L’ABATE FARIA COMMENTA I DUE MOTU PROPRIO. CHE PASTICCIO…

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, l’abate Faria ci ha scritto un breve commento sui due Motu Proprio con cui il Pontefice regnante ha decretato la fine della Commissione Ecclesia Dei suscitando l’entusiasmo dei liturgisti avanguardisti – pugnal fra i denti e bomba a mano – alla Andrea Grillo e le perplessità di molti. Un dettaglio m ha colpito: e cioè il punto in cui si parla di mons. Guido Pozzo, e si dice: “affidandogli soltanto (sottolineatura nostra) il compito della specifica cura dell’amministrazione economica della Cappella stessa da svolgere sotto la guida del Maestro delle Celebrazioni e Responsabile della Cappella Musicale Pontificia”. Come a voler dissipare la paura che l’ex segretario di Ecclesia Dei potesse infilare chissà come chissà dove pericolosissimi germi di Liturgia antica…Ma ecco l’abate Faria.

Ho letto i due recenti Motu Proprio del Pontefice e per questo condivido alcune osservazioni. Quello sull’Ecclesia Dei lascia aperta la questione di come il Pontefice desidera interfacciarsi con il mondo tradizionalista, molto più vasto e variegato di quello che alcuni suoi collaboratori potrebbero suggerirgli. Spero il Santo Padre saprà rispondere a coloro che vedono in questo un ridimensionamento dell’attenzione pastorale della Chiesa per questa “periferia”. O le periferie non sono tutte uguali? La misericordia si applica in alcuni casi ma non in altri? Eppure, leggendo il liturgista Andrea Grillo sul suo blog, sembra proprio che il Papa con questo Motu Proprio voglia togliere di mezzo questa “afflizione” della commissione Ecclesia Dei, spedendo il suo responsabile Guido Pozzo da una afflizione all’altra, mettendolo come amministratore (?!?) di quello che rimane della Cappella Musicale Pontificia, il cui indirizzo “liturgico, pastorale, spirituale, artistico ed educativo” ora verrà svolto da un liturgista, per quanto di alto profilo, piuttosto che da un musicista. Tra l’altro per quello che riguarda la Cappella Musicale Pontificia, ci sono molti nodi in sospeso ai quali il Motu Proprio non ha risposto, suscitando una certa apprensione in coloro che con dolore seguono la recente evoluzione del prestigioso complesso vocale.

Interessante l’articolo sul “Corriere” sulla situazione della Sistina, un articolo che fa veramente riflettere sulla differenza profonda fra la Chiesa come corpo di Cristo e la Chiesa come sistema che protegge alcuni suoi membri a scapito della verità, della carità e della giustizia.

