SUPER EX: LA LUNGA AGONIA DELLA CHIESA. CHE LA BUTTA IN POLITICA…

Marco Tosatti

Cari amici, ogni tanto Super Ex (ex Avvenire, ex Movimento per la Vita, ex di un sacco di altro ma ancora nonostante tutto – che sport estremo! – cattolico) appare dalle nebbie e ci manda una sua riflessione. Questa volta si occupa dei tentativi di creare un partito o un movimento politico cattolico, con alcuni gesuiti come punta di lancia. Impietoso come sempre, ma lucido, Super Ex. Speriamo che lo leggano, prima della pioggia…

Una lunga agonia grottesca

Quanto può essere lunga un’agonia! Questo pontificato è finito ormai da anni, eppure sembra non voler mai concludersi del tutto.

Mai nell’ultimo secolo la Chiesa ha vissuto una situazione simile: lacerata all’interno, impresentabile all’esterno. La Chiesa che è sempre stata luogo di cultura, di saggezza, di dottrina, oggi è ridotta oggi ad un simulacro. Le poche voci autorevoli, colte, di fede, tacciono.

Un tempo c’erano Ratzinger, Scola, Caffarra, Biffi… oggi saltellano sul palcoscenico corroso dai tarli ometti imbarazzanti, sedicenti cyber-teologi, giornalai, sociologi d’accatto, e cardinali inquisiti, evidentemente legati alla lobby gay.

Credo che dal cielo lo spettacolo sia davvero pietoso. Come dalla Terra, del resto. La barca, come ha scritto Benedetto XVI, sembra già quasi affondata.

Uno guarda la cappella Sistina, ascolta un canto gregoriano, e poi sente l’Angelus di Bergoglio. Potrebbe spararsi in testa, se uno sguardo alla vuotezza della piazza non lo rinfrancasse: le pecore riconoscono il buon pastore, ma sfuggono chi le vuole portare nel baratro.

Vox populi, in certi casi, vox dei. Dovrebbe essere così anche per il papa più populista della storia, ma si sa che i dittatori, per citare il titolo di un libro purtroppo vero, ritengono di essere loro stessi il popolo!

Intanto sempre più persone non versano l’8 per mille; altre non vanno più in chiesa, stanche di sentire all’infinito le stesse prediche sull’immigrazione. Le chiese si svuotano, le sedi del Pd pure, e alcuni forsennati si danno da fare come dei matti per riempirle di nuovo. Ma con gli stessi slogan, le stesse ridicole banalità con cui le hanno svuotate.

Anche il potere mediatico, il pulpito prediletto oggigiorno, però, è sempre meno sensibile al fascino di Bergy: ha stancato, non fa più audience, è come un disco rotto; e i media hanno bisogno di novità.

Così la sovraesposizione mediatica ha gonfiato il pallone all’inverosimile, sempre sempre di più, ma ormai il pallone si sgonfia e tutti si accorgono che dentro… c’era soltanto dell’aria.

Pure il potere politico ha voltato la faccia a Bergy. Obama non c’è più; la Clinton ha perso, la Merkel è in difficoltà, Macron langue, il PD arranca, in America Latina vincono ovunque gli avversari dell’argentino…e Bergoglio cosa fa? A quale santo potrebbe rivolgersi?

Nessun santo! Si dà ordine agli scagnozzi di suonare una nuova musica. Dopo aver invitato ad abbandonare i “vescovi pilota”, a invertire la rotta rispetto all’interventismo ruiniano, ecco che ritorna la politica, l’unica vera passione di questa ciurma di senza Dio.

Ed è uno spettacolo, ancora una volta, ridicolo, perchè quem Deus perdere vult, dementat prius.

