioni fatte da alcuni studiosi, che forse la Cina si osserva meglio da lontano. In effetti il mondo cinese è così centrato su se stesso che dall’interno si fa fatica a capire l’insieme. Una fatica comprensibile vista l’enormità di ciò che si osserva e la difficoltà dell’osservazione.

