NOBILE: SENZA CRISTIANESIMO L’EUROPA PERIRÀ. PER MANO DELL’ISLAM.

Marco Tosatti

Cari Stilumcuriali, Agostino Nobile ci ha inviato una sua riflessione sulla creazione di un nuovo crimine europeo, l’islamofobia. E sottolinea il paradosso di un mondo in cui i Paesi a cultura islamica sono fra i maggiori persecutori di cristiani, e l’Europa in cui viene impedito anche solo di sottolineare civilmente le caratteristiche reali dei testi sacri e delle tradizioni dell’islam. Buona lettura.

L’Europa senza il cristianesimo perirà

Milioni di cristiani perseguitati dall’islam? L’occidente corre ai ripari creando il neologismo ideologico “islamofobia” per criminalizzare la libertà di pensiero, di opinione e di espressione.

Come sappiamo, la legge sull’islamofobia è stata imposta dall’ONU e dai laicisti per proteggere i musulmani in occidente e tappare la bocca agli occidentali. Anche a leggere passi del Corano, diciamo così: poco edificanti, s’incorre alla persecuzione legale e nella ghigliottina mediatica. La cosa diventa ancora più paradossale leggendo i dati annuali delle persecuzioni anti-cristiane nel mondo. Nella classifica, dopo la comunista Corea del Nord, si trovano i paesi musulmani. Secondo il rapporto annuale del World Watch List 2018, il numero dei cristiani perseguitati nel mondo sono oltre 215 milioni (secondo Porte Aperte 245 milioni). Nelle “top ten” abbiamo Afghanistan, Eritrea, Libia, Iran, Iraq, Somalia, Sudan, Pakistan e Yemen. L’Arabia Saudita è esclusa dalla lista, perché i cristiani e le chiese, semplicemente, non esistono.

Nel Rapporto WWL, si legge “L’oppressione islamica continua a essere la fonte principale di persecuzione dei cristiani, non confermandosi solamente ma estendendo la sua morsa in varie aree”. Quindi è in aumento. Ma anche il nazionalismo religioso nell’induista India e nel Nepal, induista, buddista e comunista, le persecuzioni anti-cristiane sono in aumento. Sempre secondo il rapporto del World Watch List, tra il novembre 2016 e ottobre del 2017, 3.066 cristiani sono stati uccisi a causa della loro fede, 15.540 edifici di cristiani (chiese, case private e negozi) sono stati attaccati o distrutti. Per causa della loro fede, i cristiani detenuti senza un processo sono 1.922, i cristiani rapiti 1.252, oltre 1.000 stupri, 1.240 matrimoni forzati, 33.255 cristiani “fisicamente o mentalmente abusati”.

Cristian Nani, il direttore di Porte Aperte, precisa: si tratta di “cifre che purtroppo sono da considerare punti di partenza poiché potenzialmente enorme è la realtà sommersa dei crimini non denunciati o non registrati contro i cristiani in molti Paesi”. I cristiani perseguitati in Africa sono 81,14 milioni (38%), in Asia e Medio Oriente 113,31 milioni (53%), in America Latina [governi comunisti] 20,05 milioni (9%), nel resto del mondo 11.800 (0,01%).

Leggendo questo elenco vengono in mente quei personaggi dello star system che sparano sentenze sugli italiani contrari all’immigrazione illegale, guarda caso persone che appartengono alle culture menzionate sopra.

Mentre in occidente il razzismo e l’islamofobia, anche in forma verbale, sono perseguiti legalmente, in Africa, in Medio Oriente e in Asia non esiste una legge sul razzismo né tanto meno, sulla cristianofobia. I radical chic occidentali che chiaramente sputano veleno su chi si oppone all’immigrazione illegale, invece di seguire il mainstream privo di fondamento, dovrebbero chiedersi se questa mancanza di reciprocità sia casuale o pianificata. Comunque sia, leggendo le cifre su riportate, chiunque abbia un minimo di buon senso dovrebbe ammettere che qualcosa non va.

Se le democrazie europee della prima metà del Novecento avessero aperto le frontiere a milioni di nazisti e sovietici dichiarati, probabilmente la Storia della democrazia si sarebbe estinta. Ma sembra che questa ovvietà non venga presa in considerazione per l’islam che, al pari del comunismo e nazismo, è geneticamente anti-democratico. Non solo. Nel Corano è scritto chiaramente che l’islam deve assoggettare tutti i popoli del pianeta. Vorrei sapere chi, di mente sana, si mette in casa gente che per diritto divino è decisa a sottometterlo.

In questa situazione paradossale non possiamo non ricordare il pontefice, il più accanito sostenitore dell’immigrazione musulmana in Italia e in occidente. Talmente sottomesso all’islam che il logo del viaggio apostolico in Marocco ha scelto una croce rabberciata avvolta da un mezza luna, con su scritto “Pope Francis Servant of Hope”. Bergoglio non è servo di Cristo ma della Speranza.

L’insopprimibile desiderio, oserei dire ossessione, del papa di aprire le porte all’islam; le continue frecciatine contro i cattolici che definisce “facce da funerale”, “fomentatori della coprofagia” e “sgranarosari”; il silenzio sulle persecuzioni giornaliere di milioni di cristiani; i commenti che assolvono i crimini contro i cristiani affermando che fare dell’islam una “equazione con il terrorismo è una sciocchezza” (oltre 100milioni di perseguitati), fanno pensare che Bergoglio non si considera capo della Chiesa cattolica.

Perché, dunque, devono pensarlo i cattolici? Sommando i numeri delle persecuzioni anti-cristiane nel mondo, il numero degli immigrati musulmani in Europa, un papa “Servo della Speranza” e sottomesso all’islam, come risultato abbiamo quello che aveva previsto la buonanima di Hilaire Belloc: “L’Europa tornerà alla Fede o perirà. Perché la Fede è l’Europa e l’Europa è la Fede”.

Dobbiamo davvero credere che i bergogliani non ne siano consapevoli? Agostino Nobile