Bergoglio è riuscito a distruggere del tutto il cattolicesimo politico: la svolta che ha fatto imprimere a CL ha azzerato un movimento che solo a pochi anni fa contava ministri, parlamentari, politici locali… L’altro movimento cattolico un po’ impegnato, i Focolarini, sono spariti dal radar, dopo essersi venduti sempre per nulla…

La forza del mondo cattolico pro-life, l’unica emergente, è stata piegata in tutti i modi possibili ed immaginabili.

Ed ora, dopo essere passati con il lanciafiamme della misericordia/relativismo e del conformismo nelle menti dei credenti, si cerca di costruire il partito dei cattolici!

Risum teneatis! Va bene che c’è sempre stata nei Gesuiti una certa tendenza ad abbracciare il potere, a venire a patti con esso, ma signori, i gesuiti di oggi si chiamano padre Antonio Spadaro e padre Francesco Occhetta, mica padre Pietro Tacchi Venturi!

La qualità culturale ed umana è quella che è, la comprensione della realtà pure.

Anche gli ufficiali non promettono bene: Andrea Tornielli è un giornalista che ha costruito il suo credito a destra, in politica e nella Chiesa, ed oggi è il più a sinistra dei vaticanisti del mondo.

Crede che nessuno se ne sia accorto? Che tutti lo guardino con intimo rispetto e stima?

Andrea Monda, l’ultimo coniglio estratto dal cilindro, è uno che ha scritto per anni, come del resto Spadaro, sul Foglio teocon di Giuliano Ferrara: allora un quotidiano filo-Berlusconi, filo-americano, impegnato nella battaglia per i principi non negoziabili!

Oggi Monda è tutto dall’altra: si distingue per elogi sperticati del capo, per la simpatia con cui guarda l’eretico generale dei Gesuiti, per gli ammiccamenti al Pd e la difesa dell’immigrazione clandestina (il nuovo ed unico principio non negoziabile, il primo ed unico comandamento dato da Dio a Mosè sul Sinai!) Anche la Fornero desta la sua ammirazione: “continuo a pensare che la Fornero a me convince”, recita uno dei suoi post su Facebook prima della promozione!

Un tempo Monda faceva il fan di Tolkien e di Frodo, ma da un po’ di tempo come Saruman, ha cambiato cavallo.

Quanti goal farà, allora, il tridente Bergy-Spadaro-Occhetta (che non sono esattamente il trio Maradona-Giordano-Careca), supportato da difensori come Monda e Tornielli, e costretto a continue sostituzioni (ahi quanti cardinali che si infortunano, ultimamente, perché preferiscono gli spogliatoi e la doccia, nudi, alla partita!)?

Se facessero alcune valutazioni, capirebbero che conviene stare fermi: quando Bertone sposò con rullo di tamburi Mario Monti, portò al professorone sì e no il 3 per cento. Ed era una chiesa ben più credibile, benché già in grave crisi, di quella di oggi.

Quando Occhetta, Spadaro e compagnia cantante e scrivente hanno appoggiato il referendum di Renzi, hanno preso una sonora bastonata, e i cattolici hanno dimostrato di preferire di gran lunga il Comitato Difendiamo i nostri figli, schierato sull’altro fronte.

Alle ultime elezioni, nonostante un lavorio indefesso per il Pd, il Pd ha perso e i cattolici hanno preferito votare altrove, quelli che venivano “demonizzati”.

Fatelo pure il partito “cattolico”: vi potremo contare un’altra volta, come all’Angelus in piazza san Pietro, come in Cile o in un altro dei viaggi di “successo”…

Oggi come oggi un partito siffatto può fare il 3 per cento massimo-massimo, rubando la metà dei voti al PD. Insomma, una guerra fratricida.

Oggi è il 155° giorno in cui il pontefice regnante non ha, ancora, risposto.

Quando ha saputo che McCarrick era un un uomo perverso, un predatore omosessuale seriale?

È vero o non è vero che mons. Viganò l’ha avvertita il 23 giugno 2013?

Joseph Fessio, sj: “Sia un uomo. Si alzi in piedi, e risponda”.

