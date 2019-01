LA GUERRA DI (SU) TOLKIEN OGGI AL SENATO DELLA REPUBBLICA. CONFERENZA.

Marco Tosatti

Cari Stilumcuriali, un’amica ci ha inviato notizia di un’iniziativa che avrà luogo oggi al Senato della Repubblica, e che ci ha incuriosito. La condividiamo con voi. Ecco il comunicato:

“La guerra di Tolkien. Cosa accade in Italia al creatore degli hobbit?”Al Senato confronto sul tentativo della sinistra di appropriarsi del filologo cattolico

È per iniziativa di Maurizio Gasparri che, per la prima volta, J.R. R. Tolkien approda in Senato. Inglese di nascita, ma autenticamente cattolico, il filologo e professore di anglosassone è diventato famosissimo per aver creato lo hobbit, personaggio ‘mitico’ inserito in una vera e propria cosmogonia in cui è immersa la Terra di Mezzo. Un tema letterario che acquista valenza politica, nell’accezione alta del termine, perché il collettivo Wu Ming, sostenuto da un ampio apparato di intellettuali di sinistra, intende proporne una rilettura di segno opposto e contrario a quella consolidata. Una volontà che, avviata nel 2003 dopo l’uscita del primo dei film “Il Signore degli Anelli”, ha ricevuto un’acceleraxione con l’annuncio di una nuova traduzione della grande fiaba tolkieniana in totale spregio a quella di Vittoria Alliata di Villafranca, prima traduttrice in lingua italiana. Al centro del confronto, strutturato come ‘intervista corale’, ci sarà proprio Vittoria Alliata che risponderà alle domande di esperti e giornalisti. Organizzato dalla Fondazione Italia Protagonista e da Lettera 22, l’evento si svolgerà giovedì 17 gennaio, alle 17, presso la Sala della Minerva. Dopo i saluti del senatore Maurizio Gasparri e del presidente di Lettera 22 Paolo Corsini, ad intervistare Vittoria Alliata saranno Gianfranco de Turris, Franco Cardini, Oronzo Cilli e i giornalisti Daniela Quaranta e Alessandro Sansoni. Ad Adriano Monti Buzzetti, giornalista Rai, il compito di moderare.

Oggi è il 140° giorno in cui il pontefice regnante non ha, ancora, risposto.

Quando ha saputo che McCarrick era un un uomo perverso, un predatore omosessuale seriale?

È vero o non è vero che mons. Viganò l’ha avvertita il 23 giugno 2013?

Joseph Fessio, sj: “Sia un uomo. Si alzi in piedi, e risponda”.

