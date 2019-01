DISPACCI DALLA CINA. LA MORTE DEL VESCOVO DI HONG KONG. SCENARI.

Marco Tosatti

Cari amici di Stilum Curiae, il M° Aurelio Porfiri ha anticipato di qualche giorno i suoi abituali dispacci dalla Cina, a causa della scomparsa del vescovo di Hong Kong. Buona lettura.

La morte del vescovo di Hong Kong Mons. Michael Yeung, avvenuta il 3 gennaio per una crisi epatica conseguente a cirrosi apre alcuni interrogativi. Ne parla il “South China Morning Post” che, menzionando i possibili successori, ipotizza esattamente gli stessi nomi anche ipotizzati da chi scrive in un articolo su “La Nuova Bussola Quotidiana” . Essi sono il vescovo ausiliare Joseph Ha, il vescovo di Macao Stephen Lee e il vicario generale Peter Choi. Chi scrive ha ovviamente le mie preferenze ma non le espongo qui. Posso dire che mi sembra il vicario generale, dalla prospettiva romana, possa avere buone chances. La scelta ci darà molto materiale per discutere nei prossimi mesi.

Cina e Taiwan, con Hong Kong sullo sfondo

In questi giorni molto si parla delle risorgenti tensioni fra Cina e Taiwan. “L’isola ribelle” cerca di resistere alla prospettiva di una annessione alla Cina continentale e credo che anche in questo, Hong Kong giochi un ruolo. I taiwanesi guardano con una certa preoccupazione alla evoluzione della situazione nell’ex colonia britannica, dove le tensioni fra alcuni strati della popolazione e l’amministrazione della ex colonia britannica non si sono mai sopite, proprio sul tema dell’arrendevolezza agli ordini di Pechino, quando invece la Basic Law, che regola i rapporti fra Hong Kong e Cina, dovrebbe garantire una certa indipendenza. Ma solo chi non conosce le dinamiche del mondo cinese può sorprendersi di questo.

Buon Natale?

La giornalista Liu Zhen del “South China Morning Post” ci informa in un articolo sulle feste di Natale a Pechino. Esse vanno avanti malgrado una ondata di repressione che tocca anche le decorazioni natalizie, proibite in alcune città: “Il Natale in Cina 2018 è meno allegro e vivace degli altri anni, in quanto il Partito Comunista al potere sottolinea “valori e culture tradizionali cinesi” in mezzo a una crescente ondata di nazionalismo culturale alimentata dalla guerra commerciale del paese con gli Stati Uniti” (mia traduzione).

Tai Chi Chuan

Una frase del maestro di Tai Chi (pratica cinese per conseguire armonia nel corpo e nello spirito) Cheng Man Chin: “L’uomo sulla terra non fa che nuotare nell’aria, ma da tempo se ne è dimenticato”. Potremmo dare anche una valenza cristiana a questa frase.

La religiosità cinese, non esclusiva

Il professor Paolo Santangelo, sinologo illustre, nella sua “Storia del pensiero cinese” parla della religiosità cinese: “il cinese può venerare più divinità di religioni diverse, senza che questo gli crei dei problemi, poiché è fondamentale per lui la funzione pratica della religione, e non la sua identificazione”. Prosegue Santangelo: “La religione diffusa, invece, non si identifica con alcuna religione istituzionale, ma è costituita da determinati culti, come quello degli antenati, o delle divinità celesti”. Mi sembra che questa religiosità diffusa sia certamente un fattore unificante in larghi strati della popolazione.

Foto di Lorenzo Paruccini

Oggi è il 129° giorno in cui il pontefice regnante non ha, ancora, risposto.

Quando ha saputo che McCarrick era un un uomo perverso, un predatore omosessuale seriale?

È vero o non è vero che mons. Viganò l’ha avvertita il 23 giugno 2013?

Joseph Fessio, sj: “Sia un uomo. Si alzi in piedi, e risponda”.

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo.

UNO STILUM NELLA CARNE. 2017: DIARIO IMPIETOSO DI UNA CHIESA IN USCITA (E CADUTA) LIBERA

Categoria: Dispacci dalla Cina

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482