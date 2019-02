LA MARAINI, IL PAPA, IL SESSO E I SANTI. SUOR GERTRUDE DICE LA SUA.

Marco Tosatti

Cari amici di Stilumcuriae, suor Gertrude ha commesso l’errore imperdonabile (speriamo che ne parli al suo direttore spirituale) di leggere Repubblica, e – perseverare diabolico est – Dacia Maraini figlia di un uomo geniale (qualcosa forse si perde nella trasmissione…). Mal gliene incolse, come potete leggere qui, alla suor Gertrude…

“Gentile dottor Tosatti, ogni tanto la madre Superiora mi concede letture di quotidiani, ben selezionate naturalmente, perché le commenti . Oggi (Ieri per chi legge, n.d.r.) mi ha chiesto di leggere e commentare l’articolo della nota scrittrice ed ex moglie di Moravia, Dacia Maraini (Corriere, pag 21). Il motivo sta nell’opportunità di evidenziare le conseguenze di talune espressioni, superficialmente fatte dal Papa in buona fede. Il titolo dell’articolo è “La svolta coraggiosa di papa Bergoglio”. Di che si tratta? Della “benedizione” della sessualità da parte del Papa che la Maraini definisce più rivoluzionaria di quanto appaia. Ed ha ragione !. Nell’ansia di riconciliare la chiesa cattolica con ogni piacere mondano (sessuale in primis), cioè con la famosa “realtà”, si supera il problema del piacere quale ostacolo alla spiritualità, poiché (secondo la Maraini) la compressione del piacere era, per la Chiesa, mezzo di ascesi. Infatti (prosegue ) la sessuofobia ha permeato gli scritti di tanti Santi Padri, ma non solo, ha permesso di riempire i confessionali di chi era convinto che l’erotismo fosse un peccato. Ed in più chi è stato penalizzato dalla concezione di peccato erotico, son state le donne considerate di fatto quali “tentatrici”, colpevoli di aver suscitato il desiderio …Ma la Maraini dimostra di aver anche conoscenza artistica del Bernini e dell’estasi di Santa Teresa, spiegando che le mistiche trasferivano il loro desiderio sensuale sul corpo sacro di Cristo. Non vado avanti, per non turbarmi troppo. La Maraini conclude raccomandando la sconsacrazione della sofferenza. Cosicché, grazie a questa “innocente” esternazione del Papa, la tradizione di “sessuofobia”, radicata nella cultura cattolica è finalmente infranta…. Ho pensato che per me sia meglio tornare in clausura e non leggere più giornali. Suor Gertrude”



