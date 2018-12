DISPACCI DALLA CINA. IL CARD. ZEN OFFRE UNA RIFLESSIONE NATALIZIA.

Cari Stilumcuriali, questa settimana i Dispacci del M° Aurelio Porfiri ci offrono oltre alle notizie drammatiche e interessanti provenienti dal Regno di Mezzo, anche una meditazione natalizia del card. Joseph Zen. Buona lettura.

Meditazione di Natale del Cardinal Zen

Condivido questa risposta del Cardinale Joseph Zen di Hong Kong, una meditazione sul senso del Natale e sulla sofferenza dei fratelli cinesi.

Eminenza, fra pochi giorni è Natale, una festa che noi possiamo vivere liberamente mentre non è lo stesso i nostri fratelli cinesi. Quale pensiero Lei ci può lasciare?

“Davanti al presepio c’è il martirio di Santo Stefano, c’è il sangue dei bambini innocenti con le lacrime delle loro madri. Agli occhi della fede sono motivi di celebrazione. Papa Benedetto ci incoraggia ad accettare anche la completa sconfitta del momento pur di essere fedeli alla volontà del Signore”.

E così sia.

Macao

Ho visitato Macao dopo qualche anno. Per me andare a Macao non è come andare in altre città, Macao è per me un luogo dell’anima. Mentre passavo per quelle vie vedevo ancora quelle mura impregnate delle mie speranze e dei miei peccati, Macao è come un conto che non ho saldato. Ecco perché i miei sentimenti verso la città sono ambivalenti, in fondo impenetrabili anche a me stesso.

Mi sono sempre piaciuti i versi di Camilo Pessanha (1867-1926), che visse e lavorò in Macao: “Vidi la luce in un paese perduto. La mia anima è languida e inerme. Oh! Scivolare via senza rumore! Sparire sotto terra, come un verme…”. Non so perché questi versi mi dicono tanto della mia Macao, la città del nome di Dio.

Cattolici sotterranei di Fuzhou

Scrive Lin Hijiang su “Bitter Winter” a riguardo della persecuzione di fedeli appartenenti alla Chiesa sotterranea nella città di Fuzhou, nella provincia del Fujian. Ecco una traduzione di un passaggio: “Alla fine di settembre, una sede della Chiesa sotterranea, che poteva accogliere più di 1.000 fedeli, è stata chiusa. Secondo il manager dell’edificio, l’accordo Vaticano-Cina del 2018 sembra aver rafforzato l’Ufficio affari religiosi. Molti luoghi di ritrovo dei cattolici sotterranei sono stati posti sotto sorveglianza e i sacerdoti sono spesso convocati per essere interrogati dall’ufficio di sicurezza nazionale. Il manager dell’edificio rimane ottimista, dicendo: “Non abbiamo paura di essere interrogati. Non abbiamo fatto nulla di sbagliato. Vogliamo una separazione tra chiesa e stato. Il governo non può controllare le nostre convinzioni”. Ciò conferma, ancora una volta, che il Partito Comunista Cinese (PCC) interpreta l’accordo Vaticano-Cina in un modo secondo cui i preti e le congregazioni della Chiesa Cattolica sotterranea dovrebbero semplicemente aderire al CPCA [Associazione Patriottica dei Cattolici Cinesi]”.

Una interpretazione che sicuramente non può corrispondere a quello che l’accordo dovrebbe dire. Si attendono chiarimenti.

Ancora il Cardinal Zen

Sul suo blog il Cardinale Zen ha postato un commento sui recenti sviluppi della situazione cinese, in riferimento alla sostituzione dei vescovi sotterranei con quelli appartenenti all’associazione patriottica. Ecco una parte: “L’Arcivescovo Celli (Claudio Maria Celli) è formidabile. Devo paragonare la sua frequente apparizione nel prestigioso albergo degli ospiti importanti dello Stato a Pechino ai miei due viaggi “eroici”, quest’anno, a Roma per consegnare lettere nelle mani del Santo Padre? S. E. Celli può ben aspettarsi di essere nominato il prossimo nunzio a Pechino. L’anno scorso egli, nello stesso albergo, aveva cercato di persuadere il Vescovo Pietro Zhuang di Shantou a dimettersi per cedere il posto al Vescovo illegittimo e scomunicato Giuseppe Huang, Mons. Zhuang rifiutò di lasciare volonterosamente l’ufficio a una persona come Huang, pur pronto ad obbedire, se il Papa gli avesse comandato di lasciare il suo ufficio. Più tardi il Card. Parolin stesso scrisse una lettera a Mons. Zhuang, neppure questa riuscì a cambiare la decisione di coscienza dello Zhuang.

A me, in gennaio, il Santo Padre disse chiaramente: Ho detto a loro (i suoi collaboratori) di non creare un altro caso Mindszenty (Card. Mindszenty di Ungheria) cioè di non usare l’autorità per comandargli, ma cercare di persuaderlo. Ora nella notizia non c’è foto del Vescovo Zhuang e di Huang, ma è detto che Mons. Celli ha “dichiarato” che il Vescovo Zhuang cederà il posto a Mons. Huang. Allora hanno finito ancora per far dei Casi Mindszenty! Per “il bene alla Chiesa” hanno comandato ai due Vescovi legittimi di lasciare il posto a due, fino a poco tempo fa, scomunicati! Il Vescovo Vincenzo Guo è molto più giovane dello Zhuang, capisce le cose con più facilità: che sia veramente per il bene della chiesa o no, egli ha da tempo dichiarato la sua obbedienza ad un “ordine” del Papa. La notizia dice che Celli portava una lettera firmata dal Card. Parolin e dal Card. Filoni, ma Mons. Guo ha ragione per credere che non è stato senza il consenso del Papa. Cosi ha accettato di essere d’ora in poi l’Ausiliare di Zhan Silu. Un prete della Diocesi di Mindong ha commentato, con visibile compiacimento: “Mostriamo la nostra sincera ammirazione al vescovo Ausiliare Guo Xijin, il suo raro esempio di obbedienza dovrebbe essere il distintivo di noi ecclesiastici (ed aggiunge) anche se sovente è quel che manca.” Non saprei se ciò rappresenta i sentimenti di altri preti della Diocesi”. Ci vuole veramente una comprensione soprannaturale per capire quello che sta accadendo. Possiamo solo pregare che in Vaticano sappiano cose che noi non sappiamo”.

Oggi è il 117° giorno in cui il Pontefice regnante non ha, ancora, risposto.

“Quando ha saputo che McCarrick era un uomo perverso, un predatore omosessuale seriale?”

“È vero, o non è vero, che mons. Viganò lo ha avvertito il 23 giugno 2013?”

Joseph Fessio, sj: “Sia un uomo. Si alzi in piedi e risponda”.

