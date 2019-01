LA MENSA, E LA MESSE. UNA RIFLESSIONE DI GIORGIO SPALLONE.

Marco Tosatti

Ormai è diventata una moda. Per Natale in tutta Italia chiese e cattedrali sono diventate luoghi in cui si mangia e si beve. La punta di lancia di questo uso – certamente singolare, per molti improprio, per alcuni quasi blasfemo – dei luoghi dedicati istituzionalmente al culto di Dio e alla preghiera è la Comunità di Sant’Egidio che ormai da anni compie questo genere di cerimonie, a Roma e altrove. Devo dire che un’operazione del genere, compiuta da un’istituzione – la Chiesa cattolica – titolare in maniera diretta e indiretta di un patrimonio immobiliare estremamente vasto e differenziato – sa molto di demagogia. Non riesco a credere che i vescovi e i parroci non riescano a trovare altri posti che non siano le chiese per offrire pranzi natalizi. Con seminari e conventi vuoti o semivuoti proprio in Chiesa bisogna finire a tagliatelle, lambrusco e panettone? Ma dai…Certo non è qualche cosa che potrebbe accadere nel mondo del cristianesimo ortodosso, o dell’ebraismo, o neanche credo nell’islam. Su questo tema Stilum Curiae è lieto di ospitare una riflessione di Giorgio Spallone.

La mensa e la messe.

In questi giorni apprendiamo di Chiese, un po’ in tutta la penisola, adibite a mense e luoghi per concerti di musica varia. Contemporaneamente i Vescovi hanno in agenda il tema della destinazione delle Chiese in via di dismissione e della chiusura, per accorpamento, di parrocchie. Il tutto quando, già da anni, molti parroci, spesso non più giovani e specie in zone rurali e di montagna, vivono, in solitudine, un sovraccarico dell’indispensabile servizio di celebrazione dei sacramenti presso le molteplici comunità cristiane loro affidate. Non si vuole qui una valutazione, pur problematica, di ciò che accade, ma un tentativo di esame della causa, che risiede nell’ormai cronica e, quanto all’Europa, endemica carenza di preti e desertificazione dei seminari per mancanza di vocazioni. Su questo tema assistiamo da parte della gerarchia ecclesiastica ad una rassegnata presa d’atto, accompagnata da un silenzio impotente. Si dirà che il contesto sociale è cambiato rispetto al passato; ma Dio, per i credenti, continua a chiamare, come sempre, nel corso dei secoli. Il problema di adulti, Pastori e laici cristiani, è il non saper più fornire ai giovani le condizioni per l’ascolto. Non sarà forse che la scelta socialmente più controcorrente e sovversiva non viene più percepita dai giovani come tale, a motivo della progressiva omologazione della figura del prete a qualunque altro lavoro o professione mondana? Come può un giovane lasciar attecchire e crescere il desiderio di spendere integralmente la propria vita per il Vangelo se non vede intorno paradigmi alti di distinzione dal mondo, ma all’opposto una rincorsa della Chiesa verso le cose del mondo? Rincorsa naturalmente perdente, nel cui affanno scolorisce l’imprescindibile spiritualità verticale e visione soprannaturale. Su questo i cristiani, per primi i Pastori, devono interrogarsi, fissando una realtà gravida di pericoli, senza miopi rinvii e colpevoli fatalismi. Se è certo, infatti, che Colui che della Chiesa è il fondamento ne è al contempo garante, anche per noi, uomini di questo tempo, vale la domanda: “Quando il Figlio dell’uomo ritornerà, troverà ancora la fede sulla terra?”

Giorgio Spallone

