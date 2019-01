OSSERVATORE MARZIANO. EVVIVA! ABOLITO DALLA CEI ANCHE IL 3° COMANDAMENTO.

(Lector)

Marco Tosatti

Cari amici di Stilum Curiae, certe volte andare a messa fa male. Rovina la giornata. Credo che sia capitato proprio questo, ieri, al nostro amico, l’Osservatore Marziano, che è uscito un po’ sconvolto dalla celebrazione domenicale. E come dargli torto, in una Chiesa così allegra creativa e fantasiosa? Dove le “veline” sparse dalla Conferenza Episcopale Italiana rivelano sempre qualche amena novità? Poi i Soloni si chiedono perché la percentuale di cattolici che la domenica va a messa diminuisce…leggete che cosa ha colpito il nostro Osservatore Marziano.

L’Osservatore Marziano a Tosatti.

“Caro Tosatti, la CEI ci ha finalmente tolto un nuovo fardello, un nuovo peso insopportabile, inventato 2000 anni fa dai preti per soggiogare la coscienza degli uomini. Ci ha tolto il terzo Comandamento: “Ricordati di santificare le feste”. Finalmente la domenica potremo andare alla gita o al supermercato senza quell’insopportabile peso – rimorso, di non esser andati a messa. Nella velina CEI che allego: “La Domenica” di oggi 27 gennaio (prego di leggere), il grande liturgista Silvano Sirboni, infatti ci spiega che la partecipazione all’Eucarestia domenicale prima di esser un precetto è una questione di identità. <Dal precetto si può evadere, dal bisogno no>. Ma di che parla? Del bisogno della domenica di andare al supermercato o altrove per riposarsi e <sentirsi libero da lavori schiavizzanti>?. Perbacco. <La fede è amore, l’amore non può esser imposto! Non si può essere credenti e cristiani per obbligo!>. Ma no?! Ma costui chi frequenta? Enzo Bianchi? Vi prego leggete l’allegato se non ci credete. In Amoris Laetitia vengono messi in discussione il sesto e il nono comandamento; ora pure il terzo vacilla. Facendo alcune riflessioni sul magistero di questo pontificato temo che tutti gli altri siano destinati prima o poi a essere corretti, rivisti e sostituiti da comandamenti nuovi sull’immigrazione, sull’ambiente, eccetera. Un mio amico, marziano anch’egli, che era a messa con me, mi ha commentato mestamente: “Che abbia ragione don Minutella?”.

