UTERO IN AFFITTO. CASSAZIONE: È UN REATO, ANCHE SE FATTO GRATUITAMENTE.

Cari Stilumcuriali, volentieri rilanciamo una reazione di Toni Brandi e di Jacopo Coghe, responsabili di ProVita Onlus e di Generazione famiglia, relativa una sentenza storica della Cassazione, che sancisce che la pratica dell’utero in affitto, o gestazione per altri, o maternità surrogata costituisce nel nostro Paese un reato. Anche se la donna interessata dichiara di aver offerto gratuitamente il suo corpo.

Cassazione, maternità surrogata vietata anche gratis

Brandi e Coghe (Pro Vita e Gen. Fam): “Finita la grande menzogna sull’utero in affitto”

“Finita la grande menzogna. Smascherati gli avvelenatori del pozzo. Se confermato quanto sta circolando in queste ore sul web, la Cassazione riconosce la verità per cui da sempre ci impegniamo: l’utero in affitto è sempre e comunque un reato” è il primo commento dei presidenti di Pro Vita e Generazione Famiglia (tra le associazioni promotrici del Family Day), Toni Brandi e Jacopo Coghe, dopo la decisione della sesta sezione penale della Corte di Cassazione (con la sentenza n. 2173, depositata lo scorso 17 gennaio), di condannare una coppia e anche la madre naturale per il reato di “affidamento a terzi di un minore” anche se gratuito, in violazione dell’articolo 71 della legge 184/1983, intitolata “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori“.

“Finalmente si ristabilisce la verità: il corpo umano non è uno strumento di produzione per altri e questo anche se le madri naturali si prestano a titolo gratuito a concepire e partorire un figlio che non sarà loro” hanno proseguito Brandi e Coghe.

“Ora che è stato ribadito il divieto nel nostro Paese di ogni pratica di utero in affitto – hanno concluso i due presidenti – speriamo che quanti politicamente avevano sostenuto questa possibilità come mezzo di libertà per le donne se ne facciano una ragione. E visto che la condanna conferma anche che il nostro ordinamento prevede un aggravamento della pena nel caso in cui il reato sia commesso da un suo genitore, questa per l’Italia, per la vita e per i diritti, è una sentenza storica”.

La Cassazione è stata chiamata a giudicare su una sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli. Ha respinto la richiesta di una donna che chiedeva di essere assolta, dopo che i giudici napoletani l’avevano condannata perchè aveva concepito e partorito un figlio che poi era stato donato, attraverso una falsa adozione, ad una coppia. Tutte le parti in causa erano state condannate in secondo grado ma la donna sosteneva di non avere commesso un reato perchè la maternità surrogata era stata portata a termine gratuitamente.

I giudici della Suprema Corte hanno ribadito che “l’articolo 71, comma 1, della legge 184/1983 punisce con la reclusione da uno a tre anni, chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione, affida a terzi con carattere definivo un minore, ovvero lo avvia all’estero perché sia definitivamente affidato, senza ulteriori condizioni ai fini della integrazione del reato”.

La sesta sezione penale ha ricordato che la fattispecie delittuosa punita dall’articolo 71 della legge sulla “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”, non richiede “per colui che affida il minore, la previsione di un compenso economico come corrispettivo della consegna del minore stesso”. E quindi ha respinto le ipotesi a discolpa avanzate dalla donna, compresa l’asserzione dell’aver “affittato il suo utero” gratuitamente.

Foto di Lorenzo Paruccini

